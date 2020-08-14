Готовий залучити $1 млрд інвестицій для відновлення Харківського авіазаводу, - Ярославський

Сьогодні на сайті групи DCH опубліковано офіційну заяву власника і президента цієї групи Олександра Ярославського щодо Харківського авіазаводу (ДП Харківського авіаційного виробничого підприємства).

Ярославський зазначає, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості нашого міста", чим і зумовлено його увагу до підприємства.

"Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції", - вважає бізнесмен.

Нагадаємо, що заборгованість із заробітної плати перед працівниками ХАЗ становить 230 млн грн, зарплати не платять з листопада 2019 р.; портфель замовлень - відсутній.

Для того, щоб допомогти Харківському авіазаводу, Олександр Ярославський готовий залучити $1 млрд інвестицій.

"Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити $1 млрд на відновлення ХАЗ. З цієї суми $100 млн підуть на виплату боргів; $500 млн на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; $400 млн на програми розвитку", - сказано в заяві на сайті DCH.

Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі у долі ХАЗ - купівля або приватно-державне партнерство. "Важливо не втратити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своєї пропозиції і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова і України", - заявив Ярославський.

Олександр Ярославський - один з найбільш відомих українських бізнесменів, входить до десятки в рейтингу Forbes Ukraine. Родом із Харкова, вклав у розвиток Харківського регіону близько $1 млрд, зокрема $300 млн на підготовку міста до Євро-2012. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент та ін. Серед його останніх придбань - банк "Кредит-Дніпро".

DCH володіє серйозним портфелем промислових активів (Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, Криворізький рудник "Суха Балка") і неодноразово заявляла про інтерес до "великої приватизації" та підприємствам важкої промисловості.

Нещодавно DCH розпочала активність у секторі авіабудування і перебуває у процесі придбання понад 25% акцій ПАТ "Мотор Січ", що виробляє авіадвигуни. Про готовність підтримати Харківський авіазавод у DCH днями заявили в коментарі ЗМІ.