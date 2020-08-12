Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин"
Влада Росії ухвалила рішення ліквідувати Сибірський центр української культури "Сiрий клин" в Омську.
Про це УНІАН повідомив регіональний віцепрезидент Всесвітнього конгресу українців з питань Росії та країн Середньої Азії, глава міжрегіональної громадської організації "Культурно-освітнє об'єднання "Український конгрес" Сергій Винник, передає Цензор.НЕТ.
Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня.
За його словами, про причини ліквідації офіційно не повідомляється, проте в таких випадках використовуються надумані приводи.
Нагадаємо, 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ за позовом Мін'юсту була ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов базувався на скарзі активіста фонду "Батьківщина" Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР "веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію". 18 травня 2012 року Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключив його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. 2017 року влада Москви ліквідувала Бібліотеку української літератури.
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Просто пока на Расее было тепло и сытно, ни про какие республики речь не шла, а тут Хабаровск, да еще и Беларусь зашевелилась - вот и решили подсуетится ибо серьезно запахло сепаратизмом
На том канале, человек приводит карты, объясняет откуда взялась карта, почему название написано именно так....Никто не мешает вам проверить его слова.
Доступа к оригиналам исторических документов все равно у на с вами нет, так что мы вынуждены или смотреть или читать чью то интерпритацию...можем верить, а можем и проверить.....А написать тоже всякого можно ("на сарае тоже было написано...Бабка зашла, а там дрова!")
А про 80% это вы загнули!
Михайло Кори́бут Вишневе́цький (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Míchał Korýbut Wiśniowiécki) (*http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 31 липня http://uk.wikipedia.org/wiki/1640 1640 ,http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Білий Камінь - †http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 10 листопада http://uk.wikipedia.org/wiki/1673 1673 , http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львів ) - http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі
Посполитої і http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Великий князь Литовський обох народів з http://uk.wikipedia.org/wiki/1669 1669 року.
Божою Ласкою король Польщі, Великий князь Литовський, http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Руський , Прусії, Мазовецький, Жмудський,
Інфлянський, Смоленський, Сіверський і Чернігівський.
Де таке можливе?
Бараны зачуханные
Такі речі повинен коментувати не УНІАН, а МЗС України.
Для України, ця новина важливіша ніж події в Білорусії.
Це знакова новина остаточної зачистки Росії, перед великою війною з Україною.
"Фашизм-різновид політичного режиму,а також авторитарна (Путін В.В-фюрер) імперіалістична ідеологія характерними ознаками якої є сильний культ особи,мілітаризм,тоталітаризм,пропаганда єднання держави проти ворогів,ідея постійної війни й панування."