В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы

Всех граждан Беларуси, несогласных с результатами выборов, зовут на общенациональный Марш свободы в воскресенье.

Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.

"Воскресенье – день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами – сотрудники всех отраслей, медики, рабочие, служащие, преподаватели, деятели культуры, военные. Выскажем слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал", - говорится в анонсе.

Мероприятие состоится 16 августа в 14:00 в Минске на проспекте Независимости, центральных улицах и площадях других городов страны.

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