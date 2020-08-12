Минюст РФ решил ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Ciрий Клин"

Власти России приняли решение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Сiрий клин" в Омске. Читайте также Лавров высказал претензии к работе ОБСЕ в Украине

Об этом УНИАН сообщил региональный вице-президент Всемирного конгресса украинцев по России и странам Средней Азии, глава межрегиональной общественной организации "Культурно-образовательное объединение "Украинский конгресс" Сергей Винник, передает Цензор.НЕТ.

"Омский областной суд зарегистрировал заявление управления Минюста о ликвидации региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры "Ciрий Клин"", - сказал Винник.

Заседание суда по рассмотрению административного иска назначено на 28 августа.

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По его словам, о причинах ликвидации официально не сообщается, но в таких случаях используются надуманные предлоги.

Напомним, 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ по иску Минюста была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск базировался на жалобе активиста фонда "Родина" Журавлёва, который заявлял, что ФНКА УР "ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию". 18 мая 2012 года Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц. 2017 году власти Москвы ликвидировали Библиотеку украинской литературы.