У Білорусі анонсовано загальнонаціональний Марш свободи

Усіх громадян Білорусі, незгодних з результатами виборів, кличуть на загальнонаціональний Марш свободи в неділю.

Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

"Неділя - день найбільшого в історії Білорусі, виключно мирного маршу, яким ми пройдемо вулицями і проспектами наших міст, з усмішками і гідністю. Вийдемо цілими сім'ями, будинками, робочими колективами - співробітники всіх галузей, медики, робітники, службовці, викладачі, діячі культури, військові. Висловимо слова подяки всім, хто в цей переломний момент був на стороні народу. Згадаємо всіх, хто в боротьбі за свободу постраждав", - йдеться в анонсі.

Захід відбудеться 16 серпня о 14:00 в Мінську на проспекті Незалежності, центральних вулицях і площах інших міст країни.

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