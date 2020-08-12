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Главе партии Шария в Житомире грозит до 7 лет тюрьмы

Представитель партии Шария в Житомире Сергей Никулин должен ответить перед законом за нападение на человека и распыление слезоточивого газа в помещении.

Об этом сообщил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило со ссылкой на решение Богунского районного суда города Житомира от 7 августа 2020 года.

Статья 296 (часть 4) УК Украины, по которой будет вестись дело против Никулина, квалифицируется как "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 22 июня в Житомире глава местной ячейки "Партии Шария" Никулин напал на ветерана полка Азов Романа Боровика. "Шариивец" применил газовый баллон, находясь в закрытом офисном помещении, где, к тому же, в это время находились другие люди.

Роман Боровик был вынужден прибегнуть к самозащите. По информации адвокатов Боровика, житомирская милиция сначала медлила с принятием ходатайства об открытии дела о злостном хулиганстве "шариивца". Были даже попытки открыть дело не по части 4, а по части 1 статьи 296, которая предусматривает всего лишь арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет. Защите Романа Боровика пришлось обращаться в суд с жалобой на бездействие полиции. Суд защитники ветерана выиграли. Таким образом, руководителю партии Шария грозит реальный срок тюремного заключения.

Автор: 

Житомир (689) Шарий Анатолий (228)


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Топ комментарии
+24
Кто за?Против?Всё за единогласно!
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12.08.2020 16:30 Ответить
+21
Будучи глубоко гуманным человеком я против, чтоб ему дали семь лет. Расстрелять его и всю шариковскую партию, чтоб не мучились. Ах да, чуть не забыл: ОПЗЖ туда же.
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12.08.2020 16:34 Ответить
+20
Партия Шария в Украине!? Вы серьезно? Куда катится эта страна?
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12.08.2020 16:31 Ответить
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Кто за?Против?Всё за единогласно!
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12.08.2020 16:30 Ответить
Да ничего ему не грозит. Пока зеля у нас преЗЕдент.
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12.08.2020 16:50 Ответить
а чего так мало?
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12.08.2020 16:31 Ответить
А можно ещё тем, кто их зарегистрировал? И президента, который это позволил!
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12.08.2020 16:31 Ответить
Партия Шария в Украине!? Вы серьезно? Куда катится эта страна?
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12.08.2020 16:31 Ответить
ты видно под очень большим камнем сидел последний год...
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12.08.2020 16:33 Ответить
"Полиция" с шариевцами.😮 Ещё одна грань деградации правоохранительной системы.
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12.08.2020 16:31 Ответить
джекпот!
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12.08.2020 16:31 Ответить
Как говорится: нету тела - нету дела...
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12.08.2020 16:31 Ответить
ну на зоні теж якісь розваги потрібні, та й вззаалі пєтушаріям там всім місце
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12.08.2020 16:56 Ответить
Шариивцев всех расстрелять надо, без права переписки.
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12.08.2020 16:32 Ответить
Очільнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в’язниці - Цензор.НЕТ 9896
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12.08.2020 16:33 Ответить
ух какой злостный хулиган! изолируйте его от общества, а то я очень боюсь за свою жизнь и здоровье!
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12.08.2020 16:34 Ответить
Да-да! И меня в боящиеся запишите.
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12.08.2020 16:35 Ответить
Ну що?
Чекаємо чудо - казку?
«Прілєтіт Пєтушарій, в голубом інтернете,
І бесплатно подарит говнооооо !»
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12.08.2020 16:33 Ответить
Шарию за педофилию пожизненное
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12.08.2020 16:33 Ответить
Будучи глубоко гуманным человеком я против, чтоб ему дали семь лет. Расстрелять его и всю шариковскую партию, чтоб не мучились. Ах да, чуть не забыл: ОПЗЖ туда же.
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12.08.2020 16:34 Ответить
шарик, место!
где место? правильно, у параши!
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12.08.2020 16:39 Ответить
Хороший троллинг.
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12.08.2020 16:39 Ответить
Суд признає,що він розпилював газ в приміщенні,тому що його сильно кусали комарі і в шоці він напав на людину.
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12.08.2020 16:42 Ответить
ыыыыы)))
Очільнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в’язниці - Цензор.НЕТ 839
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12.08.2020 16:43 Ответить
Какое глубокое декольте. Ему идет.
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12.08.2020 16:46 Ответить
Це "нападавший"?
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12.08.2020 17:34 Ответить
Це жертва самозахисту. (Роман Боровик був змушений вдатися до самозахисту. Джерело: https://censor.net/ua/n3213361
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12.08.2020 18:03 Ответить
Ня!!!!
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12.08.2020 18:51 Ответить
Ветеран начал наказывать шарикова уже после того, как шариков применил балончик.
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12.08.2020 17:20 Ответить
Він прийшов його покарати і після балончику він його таки покарав. Посадять скоріш за все азовця.
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12.08.2020 18:08 Ответить
Для чого він туди прийшов - не може бути доказаним. Бити почав тільки після застосування балончика шаріковим. Тому - маємо надію, що азовця повністю виправдають.
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12.08.2020 18:20 Ответить
Ну, може й не посадять, але кілька десятків годин громадських робіт повинні дещо впорядкувати думки в його голові.
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12.08.2020 21:08 Ответить
У голові кого? Шарікова? Навряд чи там декілька десятків годин допоможуть - для таких потрібно особливу програму примусового перевиховання вводити, а хто буде відмовлятися - забирати громадянство і депортувати з території України.
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12.08.2020 21:29 Ответить
дебилов каких мало,....оказывается оч много!
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12.08.2020 18:15 Ответить
шария на палю!!
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12.08.2020 16:52 Ответить
Интерестный момент: пару месяцев назад, в киевском метрополитене, толпа шариесосов избивала двух киевлян. Я что-то не помню, чтобы мусарка авакяна возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных ушкоджень середньої тяжкості групою осіб. А вы наивные буратины говорите, что петушарий и аваакян не дружбаны.
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12.08.2020 16:56 Ответить
за петуари отримали флемоб по всій Україні - опустивати, навіть канал є в телеграмі, де їх виловлюють, раом з опзешниками і проводять виховні співбесіди
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12.08.2020 17:00 Ответить
Меня больше интересует зомби, которое голосует за провокаторов, за агентов беса путлера, этих тупорылых надо лишать гражданства, даже без посадок, давать вид на жительство, и мы сразу увидим результаты на выборах, увидим, что мы живем в сврей Украине, а не в ссср.
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12.08.2020 17:01 Ответить
Так ты же СССР и описал, как мечту)))
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12.08.2020 17:12 Ответить
А видео значит было постановочным и режиссёр перепутал и актёров и роли)
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12.08.2020 17:11 Ответить
Растреляиь на шару!
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12.08.2020 17:32 Ответить
Дали Шарію ще один привід показати і прокоментувати ролик,де здоровенний,на голову довший і кілограм на вісімдесят важчий "азотовець" мордує щуплого "шарієвця"...Той йому бризкає газом,хоча міг би і ножем...як дехто...Нагадаю,дія проходить в офісі партіі Шарія,куди "азовець" прийшов...в партію записатись?..
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12.08.2020 17:44 Ответить
Про таких "пришельцев"...говорили - "окуел в атаке!"
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12.08.2020 18:18 Ответить
Проблема в юридической чистоте, чтоб не было воя про политические репрессии...
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12.08.2020 18:26 Ответить
Так против педофила петушария возбудили уголовное дело еще при януковиче. Тут репрессиями и не пахнет
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12.08.2020 19:10 Ответить
Тут речь идёт о ДРУГОМ событии.
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13.08.2020 10:27 Ответить
Чой-та мне шарий своими действиями напоминает какого-то ленина.
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12.08.2020 18:50 Ответить
А мне петушарий напоминает обычных фашистов, которые подожгли рейстаг и обвинили в этом опонентов. Так же и педофил шарий нанял гопников, которые побили его адепта в Харькове и петушарий потом бегал по всем каналам и рассказывал про зверства порохоботов
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12.08.2020 19:14 Ответить
Очень скоро вся ваша вонючая *********** будет сидеть на нарах. Некоторых поставят к стенке, а такие как редактор Цензор нет будут петухами на зоне.

У вас эти дебильные комменты 2-3 бота писали? Вонючее гнилое позорище, настоящая помойка!
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13.08.2020 00:57 Ответить
Помойка у тебя во рту, кацап немытый. Как пасть открыл - так и завоняло сразу.
А про стенку особо не мечтай - сам там окажешься за государственную измену.
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13.08.2020 09:49 Ответить
Роман Боровик с погонялом "Сатана" гопник? Это точное определение всей той мрази,что строят из себя "патриотов"бл..
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13.08.2020 14:18 Ответить
 
 