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Новости
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Готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода, - Ярославский

Готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода, - Ярославский

Сегодня на сайте группы DCH опубликовано официальное заявление владельца и президента этой группы Александра Ярославского относительно Харьковского авиазавода (ГП Харьковского авиационного производственного предприятия).

Ярославский отмечает, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости нашего города", чем и обусловлено его внимание к предприятию.

"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции", - считает бизнесмен.

Напомним, что задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн. грн., зарплаты не платят с ноября 2019 г.; портфель заказов отсутствует.

Для того, чтобы помочь Харьковскому авиазаводу Александр Ярославский готов привлечь $1 млрд. инвестиций.

"Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд. на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн. пойдут на выплату долгов; $500 млн. на достройку самолётов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн. на программы развития", - сказано в заявлении на сайте DCH.

Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ - покупка или частно-государственное партнерство. "Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - заявил Ярославский.

Александр Ярославский - один из наиболее известных украинских бизнесменов, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона порядка $1 млрд., включая $300 млн. на подготовку города к Евро-2012. Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений - банк "Кредит - Днепр".

DCH располагает серьезным портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник "Сухая Балка") и неоднократно заявляла об интересе к "большой приватизации" и предприятиям тяжелой промышленности.

Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25 % акций ПАО "Мотор Сич", производящего авиадвигатели. О готовности поддержать Харьковский авиазавод в DCH на днях заявили в комментарии СМИ.HH

Автор: 

завод (518) инвестиции (1167) Харьков (7621) Ярославский Александр (184)


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Топ комментарии
+3
А с нуля слабо построить?
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14.08.2020 10:34 Ответить
+2
Он всё привлекает и привлекает средства Но ни одного нет конкретного результата Пока только прожекты
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14.08.2020 10:37 Ответить
+2
Ярославского уважаю за то, что он сделал в свое время для ФК Металлист и построил стадион. А вот то, что он подписался за китайцев в продаже акций Мотор Сич вызывает недоумение. Желтомордые в ООН всегда тянут руку за Куйла.
Наши союзники американцы тоже проявили интерес к этому заводу. И это не китайцы а американцы помогают Украине оружием, в том числе противотанковыми ракетами и морскими катерами, которые вообще нам подарили.
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14.08.2020 10:37 Ответить
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Это че, на правах рекламы?
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14.08.2020 10:33 Ответить
А с нуля слабо построить?
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14.08.2020 10:34 Ответить
Зачем, если все есть. Кстати когда-то ХАЗ даже крылатые ракеты делал.
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14.08.2020 10:52 Ответить
Что бы было понятно сколько вложил.
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14.08.2020 10:59 Ответить
С ,,0,, распила будет меньше.
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14.08.2020 12:14 Ответить
Он всё привлекает и привлекает средства Но ни одного нет конкретного результата Пока только прожекты
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14.08.2020 10:37 Ответить
СБУ надо проверить чьё конкретно бабло ?!
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14.08.2020 12:16 Ответить
Ярославского уважаю за то, что он сделал в свое время для ФК Металлист и построил стадион. А вот то, что он подписался за китайцев в продаже акций Мотор Сич вызывает недоумение. Желтомордые в ООН всегда тянут руку за Куйла.
Наши союзники американцы тоже проявили интерес к этому заводу. И это не китайцы а американцы помогают Украине оружием, в том числе противотанковыми ракетами и морскими катерами, которые вообще нам подарили.
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14.08.2020 10:37 Ответить
Союзники? 😀
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14.08.2020 10:46 Ответить
У него возле ХТЗ чёрт ногу сломит.скурв
ился.
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14.08.2020 10:53 Ответить
красава однозначно. там труп, ему хуже уже точно не будет даже если ярославский там аеропорт сделает. сейчас просто стоят уже 30 лет цеха без отопления по которым раз в год водят очередную правительственную делегацию с серьезными рылами перед обедом
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14.08.2020 10:46 Ответить
Ярославский молодец! Настоящий меценат, не как Фельдман со своим бесплатным Экопарком.
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14.08.2020 10:48 Ответить
Привлечь - это не значит выложить из собственного кармана
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14.08.2020 11:05 Ответить
Фельдман все инвестировал в Землю обетованную : клиники ,гостинницы, дома...
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14.08.2020 16:03 Ответить
Опять китайских?
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14.08.2020 11:03 Ответить
Як тільки хтось пропонує щос ь зробити вілазять як таргани дебіли які вірять що вміють рахувати чужі гроші
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14.08.2020 14:57 Ответить
Слабо верится работает чих-пых ,а он уже к самолетам...мент он и в Африке мент
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14.08.2020 16:04 Ответить
Станция Масельская, следующая Ярославская... ХАЗ после комсомолов труп... пусть будет?
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14.08.2020 16:22 Ответить
Этот упырь уничтожил Химволокно в Чернигове!
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15.08.2020 15:41 Ответить
Пиз...ть не мешки ворочать
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15.08.2020 15:48 Ответить
 
 