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Очільнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в’язниці

Представник партії Шарія в Житомирі Сергій Нікулін має відповісти перед законом за напад на людину та розпилення сльозогінного газу в приміщенні.

Про це повідомив юрист Нацкорпусу Віктор Шендибило з посиланням на рішення Богунського районного суду міста Житомира від 7 серпня 2020 року.

Стаття 296 (частина 4) КК України, за якою буде вестись справа проти Нікуліна, кваліфікується як "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень". Вона передбачає позбавлення волі на термін до семи років.

Нагадаємо, 22 червня в Житомирі очільник місцевого осередку "Партії Шарія" Нікулін напав на ветерана полку Азов Романа Боровика."Шаріївець" застосував газовий балон, знаходячись в закритому офісному приміщенні, де, до того ж, в цей час перебували інші люди.

Роман Боровик був змушений вдатися до самозахисту. За інформацією адвокатів Боровика, житомирська поліція спочатку зволікала з прийняттям клопотання про відкриття справи про злісне хуліганство "шаріївця". Були навіть спроби відкрити справу не за частиною 4, а за частиною 1 статті 296, яка передбачає всього лише арешт до 6 місяців, або ж обмеження волі до 5 років. Захисту Романа Боровика довелось звертатись до суду зі скаргою на бездіяльність поліції. Суд захисники ветерана виграли. Таким чином, очільнику партії Шарія загрожує реальний термін тюремного ув’язнення.

Автор: 

Житомир (584) Шарій Анатолій (228)


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Топ коментарі
+24
Кто за?Против?Всё за единогласно!
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12.08.2020 16:30 Відповісти
+21
Будучи глубоко гуманным человеком я против, чтоб ему дали семь лет. Расстрелять его и всю шариковскую партию, чтоб не мучились. Ах да, чуть не забыл: ОПЗЖ туда же.
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12.08.2020 16:34 Відповісти
+20
Партия Шария в Украине!? Вы серьезно? Куда катится эта страна?
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12.08.2020 16:31 Відповісти
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Кто за?Против?Всё за единогласно!
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12.08.2020 16:30 Відповісти
Да ничего ему не грозит. Пока зеля у нас преЗЕдент.
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12.08.2020 16:50 Відповісти
а чего так мало?
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12.08.2020 16:31 Відповісти
А можно ещё тем, кто их зарегистрировал? И президента, который это позволил!
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12.08.2020 16:31 Відповісти
Партия Шария в Украине!? Вы серьезно? Куда катится эта страна?
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12.08.2020 16:31 Відповісти
ты видно под очень большим камнем сидел последний год...
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12.08.2020 16:33 Відповісти
"Полиция" с шариевцами.😮 Ещё одна грань деградации правоохранительной системы.
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12.08.2020 16:31 Відповісти
джекпот!
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12.08.2020 16:31 Відповісти
Как говорится: нету тела - нету дела...
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12.08.2020 16:31 Відповісти
ну на зоні теж якісь розваги потрібні, та й вззаалі пєтушаріям там всім місце
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12.08.2020 16:56 Відповісти
Шариивцев всех расстрелять надо, без права переписки.
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12.08.2020 16:32 Відповісти
Очільнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в’язниці - Цензор.НЕТ 9896
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12.08.2020 16:33 Відповісти
ух какой злостный хулиган! изолируйте его от общества, а то я очень боюсь за свою жизнь и здоровье!
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12.08.2020 16:34 Відповісти
Да-да! И меня в боящиеся запишите.
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12.08.2020 16:35 Відповісти
Ну що?
Чекаємо чудо - казку?
«Прілєтіт Пєтушарій, в голубом інтернете,
І бесплатно подарит говнооооо !»
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12.08.2020 16:33 Відповісти
Шарию за педофилию пожизненное
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12.08.2020 16:33 Відповісти
Будучи глубоко гуманным человеком я против, чтоб ему дали семь лет. Расстрелять его и всю шариковскую партию, чтоб не мучились. Ах да, чуть не забыл: ОПЗЖ туда же.
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12.08.2020 16:34 Відповісти
шарик, место!
где место? правильно, у параши!
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12.08.2020 16:39 Відповісти
Хороший троллинг.
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12.08.2020 16:39 Відповісти
Суд признає,що він розпилював газ в приміщенні,тому що його сильно кусали комарі і в шоці він напав на людину.
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12.08.2020 16:42 Відповісти
ыыыыы)))
Очільнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в’язниці - Цензор.НЕТ 839
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12.08.2020 16:43 Відповісти
Какое глубокое декольте. Ему идет.
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12.08.2020 16:46 Відповісти
Це "нападавший"?
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12.08.2020 17:34 Відповісти
Це жертва самозахисту. (Роман Боровик був змушений вдатися до самозахисту. Джерело: https://censor.net/ua/n3213361
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12.08.2020 18:03 Відповісти
Ня!!!!
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12.08.2020 18:51 Відповісти
Ветеран начал наказывать шарикова уже после того, как шариков применил балончик.
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12.08.2020 17:20 Відповісти
Він прийшов його покарати і після балончику він його таки покарав. Посадять скоріш за все азовця.
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12.08.2020 18:08 Відповісти
Для чого він туди прийшов - не може бути доказаним. Бити почав тільки після застосування балончика шаріковим. Тому - маємо надію, що азовця повністю виправдають.
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12.08.2020 18:20 Відповісти
Ну, може й не посадять, але кілька десятків годин громадських робіт повинні дещо впорядкувати думки в його голові.
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12.08.2020 21:08 Відповісти
У голові кого? Шарікова? Навряд чи там декілька десятків годин допоможуть - для таких потрібно особливу програму примусового перевиховання вводити, а хто буде відмовлятися - забирати громадянство і депортувати з території України.
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12.08.2020 21:29 Відповісти
дебилов каких мало,....оказывается оч много!
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12.08.2020 18:15 Відповісти
шария на палю!!
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12.08.2020 16:52 Відповісти
Интерестный момент: пару месяцев назад, в киевском метрополитене, толпа шариесосов избивала двух киевлян. Я что-то не помню, чтобы мусарка авакяна возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных ушкоджень середньої тяжкості групою осіб. А вы наивные буратины говорите, что петушарий и аваакян не дружбаны.
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12.08.2020 16:56 Відповісти
за петуари отримали флемоб по всій Україні - опустивати, навіть канал є в телеграмі, де їх виловлюють, раом з опзешниками і проводять виховні співбесіди
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12.08.2020 17:00 Відповісти
Меня больше интересует зомби, которое голосует за провокаторов, за агентов беса путлера, этих тупорылых надо лишать гражданства, даже без посадок, давать вид на жительство, и мы сразу увидим результаты на выборах, увидим, что мы живем в сврей Украине, а не в ссср.
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12.08.2020 17:01 Відповісти
Так ты же СССР и описал, как мечту)))
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12.08.2020 17:12 Відповісти
А видео значит было постановочным и режиссёр перепутал и актёров и роли)
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12.08.2020 17:11 Відповісти
Растреляиь на шару!
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Дали Шарію ще один привід показати і прокоментувати ролик,де здоровенний,на голову довший і кілограм на вісімдесят важчий "азотовець" мордує щуплого "шарієвця"...Той йому бризкає газом,хоча міг би і ножем...як дехто...Нагадаю,дія проходить в офісі партіі Шарія,куди "азовець" прийшов...в партію записатись?..
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12.08.2020 17:44 Відповісти
Про таких "пришельцев"...говорили - "окуел в атаке!"
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12.08.2020 18:18 Відповісти
Проблема в юридической чистоте, чтоб не было воя про политические репрессии...
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12.08.2020 18:26 Відповісти
Так против педофила петушария возбудили уголовное дело еще при януковиче. Тут репрессиями и не пахнет
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12.08.2020 19:10 Відповісти
Тут речь идёт о ДРУГОМ событии.
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13.08.2020 10:27 Відповісти
Чой-та мне шарий своими действиями напоминает какого-то ленина.
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12.08.2020 18:50 Відповісти
А мне петушарий напоминает обычных фашистов, которые подожгли рейстаг и обвинили в этом опонентов. Так же и педофил шарий нанял гопников, которые побили его адепта в Харькове и петушарий потом бегал по всем каналам и рассказывал про зверства порохоботов
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12.08.2020 19:14 Відповісти
Очень скоро вся ваша вонючая *********** будет сидеть на нарах. Некоторых поставят к стенке, а такие как редактор Цензор нет будут петухами на зоне.

У вас эти дебильные комменты 2-3 бота писали? Вонючее гнилое позорище, настоящая помойка!
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13.08.2020 00:57 Відповісти
Помойка у тебя во рту, кацап немытый. Как пасть открыл - так и завоняло сразу.
А про стенку особо не мечтай - сам там окажешься за государственную измену.
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13.08.2020 09:49 Відповісти
Роман Боровик с погонялом "Сатана" гопник? Это точное определение всей той мрази,что строят из себя "патриотов"бл..
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13.08.2020 14:18 Відповісти
 
 