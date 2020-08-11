Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА

Водночас учасники енергоринку та експерти не приймають RAB-тариф на розподіл електроенергії, який запропонувала НКРЕКП.

Бізнес сподівається, що буде ухвалено тарифоутворення на розподіл електроенергії, яка буде цікава інвесторам і допоможе модернізувати і розвивати електромережі. Про це розповіла керівниця Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, пише Delo.ua.

За її інформацією, учасники енергоринку та експерти не приймають модель стимулювального тарифоутворення (RAB-тариф) на розподіл електроенергії, яку запропонувала НКРЕКП. На їхню думку, вона не буде стимулювати інвестиції.

"Ведуться дискусії навколо того, яке саме тарифоутворення повинно бути прийнято: за пропозиціями Регулятора або за пропозицією ринку. Їхня відмінність - в доведеності ефективності. Ринок пропонує застосовувати успішну європейську модель з правилами, які зрозумілі інвесторам: ставка повернення капіталу на рівні WACC, перерахунок ставки щорічно, нарахування на всі активи компанії", - розповіла керівниця Європейської Бізнес Асоціації

Вона додала, що регулятор пропонує ставки диференціювати, 1% нараховувати на вже побудовані активи компанії, 15% - на нові активи. Однак ринок такі умови не приймає, оскільки не бачить інвестиційної привабливості.

Дерев'янко впевнена, якщо привабливості "правил гри" не бачить ринок, то і зовнішні інвестори навряд чи зацікавляться електромережами.

"Тому бізнес таки сподівається, що тарифоутворення, яке буде цікаво інвесторам, буде впроваджено найближчим часом, адже про цю реформу йдеться вже більш як 10 років", - підкреслила експертка.

Раніше в ЄБА запропонували впроваджувати стимулювальний тариф за європейською методологією - ставка повернення інвестицій на рівні WACC, яка нараховується на всі активи операторів систем розподілу.