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Новини
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Готовий залучити $1 млрд інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу, - Ярославський

Готовий залучити $1 млрд інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу, - Ярославський

Сьогодні на сайті групи DCH опубліковано офіційну заяву власника і президента цієї групи Олександра Ярославського щодо Харківського авіазаводу (ДП Харківського авіаційного виробничого підприємства).

Ярославський зазначає, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості нашого міста", чим і зумовлено його увагу до підприємства.

"Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції", - вважає бізнесмен.

Нагадаємо, що заборгованість із заробітної плати перед працівниками ХАЗ становить 230 млн грн, зарплати не платять з листопада 2019 р.; портфель замовлень - відсутній.

Для того, щоб допомогти Харківському авіазаводу, Олександр Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій.

"Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити $1 млрд на відновлення ХАЗ. З цієї суми $100 млн підуть на виплату боргів; $500 млн на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; $400 млн на програми розвитку", - сказано в заяві на сайті DCH.

Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі у долі ХАЗ - купівля або приватно-державне партнерство. "Важливо не втратити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова і України", - заявив Ярославський.

Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, входить до  десятки в рейтингу Forbes Ukraine. Родом із Харкова, вклав у розвиток Харківського регіону близько $1 млрд, зокрема $300 млн на підготовку міста до Євро-2012. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та ін. Серед його останніх придбань - банк "Кредит-Дніпро".

DCH володіє серйозним портфелем промислових активів (Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, Криворізький рудник "Суха Балка") і неодноразово заявляла про інтерес до "великої приватизації" та підприємствам важкої промисловості.

Нещодавно DCH розпочала активність у секторі авіабудування і перебуває у процесі придбання понад 25% акцій ПАТ "Мотор Січ", що виробляє авіадвигуни. Про готовність підтримати Харківський авіазавод у DCH днями заявили в коментарі ЗМІ.

Автор: 

завод (1039) інвестиції (2100) Харків (5742) Ярославський Олександр (275)


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Топ коментарі
+3
А с нуля слабо построить?
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14.08.2020 10:34 Відповісти
+2
Он всё привлекает и привлекает средства Но ни одного нет конкретного результата Пока только прожекты
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14.08.2020 10:37 Відповісти
+2
Ярославского уважаю за то, что он сделал в свое время для ФК Металлист и построил стадион. А вот то, что он подписался за китайцев в продаже акций Мотор Сич вызывает недоумение. Желтомордые в ООН всегда тянут руку за Куйла.
Наши союзники американцы тоже проявили интерес к этому заводу. И это не китайцы а американцы помогают Украине оружием, в том числе противотанковыми ракетами и морскими катерами, которые вообще нам подарили.
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14.08.2020 10:37 Відповісти
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Это че, на правах рекламы?
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14.08.2020 10:33 Відповісти
А с нуля слабо построить?
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14.08.2020 10:34 Відповісти
Зачем, если все есть. Кстати когда-то ХАЗ даже крылатые ракеты делал.
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14.08.2020 10:52 Відповісти
Что бы было понятно сколько вложил.
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14.08.2020 10:59 Відповісти
С ,,0,, распила будет меньше.
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14.08.2020 12:14 Відповісти
Он всё привлекает и привлекает средства Но ни одного нет конкретного результата Пока только прожекты
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14.08.2020 10:37 Відповісти
СБУ надо проверить чьё конкретно бабло ?!
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14.08.2020 12:16 Відповісти
Ярославского уважаю за то, что он сделал в свое время для ФК Металлист и построил стадион. А вот то, что он подписался за китайцев в продаже акций Мотор Сич вызывает недоумение. Желтомордые в ООН всегда тянут руку за Куйла.
Наши союзники американцы тоже проявили интерес к этому заводу. И это не китайцы а американцы помогают Украине оружием, в том числе противотанковыми ракетами и морскими катерами, которые вообще нам подарили.
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14.08.2020 10:37 Відповісти
Союзники? 😀
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14.08.2020 10:46 Відповісти
У него возле ХТЗ чёрт ногу сломит.скурв
ился.
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14.08.2020 10:53 Відповісти
красава однозначно. там труп, ему хуже уже точно не будет даже если ярославский там аеропорт сделает. сейчас просто стоят уже 30 лет цеха без отопления по которым раз в год водят очередную правительственную делегацию с серьезными рылами перед обедом
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14.08.2020 10:46 Відповісти
Ярославский молодец! Настоящий меценат, не как Фельдман со своим бесплатным Экопарком.
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14.08.2020 10:48 Відповісти
Привлечь - это не значит выложить из собственного кармана
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14.08.2020 11:05 Відповісти
Фельдман все инвестировал в Землю обетованную : клиники ,гостинницы, дома...
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14.08.2020 16:03 Відповісти
Опять китайских?
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14.08.2020 11:03 Відповісти
Як тільки хтось пропонує щос ь зробити вілазять як таргани дебіли які вірять що вміють рахувати чужі гроші
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14.08.2020 14:57 Відповісти
Слабо верится работает чих-пых ,а он уже к самолетам...мент он и в Африке мент
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14.08.2020 16:04 Відповісти
Станция Масельская, следующая Ярославская... ХАЗ после комсомолов труп... пусть будет?
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14.08.2020 16:22 Відповісти
Этот упырь уничтожил Химволокно в Чернигове!
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15.08.2020 15:41 Відповісти
Пиз...ть не мешки ворочать
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15.08.2020 15:48 Відповісти
 
 