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Новини
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Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА

Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА

Водночас учасники енергоринку та експерти не приймають RAB-тариф на розподіл електроенергії, який запропонувала НКРЕКП.

Бізнес сподівається, що буде ухвалено тарифоутворення на розподіл електроенергії, яка буде цікава інвесторам і допоможе модернізувати і розвивати електромережі. Про це розповіла керівниця Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, пише Delo.ua.

За її інформацією, учасники енергоринку та експерти не приймають модель стимулювального тарифоутворення (RAB-тариф) на розподіл електроенергії, яку запропонувала НКРЕКП. На їхню думку, вона не буде стимулювати інвестиції.

"Ведуться дискусії навколо того, яке саме тарифоутворення повинно бути прийнято: за пропозиціями Регулятора або за пропозицією ринку. Їхня відмінність - в доведеності ефективності. Ринок пропонує застосовувати успішну європейську модель з правилами, які зрозумілі інвесторам: ставка повернення капіталу на рівні WACC, перерахунок ставки щорічно, нарахування на всі активи компанії", - розповіла керівниця Європейської Бізнес Асоціації

Вона додала, що регулятор пропонує ставки диференціювати, 1% нараховувати на вже побудовані активи компанії, 15% - на нові активи. Однак ринок такі умови не приймає, оскільки не бачить інвестиційної привабливості.

Дерев'янко впевнена, якщо привабливості "правил гри" не бачить ринок, то і зовнішні інвестори навряд чи зацікавляться електромережами.

"Тому бізнес таки сподівається, що тарифоутворення, яке буде цікаво інвесторам, буде впроваджено найближчим часом, адже про цю реформу йдеться вже більш як 10 років", - підкреслила експертка.

Раніше в ЄБА запропонували впроваджувати стимулювальний тариф за європейською методологією - ставка повернення інвестицій на рівні WACC, яка нараховується на всі активи операторів систем розподілу.

Автор: 

бізнес (2032) Європейська бізнес асоціація (228) Електрика (2042) RAB (50)


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Топ коментарі
+7
На сегодня бизнес потребитель платит 3,61 грн с НДС 0,13$ за 1 кВт в Китае цена для предприятий промышленности 0,06$ у нас цена выше на 100% китайской, никакой инвестор не придет сюда что либо производить с такими тарифами, а у нас все **** ноют что нужно ещё тарифы поднимать ибо вся энергосистема убыточна...
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11.08.2020 18:15 Відповісти
+4
бизнес ожидает роста своих прибылей выворачивая карманы украинцев
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11.08.2020 18:09 Відповісти
+4
опять заказуха
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11.08.2020 18:13 Відповісти
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бизнес ожидает роста своих прибылей выворачивая карманы украинцев
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11.08.2020 18:09 Відповісти
Бизнесняню уже получили
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11.08.2020 18:09 Відповісти
кто им придумывает аббревиатуры?
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11.08.2020 18:09 Відповісти
опять заказуха
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11.08.2020 18:13 Відповісти
На сегодня бизнес потребитель платит 3,61 грн с НДС 0,13$ за 1 кВт в Китае цена для предприятий промышленности 0,06$ у нас цена выше на 100% китайской, никакой инвестор не придет сюда что либо производить с такими тарифами, а у нас все **** ноют что нужно ещё тарифы поднимать ибо вся энергосистема убыточна...
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11.08.2020 18:15 Відповісти
Як в европах працюють з тарифами нижчими чим у Нас??
Туди дешевше продає Ахметка і К°…
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11.08.2020 18:19 Відповісти
Чей бизнес ?....огласите весь список пожалста !
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11.08.2020 18:26 Відповісти
АХМЕТОВСКИЙ и БЕНЕВСКИЙ ну ЗЕЛЕНОВСКИЙ!!
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11.08.2020 18:39 Відповісти
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
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11.08.2020 18:28 Відповісти
Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА - Цензор.НЕТ 968
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11.08.2020 18:32 Відповісти
Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА - Цензор.НЕТ 4998
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11.08.2020 18:36 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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11.08.2020 18:40 Відповісти
что это за шарашкина контора такая ***? Собираются побухать за счет акционеров и в тесном кругу рожают новые перлы-инициативы? можете огласить список членов ***?
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11.08.2020 20:34 Відповісти
Бізнес очікує впровадження стимулювального тарифоутворення за європейською методологією, - ЄБА - Цензор.НЕТ 1495
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11.08.2020 20:46 Відповісти
 
 