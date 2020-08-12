Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин"

Влада Росії ухвалила рішення ліквідувати Сибірський центр української культури "Сiрий клин" в Омську.

Про це УНІАН повідомив регіональний віцепрезидент Всесвітнього конгресу українців з питань Росії та країн Середньої Азії, глава міжрегіональної громадської організації "Культурно-освітнє об'єднання "Український конгрес" Сергій Винник, передає Цензор.НЕТ.

Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня.

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За його словами, про причини ліквідації офіційно не повідомляється, проте в таких випадках використовуються надумані приводи.

Нагадаємо, 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ за позовом Мін'юсту була ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов базувався на скарзі активіста фонду "Батьківщина" Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР "веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію". 18 травня 2012 року Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключив його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. 2017 року влада Москви ліквідувала Бібліотеку української літератури.