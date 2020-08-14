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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы

В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы

Всех граждан Беларуси, несогласных с результатами выборов, зовут на общенациональный Марш свободы в воскресенье.

Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

"Воскресенье – день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами – сотрудники всех отраслей, медики, рабочие, служащие, преподаватели, деятели культуры, военные. Выскажем слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал", - говорится в анонсе.

Мероприятие состоится 16 августа в 14:00 в Минске на проспекте Независимости, центральных улицах и площадях других городов страны.

Читайте также: ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов: Лукашенко - 80,1%, Тихановская - 10,1%

Беларусь (7937) протест (5870)


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Топ комментарии
+14
та и маршами с цветочками - свободы не получат. Тем более что омон и лукаш уже перешли рубикон с пролитием крови..
если беларусы сейчас не свергнут лукаша и Ко - то он слегка отступит для успокоения и .. продолжит давить их после.
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14.08.2020 14:49 Ответить
+13
Перевибори і покарання тих, хто винний в побитті мирних протестувальників, такою програмою зібрання не доб'єшся.
Далекі білоруси ще від вільного вибору. Дуже далекі.
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14.08.2020 14:46 Ответить
+10
Мышебратья это так просто не оставят. буду провокации...
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14.08.2020 14:43 Ответить
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Мышебратья это так просто не оставят. буду провокации...
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14.08.2020 14:43 Ответить
та и маршами с цветочками - свободы не получат. Тем более что омон и лукаш уже перешли рубикон с пролитием крови..
если беларусы сейчас не свергнут лукаша и Ко - то он слегка отступит для успокоения и .. продолжит давить их после.
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14.08.2020 14:49 Ответить
Судячи з якісно зробленої поліграфії і якісно придуманих логотипів, на проросійську опозицію в Білорусі працює високооплачувана команда політтехнологів та дизайнерів! Я це помітив ще по класних заставках на нікому невідомих ютюб-каналах які транслювали відео з Білорусі. Я пам'ятаю яке відео транслювали з Майдану - ніяких заставок, все голосом промовляли, бо не було кому навіть текст домалювати щоб розмістити на роліку. А тут така оперативність та якість - путін фінансує проросійську опозицію Білорусі дуже щедро, або ці ролики оформлюють професіонали прямо в Москві на центральних телеканалах! Україна зараз мала би виставити своїх кандидатів на те щоб очолити протести в Білорусі - проукраїнських білорусів, ветеранів АТО, щоб майбутній Президент Білорусі був проукраїнським і антипутінським! Але на жаль в Україні не та влада, яка б могла так думати про національні інтереси!
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14.08.2020 14:59 Ответить
Хоть ты, Игорь, и местный дурачок, но тут с тобой соглашусь. Меня покоробило что когда в Беларуси отключили интернет, канал Некст транслировал все в интернете как ни в чем не бывало, причем очень профессионально размазывал кровавые сопли по экрану, чтобы нагнетать обстановку.
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14.08.2020 15:14 Ответить
плохой полицейский, хороший полицейский....
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14.08.2020 15:34 Ответить
Отключили не интернет. Рвануть рубильник даже им страшно. Задействовали жесткую фильтрацию. Подвесили основные протоколы (шифрование), на которых базируется веб и популярные мессенджеры. Т.е. как перегороженное шоссе. На машине не поедешь, пешком не дойдешь, но можно на мотоцикле. Телеграм, благодаря опыту российских, иранских и прочих блокировок, - хитро выдуманная штука, его так просто не заткнешь. Вся независимая белорусская пресса в эти дни работала в Телеграме и неплохо (со скидкой на обстоятельства) себя чувствовала.

Понятно, что Телеграм создал русский Дуров и что, хотя он опальный, но бывших русских не бывает. Однако другой МАССОВО распространенной альтернативы надежной связи сейчас нет. Ни у кого нет.

Вообще говоря, с учетом того, что сразу же почему-то наглухо отвалились все гуглосервисы и сам поисковик Гугл (кремлевский Яндекс пробивался временами), складывается впечатление, что систему фильтрации трафика загодя закупили у друзей-китайцев (там Гугл под запретом) и в ответственный момент тупо, в демо-режиме активировали, толком не поменяв настроек. А может, это просто сам Гугл такой чувствительный к вмешательству.

Кстати, вот и тест подоспел: знающие белорусский язык или хотя бы любой типичный славянский язык, а не русский, понимают игру слов и у них даже сомнений не возникает, что Nexta - это не "Некста", а белорусское "нехта", т.е. банальное местоимение "кто-то".
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14.08.2020 15:55 Ответить
тест твойй мимо кассы. По всем нормам, если в слове есть буквы латиницей, значит слово написано на латинице. Соответственно Nexta с 2 латинскими буквами однозначно читается как Некста.
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14.08.2020 21:03 Ответить
Я и говорю, русскому не понять. Даже если он "украинец"
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14.08.2020 21:13 Ответить
А кто поп гапон?
Цыпкала?
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14.08.2020 15:05 Ответить
Новий ************ замість Луки бо той вже потертий.
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14.08.2020 16:32 Ответить
Искала скабеева белоруских бандеровцев и не нашла..😭
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14.08.2020 15:35 Ответить
Если бы сразу в Минске на улицы вышло тысяч 50-70, тогда возможно и массового мордобоя не было
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14.08.2020 14:43 Ответить
Цікаво чим це все закінчиться?
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14.08.2020 14:44 Ответить
В ростове появится новый усатый жилец в экзиле, а карлик будет создавать витебскую народную республику.
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14.08.2020 14:47 Ответить
Будет с Витей шапкокрадом забивать домино по соседски. А потом у них появится новый сосед, который будет приходить к ним пожрать нашару и смешить шутками про Украину и говорить "дуже дяяякую".
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14.08.2020 15:16 Ответить
Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов.
"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов.
Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем.Как сообщали Українські Новини, ранее в Сочи через суды Янукович https://ukranews.com/news/676764-yanukovich-v-sochi-otzhimaet-zemlyu-u-rossiyan-novyj-skandal-s-eks-prezidentom отжал участок с озером в заповедной зоне у жителей Сочи . Официальным покупателем земли выступает сожительница Януковича Любовь Полежай.
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14.08.2020 15:31 Ответить
белорусским федеральным округом
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14.08.2020 14:47 Ответить
прочитайте програму зібрання і зрозумієте, що нічим.
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14.08.2020 14:47 Ответить
любой госпереворот, который устраивает кремль в чужой стране с целью её захвата - начинается с чудовищного обмана именно лидером захватываемой страны своих граждан . тчк
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14.08.2020 14:46 Ответить
Перевибори і покарання тих, хто винний в побитті мирних протестувальників, такою програмою зібрання не доб'єшся.
Далекі білоруси ще від вільного вибору. Дуже далекі.
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14.08.2020 14:46 Ответить
Якщо нічого не робити - диктатура буде і завтра. А на місці білорусам краще видно , які обирати гасла.....
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14.08.2020 15:53 Ответить
Тільки не віддайте виборену свободу якомусь запутінцю.
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14.08.2020 14:50 Ответить
та им до свободы ещё лет 20
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14.08.2020 14:54 Ответить
"Запутінець" в тій чи іншій мірі буде в будь-якому разі. І я не засуджую навіть в даному випадку. Просто це об'єктивна реальність як скажімо "втеча" (тимчасова звичайно) Тихановської з країни. Не може просто сьогодні бути інакше.

І у нас і в Білорусі за останні 20-25 років не було жодного міністра, до якого не підвалювали б "братки" з північної країни з пропозиціями на кшталт:
"Да ну чее ты... Ну давай сделай это... Да ниче страшного.... Ну че ты ламаешся ? Все так делают... Вон видишь и этот тоже? Мы тебе за это... Да точно... За все добазарено.... Без проблем... Но ты там смотри... Тут ребята серьезные.... Если че то мы ведь все про тебя знаем... И про твою семью тоже". Я маю сумніви що хоч 2-3% відмовились. З позитиву - все як завжди виконувалось через попу.
Так що юнацький максималізм тут не доречний. І не тіште себе надто ілюзіями. Саме так буде і з наступним керівництвом Білорусі. Питання лише в тому скільки питань вони здадуть - 30 чи 70% ?
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14.08.2020 15:12 Ответить
Бацька вже все здав.
Потрібно або продовжувати його політику, або почати відвойовувати свою країну.
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14.08.2020 15:13 Ответить
У Білорусі анонсовано загальнонаціональний Марш свободи - Цензор.НЕТ 1408
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14.08.2020 14:59 Ответить
Военные из РБ сообщают, что кремлевские убийцы уже в Беларуси первые группы. Дальше больше На выходные готов. провокации, стрельба, массовая бойня... Сколько продлится неизвестно, будут смотреть по ситуации. Далее планируется от имени народа РБ просьба к РФ о помощи и вводе войск. Пишут, что воевать никто не будет потому что: Армия деморализована на разгоне народа.. Местные давно выдохлись и воевать не будут. Сейчас народ мутузят жестко и беспощадно товарищи из-за бордюрья... Те же менты в Бресте говорят что мы так не писдим народ как те, которых якобы прислали из Минска. Но есть сведения что эти боевики далеко не из Минска... И это правда! - https://twitter.com/StugnaU Stugna UA
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14.08.2020 15:02 Ответить
опять 25. Как только где-то отмудохают свой народ, а потом народ их возьмет за дупу, начинается старая песня - "это не мы, это кацапы переодетые были!"
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14.08.2020 15:19 Ответить
Ватник - иди в мокшанские болота рекламировать руский мир..
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14.08.2020 15:22 Ответить
Опять ихтамнеты.
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14.08.2020 15:21 Ответить
ну а кто !!!!
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14.08.2020 15:25 Ответить
У Білорусі анонсовано загальнонаціональний Марш свободи - Цензор.НЕТ 5941
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14.08.2020 15:02 Ответить
Як би ж то!
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14.08.2020 15:07 Ответить
А чому прапори Естонії та Чехії не додали? Наші ж люди...
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14.08.2020 16:41 Ответить
Неплохо было бы: перерезать Евроконтинент от моря до моря и диктовать Рашке любые условия.
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14.08.2020 17:31 Ответить
не ровён час сябры могут дождаться заседания совфеда паРаши с просьбой предателя луки на введение бурятских войск....
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14.08.2020 15:04 Ответить
На каком основании? Потому что люди работать не идут?
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14.08.2020 15:27 Ответить
а какие основания пуесосс были нужны твоему путлу , чтобы ввести войска в Украину в 2014 году???
а шоб "хвашизьм" не прашёл, вот те и все аснавания...
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14.08.2020 19:45 Ответить
Вийдуть ті 80%, що за луку?
Прогноз простий - будуть бити, потім (якщо биття не допоможе) прийдуть зелені чоловічки.
Білорусія не Україна (вона менша та ватніша), зелені чоловічки встановлять правильну владу і лукаш з^єднається в екстазі з прашею.
Отакий найгірший, але наймовірніший прогноз(
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14.08.2020 15:07 Ответить
Раша за Луку вписываться не будет, нет смысла так подставляться. Лука слишком замазался.
Скорее всего, будет как было с Крымом и Донбассом - Лука сбежит, и пока беларусы не успели выбрать новую власть - раша-войска войдут чтобы "предотвратить хаос и защитить население от фошыздов".
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14.08.2020 15:25 Ответить
Один з варіантів.
Однак не дуже ймовірний.
Ще одну попрану країну праші не простять. Санкціями замордують по дорослому.
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14.08.2020 16:37 Ответить
Правильно! А навстречу ему Лука организует марш рабства из тех, кто за него голосовал.
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14.08.2020 15:17 Ответить
У Білорусі анонсовано загальнонаціональний Марш свободи - Цензор.НЕТ 8955
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14.08.2020 15:22 Ответить
У Білорусі анонсовано загальнонаціональний Марш свободи - Цензор.НЕТ 1592
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14.08.2020 15:23 Ответить
А всего-то нужно тысяч двести....
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14.08.2020 15:35 Ответить
В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы

===============
Свободы от кого?
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14.08.2020 15:41 Ответить
Свобода для чого .. Це раб запитує від кого...
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14.08.2020 16:00 Ответить
ТАК В БЕЛАРУСИ ЖИВУТ РАБЫ, ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ: ОТ КОГО СВОБОДА И САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧЕГО ОНА ИМ НУЖНА
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14.08.2020 22:07 Ответить
флаги не забудьте, транспаранты "с первым мая!!", ....здить их надо и жечь бензином, а вы семьями выходите, после прошлогоднего второго тура, я думал у нас - население, оказывается не всё так запущено....
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14.08.2020 15:46 Ответить
Свойт опыт воздвижения на трон олигархов оставь при себе. мы сами разберемся.
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14.08.2020 15:54 Ответить
ты на моём ресурсе свободная до безинтернетия з....лупа, поэтому своё разбирательство оставь при себе, а я буду писать то, што считаю нужным
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14.08.2020 16:02 Ответить
как всегда, переход на личности, когда по сути нечего сказать.
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14.08.2020 16:06 Ответить
Не ображайся, він просто зебіл. 🙂
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14.08.2020 18:30 Ответить
Ипать колотить - марш свободы...Сначала гибнут за неё, а потом выясняется, что это всего лишь возможность безнаказанно называть президента барыгой или клоуном)
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14.08.2020 16:23 Ответить
Беларусы молодцы, конечно! Но надо быть бдительными, Мордор рядом и он не может просто стоять и наблюдать, так как это грозит и его существованию , они обязательно сунут свое рыло в Беларусь. И план уже наверняка готов, как это было с Крымом, неясно пока с какой стороны они поползут.
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14.08.2020 16:28 Ответить
Демократическая Беларусь захлопнет последнее окно в Европу для дикарей.
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14.08.2020 16:37 Ответить
Нітрэба ніякіх перавыбараў зараз. Спачатку парадача ўлады Ціханоўскай - яна рэальна выбраны прэзідэнт. На дзіва апалітычны. Пасля яе інаўгурацыі правесці суды, люстрацыі, адмяніць старыя ганебныя законы, стварыць новыя выбарчыя каміссіі і галоўнае, вярнуць старую (да 1996 г ) згвалчаную Канстытуцыю. І толькі потым зрабіць новыя выбары.
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14.08.2020 17:49 Ответить
Достаточно миллиона человек на Марше Свободы и всё.
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14.08.2020 18:08 Ответить
Да.
Так и будет.
Мы победим.
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14.08.2020 18:18 Ответить
Не кажи "гоп"...
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14.08.2020 18:31 Ответить
Выходить надо,чем больше выйдет белорусов на марш,тем сложнее будет мусорским стаям их удержать,это только начало,белорусам нужно почувствовать силу коллективного протеста.Рашка должна остаться только с самыми близкими "друзьями",Зимбабве,Северная Корея и тд.
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14.08.2020 19:27 Ответить
 
 