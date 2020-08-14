В Беларуси анонсирован общенациональный Марш свободы
Всех граждан Беларуси, несогласных с результатами выборов, зовут на общенациональный Марш свободы в воскресенье.
Об этом сообщает Nexta Live, передает Цензор.НЕТ.
"Воскресенье – день самого большого в истории Беларуси, исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами – сотрудники всех отраслей, медики, рабочие, служащие, преподаватели, деятели культуры, военные. Выскажем слова благодарности всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто в борьбе за свободу пострадал", - говорится в анонсе.
Мероприятие состоится 16 августа в 14:00 в Минске на проспекте Независимости, центральных улицах и площадях других городов страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если беларусы сейчас не свергнут лукаша и Ко - то он слегка отступит для успокоения и .. продолжит давить их после.
Понятно, что Телеграм создал русский Дуров и что, хотя он опальный, но бывших русских не бывает. Однако другой МАССОВО распространенной альтернативы надежной связи сейчас нет. Ни у кого нет.
Вообще говоря, с учетом того, что сразу же почему-то наглухо отвалились все гуглосервисы и сам поисковик Гугл (кремлевский Яндекс пробивался временами), складывается впечатление, что систему фильтрации трафика загодя закупили у друзей-китайцев (там Гугл под запретом) и в ответственный момент тупо, в демо-режиме активировали, толком не поменяв настроек. А может, это просто сам Гугл такой чувствительный к вмешательству.
Кстати, вот и тест подоспел: знающие белорусский язык или хотя бы любой типичный славянский язык, а не русский, понимают игру слов и у них даже сомнений не возникает, что Nexta - это не "Некста", а белорусское "нехта", т.е. банальное местоимение "кто-то".
Цыпкала?
"Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, купил дом за 52 миллиона долларов.
Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем.Как сообщали Українські Новини, ранее в Сочи через суды Янукович https://ukranews.com/news/676764-yanukovich-v-sochi-otzhimaet-zemlyu-u-rossiyan-novyj-skandal-s-eks-prezidentom отжал участок с озером в заповедной зоне у жителей Сочи . Официальным покупателем земли выступает сожительница Януковича Любовь Полежай.
Далекі білоруси ще від вільного вибору. Дуже далекі.
І у нас і в Білорусі за останні 20-25 років не було жодного міністра, до якого не підвалювали б "братки" з північної країни з пропозиціями на кшталт:
"Да ну чее ты... Ну давай сделай это... Да ниче страшного.... Ну че ты ламаешся ? Все так делают... Вон видишь и этот тоже? Мы тебе за это... Да точно... За все добазарено.... Без проблем... Но ты там смотри... Тут ребята серьезные.... Если че то мы ведь все про тебя знаем... И про твою семью тоже". Я маю сумніви що хоч 2-3% відмовились. З позитиву - все як завжди виконувалось через попу.
Так що юнацький максималізм тут не доречний. І не тіште себе надто ілюзіями. Саме так буде і з наступним керівництвом Білорусі. Питання лише в тому скільки питань вони здадуть - 30 чи 70% ?
Потрібно або продовжувати його політику, або почати відвойовувати свою країну.
а шоб "хвашизьм" не прашёл, вот те и все аснавания...
Прогноз простий - будуть бити, потім (якщо биття не допоможе) прийдуть зелені чоловічки.
Білорусія не Україна (вона менша та ватніша), зелені чоловічки встановлять правильну владу і лукаш з^єднається в екстазі з прашею.
Отакий найгірший, але наймовірніший прогноз(
Скорее всего, будет как было с Крымом и Донбассом - Лука сбежит, и пока беларусы не успели выбрать новую власть - раша-войска войдут чтобы "предотвратить хаос и защитить население от фошыздов".
Однак не дуже ймовірний.
Ще одну попрану країну праші не простять. Санкціями замордують по дорослому.
===============
Свободы от кого?
Так и будет.
Мы победим.