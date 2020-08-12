Очільнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в’язниці

Представник партії Шарія в Житомирі Сергій Нікулін має відповісти перед законом за напад на людину та розпилення сльозогінного газу в приміщенні.

Про це повідомив юрист Нацкорпусу Віктор Шендибило з посиланням на рішення Богунського районного суду міста Житомира від 7 серпня 2020 року.

Стаття 296 (частина 4) КК України, за якою буде вестись справа проти Нікуліна, кваліфікується як "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень". Вона передбачає позбавлення волі на термін до семи років.

Нагадаємо, 22 червня в Житомирі очільник місцевого осередку "Партії Шарія" Нікулін напав на ветерана полку Азов Романа Боровика."Шаріївець" застосував газовий балон, знаходячись в закритому офісному приміщенні, де, до того ж, в цей час перебували інші люди.

Роман Боровик був змушений вдатися до самозахисту. За інформацією адвокатів Боровика, житомирська поліція спочатку зволікала з прийняттям клопотання про відкриття справи про злісне хуліганство "шаріївця". Були навіть спроби відкрити справу не за частиною 4, а за частиною 1 статті 296, яка передбачає всього лише арешт до 6 місяців, або ж обмеження волі до 5 років. Захисту Романа Боровика довелось звертатись до суду зі скаргою на бездіяльність поліції. Суд захисники ветерана виграли. Таким чином, очільнику партії Шарія загрожує реальний термін тюремного ув’язнення.