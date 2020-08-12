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Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин"

Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури

Влада Росії ухвалила рішення ліквідувати Сибірський центр української культури "Сiрий клин" в Омську.

Про це УНІАН повідомив регіональний віцепрезидент Всесвітнього конгресу українців з питань Росії та країн Середньої Азії, глава міжрегіональної громадської організації "Культурно-освітнє об'єднання "Український конгрес" Сергій Винник, передає Цензор.НЕТ.

Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков

За його словами, про причини ліквідації офіційно не повідомляється, проте в таких випадках використовуються надумані приводи.

Нагадаємо, 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ за позовом Мін'юсту була ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов базувався на скарзі активіста фонду "Батьківщина" Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР "веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію". 18 травня 2012 року Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключив його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. 2017 року влада Москви ліквідувала Бібліотеку української літератури.

Автор: 

діаспора (210) репресії (1626) росія (66461) українофобія (43) українці (2554)


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Топ коментарі
+40
Проте в Украіні ціх обчеств рускай культури немеряно... і ніхто іх курва не збирається закривати
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12.08.2020 10:10 Відповісти
+18
Зассали кацапчики? Хабаровский урок не проходит даром.
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12.08.2020 10:09 Відповісти
+16
рАссійскіє партньори зеленої влади постійно демонструють бажання налагодити рівноправні, братерські стосунки з Україною. Портібно ще чимось поступитись їм, наприклад Незалежністю, рухом в ЄС та НАТО, щоб не передумали дружити.
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12.08.2020 10:14 Відповісти
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Зассали кацапчики? Хабаровский урок не проходит даром.
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12.08.2020 10:09 Відповісти
Во времена революции был еще урок с "Зеленим Клином" и тем же "Ciрим Клином".
Просто пока на Расее было тепло и сытно, ни про какие республики речь не шла, а тут Хабаровск, да еще и Беларусь зашевелилась - вот и решили подсуетится ибо серьезно запахло сепаратизмом
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12.08.2020 10:17 Відповісти
Проте в Украіні ціх обчеств рускай культури немеряно... і ніхто іх курва не збирається закривати
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12.08.2020 10:10 Відповісти
И не надо их закрывать, а наоборот, сориентировать русскую культуру Украины против имперского бескультурья нынешней Рашки. Ну, а тех, кто занимается конкретно ватной пропагандой, тех уже закрывать.
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12.08.2020 10:18 Відповісти
Що таке "руська культура", там кого не колупни, шотландець, арап чи німець.
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12.08.2020 10:33 Відповісти
Лапти и те денационализировали и отдали финнам. Матрешки - японцам, пельмени - китайцам, калашников - немцам. Нароссия - великое НИЧТО!
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12.08.2020 10:44 Відповісти
"Русские общества", ці розплідники сепарсько-колорадської гидоти ,як і філіі РПЦ в Україні, мают бути ліквідовані !!)))
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12.08.2020 10:53 Відповісти
Мы не такие)
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12.08.2020 10:28 Відповісти
Они не наши!!!
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12.08.2020 10:39 Відповісти
А нада стараццо !)
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12.08.2020 11:33 Відповісти
І УПЦ МП в перших рядках того списку...
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12.08.2020 10:40 Відповісти
Ці паскуди взагалі для укрів ворог намбар уан !
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12.08.2020 11:34 Відповісти
Империя всех приводят к общему знаменателю "русский", кроме "русский" на Расее никого быть не должно.
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12.08.2020 10:11 Відповісти
Не должно так будет..Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин" - Цензор.НЕТ 2332
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12.08.2020 10:45 Відповісти
Не спорю, китайцы куда эффективнее в работают в этом направлении и народонаселение РФ РФ, не успев стать "русскими", станет китайцами
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12.08.2020 10:51 Відповісти
так це ж чудово, правда за однієї умови - щоб цього гівна було лише на тариторії самої рашки і більше ніде у світі.
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12.08.2020 11:17 Відповісти
рАссійскіє партньори зеленої влади постійно демонструють бажання налагодити рівноправні, братерські стосунки з Україною. Портібно ще чимось поступитись їм, наприклад Незалежністю, рухом в ЄС та НАТО, щоб не передумали дружити.
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12.08.2020 10:14 Відповісти
Правильно, от этих биндер все зло на расии, не дают гордому рускому народ с четверенек на колени подняться
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12.08.2020 10:22 Відповісти
Пусть русские(советские) ползают и руки целуют, ещё бы украинские советские уползли бы в одну из колоний Московии
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12.08.2020 10:47 Відповісти
У старика кабаева началась агония...
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12.08.2020 10:17 Відповісти
Следущий шаг - запрет произносить слово "Украина". Будут говорить: "Та страна, чье название нельзя произносить"
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12.08.2020 10:18 Відповісти
Тем более мы слово "Россия" давно не произносим, заменяя рашкой, кацапляндией, той стороной
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12.08.2020 10:23 Відповісти
Всі іноземці всього світу знають, що таке кацапляндія?
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12.08.2020 10:56 Відповісти
Быдло мавзолейное себя "братьями" называет,после Северного и Турецкого потоков я лично верю Плешивому КГБшному Хмырю всея СранойРАБссии Мокшандии Казляндии
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12.08.2020 10:21 Відповісти
сірий прикрили..черга за бурим(жовтим) і малиновим
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12.08.2020 10:22 Відповісти
адеккватно надо дияти и в Украине
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12.08.2020 10:23 Відповісти
А про Правый Сектор Чукотки забили лапотные?
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12.08.2020 10:23 Відповісти
Немцы правили на так называемоой РАБссией 304 года,хотя на самом деле не РАБссии а Мацковии так называли тот Улус-Зуллус французы,британцы шведы и прочие испанцы и португальцы...,ибо в этих странах сохранились древние карты Мира с времен Колумба...где четко написано Мацковия
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12.08.2020 10:26 Відповісти
Да всякие карты есть, на любой вкус. Вот Меркатор 1595 год с Russia.
Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин" - Цензор.НЕТ 514
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12.08.2020 10:33 Відповісти
Так тут Russia це швидше ВКЛ.
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12.08.2020 10:34 Відповісти
Ну это к Меркатору вопросы. Древние карты вообще загадочны, да и подделок много.
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12.08.2020 10:40 Відповісти
Посмотрите канал "История Руси". Там не только эта, но и многие другие карты и факты изложены. Кратко, интересно и только фактаж.
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12.08.2020 10:42 Відповісти
Больше люблю читать. Ролики то такое - музыку положат, картинку красивую - во что угодно поверишь
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12.08.2020 10:49 Відповісти
Ролики с красивой картинкой - это про расейскую гуперзвуковую ракету с ядреным двигателем, которая 5 раз землю обогнет....
На том канале, человек приводит карты, объясняет откуда взялась карта, почему название написано именно так....Никто не мешает вам проверить его слова.
Доступа к оригиналам исторических документов все равно у на с вами нет, так что мы вынуждены или смотреть или читать чью то интерпритацию...можем верить, а можем и проверить.....А написать тоже всякого можно ("на сарае тоже было написано...Бабка зашла, а там дрова!")
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12.08.2020 10:58 Відповісти
Начал смотреть. Впечатления - 80% времени патриотическая ботва вперемешку с ненавистью к Забордюрью. Извините, из 10 минут ролика 2 минуты информации - это огромная потеря времени впустую.
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12.08.2020 11:03 Відповісти
Цель канала - развенчания мифов расейских шарлатанов (как профессиональных - историков, так и любителей типа вас - постящих карты смысла которых не понимаете), так что приходится не просто рассказывать, а сначала рассказывать миф, потом объяснять правду переодически мокая в дерьмо создатей мифа дабы неповадно было. Есть там кстати ролики про карты с "Московской Русью" (которая на самом деле переводится как Русь принадлежащая Московии, что видно при анализе более ранних как расползалась Московия и где Русь еще московской не была). Кроме того в картографии как раз начался с 16 века начался систематический подлог.
А про 80% это вы загнули!
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12.08.2020 11:24 Відповісти
Русія - це Русь,(Україна). А московіти тоді називалися тартарами.
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12.08.2020 11:21 Відповісти
Что это за карта такая?! Без картуша, без даты..
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12.08.2020 10:52 Відповісти
На картах даты не часто ставят. Вот Блау 1645 год:
Мін'юст РФ вирішив ліквідувати Сибірський центр української культури "Ciрий Клин" - Цензор.НЕТ 8609
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12.08.2020 10:56 Відповісти
Ну чего вы спорите, вот вообще странный персонаж...

Михайло Кори́бут Вишневе́цький (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Míchał Korýbut Wiśniowiécki) (*http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 31 липня http://uk.wikipedia.org/wiki/1640 1640 ,http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Білий Камінь - †http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 10 листопада http://uk.wikipedia.org/wiki/1673 1673 , http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2 Львів ) - http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C король http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі
Посполитої і http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Великий князь Литовський обох народів з http://uk.wikipedia.org/wiki/1669 1669 року.
Божою Ласкою король Польщі, Великий князь Литовський, http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Руський , Прусії, Мазовецький, Жмудський,
Інфлянський, Смоленський, Сіверський і Чернігівський.
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12.08.2020 14:40 Відповісти
Бедная **********... Со всех сторон ее обложила биндеровская Украина.
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12.08.2020 10:28 Відповісти
Как там Россотрудничество в Киеве поживает?
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12.08.2020 10:28 Відповісти
Надо спросить у видящего в глазах путина желание закончить войну
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12.08.2020 10:31 Відповісти
Так давайте в ОТВЕТ закрывать упц как рассадники терроризма и раскола. И не стесняться говорить вслух о причинах. упЦ наХ с пляжа.
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12.08.2020 10:29 Відповісти
Реакция Украины должна быть Зеркальной,закрыть нахер все что на рюсскам наречии и перейти на ЛАТНИЦУ Вой Крысячий уже вижу от Захаровой и ********** на этот шаг Украины... СкреПОНОСия долбанная...
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12.08.2020 10:30 Відповісти
ЛАТИНИЦУ....SORRY
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12.08.2020 10:31 Відповісти
Что же ты на латинице не пишешь?
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12.08.2020 11:53 Відповісти
Я вообще удивляюсь неадекватности властей Украины по каждому такому шагу кремлёвской орды.На каждый подобный шаг надо закрывать русского в 20 раз больше,именно мотивируя такими фактами в орде.
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12.08.2020 10:30 Відповісти
Сподіваюсь всі спільноти "українсько-російської дружби" будуть ліквідовані у відповідь.
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12.08.2020 10:31 Відповісти
А де ж тоді Сивуха "харчєваться" буде?
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12.08.2020 10:43 Відповісти
А в Україні нахабно працюють кацапські телеканали- ЗІК, ньюс ван, КРТ, 112. Депутати - етнічні жидо-кацапи.
Де таке можливе?
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12.08.2020 10:34 Відповісти
Это ничего, они так шутят, мы адиннарот, братияяя навек, может еще войска подальше за Днепр отвести? Может Медведчуку ТВ каналов не хватает? Какую еще лавру гундяевскому сатанату передать, нет больше никаких?
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12.08.2020 10:35 Відповісти
а украинские гниды типа медведчука, рабиновича и прочей нечисти говорят о притеснении рускага языка... запретить все кацапоидные организации, включая раскольников секты церкви страны-агрессора...
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12.08.2020 10:35 Відповісти
До 22 июня 1941 года в Украине все названия были написаны ЛАТИНИЦЕЙ приезжаешь к примеру в Харьков или Житомир на вокзале написано КHARKIV....
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12.08.2020 10:35 Відповісти
Зато украинцы боятся закрывать всяких шариев с МПЦ и дубинскими.
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12.08.2020 10:36 Відповісти
Тут вы правы,Мавзолейное быдло укравшее историю Украины с времен князя Владимира и Княгини Ольги пытается гнилыми СкреПОНОСными правдами и неправдами приписать себе даже Ярослава Мудрого будто он князь Мацковский,умерший в в 1054 году,тогда как Мацква была построена через 300 лет после смерти Князя...Ханом Менгу-Тимуром
Бараны зачуханные
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12.08.2020 10:44 Відповісти
Если быть точным Мацкву Хан построил в 1274 году
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12.08.2020 10:46 Відповісти
Не раньше.. в 1273 году.
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12.08.2020 10:49 Відповісти
В 1272 году Хан заложил основание под фундамент и церковь мусульманскую на болотах Мокшандии... а значит и год основания 1272
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12.08.2020 10:54 Відповісти
Цуки и комаров не боялись,наверное камыши жгли
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12.08.2020 11:08 Відповісти
Пошел старик Кабаев в сортир помочить террориста (нассать на свои тапки), услыхал по радио новости из Беларуси, заодно и покакал, не снимая штанов.
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12.08.2020 10:47 Відповісти
«12.08.20 10:05 Минюст РФ решил ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Ciрий Клин"



Такі речі повинен коментувати не УНІАН, а МЗС України.
Для України, ця новина важливіша ніж події в Білорусії.
Це знакова новина остаточної зачистки Росії, перед великою війною з Україною.
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12.08.2020 10:48 Відповісти
саме так! і не просто дати оцінку. а ще й надати адекватну відповідь: позакривати рос. культурно - мовні центри, релігійні орг.. всі!
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12.08.2020 11:21 Відповісти
І назавжди!
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12.08.2020 11:22 Відповісти
Гнида зеленский крышует кацапских попов в киеве
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12.08.2020 10:51 Відповісти
Закрити всі московські церкви, а попів відправили у Сірий Клин.
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12.08.2020 11:24 Відповісти
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Россия САТАНИНССКАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на месте Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd52b7215eda0ea9293d4d5f61693a8af9e8f669d9fd1d616ede641b3594d4c1.png ...
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12.08.2020 11:26 Відповісти
усё буде Украина
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12.08.2020 11:35 Відповісти
А зеленому довпойопу "какая разніца"... От чому всім у світі є різниця, як називати вулиці, які школи відкривати, якою мовою говорити, а клятому жиду, який зайняв місце президента - немає?
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12.08.2020 11:35 Відповісти
Это плевок в лицо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину,который с упорством попугая повторяет мантру о "братских народах"
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12.08.2020 11:55 Відповісти
Видкіньте ілюзії о "братских народах".Російською Федерацією управляють фашисти!Дивимося енциклопедію,збіг-100%.
"Фашизм-різновид політичного режиму,а також авторитарна (Путін В.В-фюрер) імперіалістична ідеологія характерними ознаками якої є сильний культ особи,мілітаризм,тоталітаризм,пропаганда єднання держави проти ворогів,ідея постійної війни й панування."
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12.08.2020 12:14 Відповісти
НАТО будет хорошим предохранителем от фашистских варваров и дикарей поклоняющихся чучелу ленина.
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12.08.2020 12:45 Відповісти
Та нема там ніякого "Сірого Клина", "зеленого", "жовтого", "малинового"... Перемололи їх ще в кінці 30-х, при Сталіні... Зараз сидить, пара десятків "ідеалістів", які й української мови не знають, і "бульби дмуть" про "украинское наследие"... Мав нагоду, в Чернігівці побувать, в Уссурійському краї, в 1991 році - там "Україною" і не пахло... Такі ж самі "кацапи", як і по всій Росії... (зараз - тим більше...).
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12.08.2020 12:53 Відповісти
 
 