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Новини Революція в Білорусі
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ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1%

ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1%

У Білорусі з'явилися офіційні результати виборів.

Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.

"ЦВК оголосила остаточні підсумки "виборів". Лукашенко - 80,1%, Тіхановська - 10,1%", - йдеться в статті.

Також читайте: Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад"

"Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться на сайті ЦВК.

ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1% 01

Автор: 

Білорусь (7987) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+21
Армия перейдет на сторону народа и Лукашенко арестуют. Это будет через неделю-две, сейчас пока попробуют "уговорить" Лукавого представители ЕС, но с ним разговаривать бесполезно, ему санитары нужны.
Потом назначат временное правительство, сменят ЦИК и назначат новые выборы. Но это уже технические вопросы.
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14.08.2020 14:24 Відповісти
+17
В принципе результат правдивый. Только фамилии местами поменяйте. Лука даже о половине такого рейтинга не мечтает
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14.08.2020 14:18 Відповісти
+15
Я сегодня поняла, что "избави нас от Лукавого" в молитве "Отче наш" - это как раз о сегодняшней ситуации в Беларуси. Мудрость тысячелетий во плоти.
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14.08.2020 14:26 Відповісти
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Вайна будет. Патаму что кровь за кровь.
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14.08.2020 14:34 Відповісти
Россия и Запад ведут в Беларуси свою борьбу против усиления позиций Китая. Лукашенко уже давно и «плотно» сел на китайские деньги и дружба КНДР и РБ только крепнет, что не очень нравится России и Западу, которые преследуют в РБ свои интересы.(с)
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14.08.2020 14:36 Відповісти
Дружба с КНДР как-то влияет на отношения с Китаем?
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14.08.2020 18:15 Відповісти
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14.08.2020 19:52 Відповісти
То есть ни о каких переговорах, ни о каких компромиссах и тд и тп, о чем любят размышлять наши украинские "политики" речи НЕ ИДЕТ!
Только жесткое бескомпромиссное, возможно вооруженное, противостояние.
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14.08.2020 14:36 Відповісти
Это не украинский тезис. Это тезис из уст всех кремлевских подстилок.
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14.08.2020 18:16 Відповісти
неважно кто и как голосует, важно как считают голоса
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14.08.2020 14:40 Відповісти
Якщо рахують ГРОМАДЯНИ, то такої ***** не буває. ПС. На виборах в Україні з 1991 року. І не ховаюсь за говноніками.
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14.08.2020 14:43 Відповісти
Это безнадёга...

Беларусы хотят сменить председателя колхоза, а не Национально Освободительной Революции.
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14.08.2020 14:41 Відповісти
Лукашенко болен, в его состоянии управлять страной опасно
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14.08.2020 22:05 Відповісти
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1% - Цензор.НЕТ 4698
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14.08.2020 14:41 Відповісти
0,1% - це я так розумію в якості вишеньки на торті з гівна?
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14.08.2020 14:41 Відповісти
80 % відсотків Лукасраки
https://censor.net/video_news/3213769/kto_golosoval_za_svetlanu_tihanovskuyu_rabochie_minskogo_traktornogo_zavoda_i_grodnojilstroyi_pokazali
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14.08.2020 14:45 Відповісти
Верить в уход Лукашенко по средствам выборов мог только совсем уж упоротый инфантил. Поэтому на этом "оглашении результатов" заканчивается только всё очевидное и вполне ожидаемое. А вот далее уже есть варианты. Живе Беларусь? Или же только подёргивает конечностями под грузным телом усатого мудака.
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14.08.2020 14:48 Відповісти
вот странные эти сябры. сначала голосуют всей толпой за Луку, а потом выходят бастовать против выбора.
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14.08.2020 14:52 Відповісти
то есть из 5 белорусов 4 проголосовали за луку...хм... а почему так много протестующих и наоборот ВООБЩЕ нет ликующих.....прям вообще не паляться что выборы сфальсифицированы
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14.08.2020 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EZLgNfXhhn4

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14.08.2020 18:04 Відповісти
Цим себе режим добив. Могли б ще недільку потягнути, так ні, нахрапом. Але їх потяг давно втік і прийдеться відповідати за злочини.
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14.08.2020 14:55 Відповісти
Так где они все прячутся - эти молчаливые 80, в то время как 10 заполонили собой все белорусские города ?
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14.08.2020 14:56 Відповісти
Большинство всегда и везде аморфно. Это-то как раз мало о чем говорит
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14.08.2020 18:04 Відповісти
Так і наші торішні 73% десь заникалися.
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14.08.2020 18:53 Відповісти
А есть надобность защищать свои голоса?
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14.08.2020 19:10 Відповісти
Ну хотя бы оказали поддержку величайшему, сам и страна на грани.
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14.08.2020 19:16 Відповісти
Завтра что то будет. Наверное крыса введет войска, под предлогом защиты демократии и спасения Беларуси.
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14.08.2020 14:56 Відповісти
Зато мусор на улице весь подметают и стабильность.
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14.08.2020 14:57 Відповісти
За то дубина в жопе и отсутствие цивилизованной жизни и песпектив
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14.08.2020 18:03 Відповісти
И надо-же было это обьявить прямо перед выходными ....
Т.е. заваруха может все-таки начаться.
Не зря появились разговоры про "наведение порядка"
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14.08.2020 14:59 Відповісти
Таракан подзадоривает беларусов?
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14.08.2020 15:03 Відповісти
Ой, разорвут его...
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14.08.2020 15:04 Відповісти
ЩА НАРОД ПОЗДРАВИТ ДУБИНОЙ ПО ЖОПЕ
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14.08.2020 15:09 Відповісти
ЩА НАРОД ПОЗДРАВИТ ДУБИНОЙ ПО ЖОПЕ
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14.08.2020 15:09 Відповісти
І у нас так було у 2004 і 2010.
У 2004-му усі знали, що переміг Ющенко, але підрахуй ківалов оголосив зеківську туфту, за що отримав від шапкокрада орденішко і членство у Венеціаніській комісії, де три роки засідав ще при Пєті (видно сподобався по старій пам'яті, адже Петя у нього дисертацію захищав).
У 2010-му багато людей знали, що результати виборів сфальшував підрахуй охендовський. Сфальшував і одразу знищив виборчу документацію. Проте на вулицю народ не вийшов. А підрахуй охендовський отримав державну нагороду від шапкокрада.
А потім отримав орден ще й від Петі за однотурові вибори 2014 року.

Це до того, що шлюхи диктаторів завжди упевнені в міцності свого становища при будь-якому варіанті розвитку подій.
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14.08.2020 15:14 Відповісти
Томи й в 2020 році інститут президенства довів свою нікчемність й навіть шкодливість для розвитку країни . Виключно для представницких функцій , але поки йще требо ввести мараторій на цю посаду на років 15-20 .... Й переходити до справжнього парламентаризму й без жодної мажоритарки . Але ввести тимчасово , знов таки на років 15-20 абсолютно імперативний мандат . Що б відсекти можливість олігархам купувати окремих депутатів або окремі голосування . Купувати партію разом набагато дорожче й помітливійше .
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14.08.2020 16:20 Відповісти
Хто каже, що Парламент не потрібен, хто каже, що Президент не потрібен.
Але вони, навіть поки що недолугі, потрібні для демократичного розвитку.
Це система противаг.
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17.08.2020 13:00 Відповісти
Парламент не потрібен був тільки при абсолютній монархії. Навіть в дикій Сирії з диктором майже людожером є якась пародія , яку звуть парламент . Бо він жеж називає себе "президент" а ні вожак племені , або диктатор (фюрер) ... Рахувати думку візійонерів які перебувають в 17 століччі хіба варто ?!
Послухайте , навіщо вигадувати ровер ? Президентских країн де усе працює й країна високорозвинута вистачить пальців однієї руки . США й ,Франція - тільки вони . Бо Польша вони йще явно недосконала й спитайте поляків з освітою , як вони відносяться до двовластя?
А противаг й так достаньо -- є вкрай незалежні судді , є місцева влада , якій до тої дупи : прем"єр й парламент , й це презідент також . Коаліційний уряд вже противага . Потрібно розвивати саме парлемантеризм , надаючи офіційних повноважень коаліції -- формувати рахункову комісію , спеціальні комісії , антимонопольний комітет й спікера по правах людини .
Плюс в усіх комітетах рівне представництво , а не пропорційне . Але не по фракціях , а по чіткому розділенню : правляча коаліція / опозиція . З правом половини виносити в зал усі рішення , за які голосувала половина комітета .

Просто , требо вивчати досвіт інших , а йще аналізвати свій . Наприклад -- погані депутати , опозиція мерзотна . Подивиться на білорусів й порівняйте .
Дві революції відбулись виключно тому , що було певне поразуміння між протестуючими й опозиційними депутатами . Значна частина депутатів перебувала не тільки на сцені Майдану , але й в наметах підчас активної фази в натовпі , або запеспечувала юридичний й адмінистративний захист , й навіть елементарне постачанні необхідного . Я вже не кажу про медіа простір -- Шустера дивились більше половини країни .
На рахунок інших , останній узурпатор-спікер помер в 1658 році тай він став тоді лорд-протектор . Гітлер був призначенний Гінденбургом (президентом) на посаду канцлера , й тільки потім став райх-канцлером й йще потім - фюрером , тобто вождем расиского племені орків . Тобто й його , як кожного примітива , тягнуло до "простих" політичних відносин часів родо-племенних відносин , та усяких германарихів , й інших германських варварів з лісу .

А парламент це інший цівілізаційний вимір -- може саме тому й Гітлер, й Бенітто , й Кауділіо, й Антоніо Салазар першою справою що зробили -- це розпустили усі інші партії , більшість членів яких йще у табори посадили . Який вже парламент, якщо там одна декоративна партія ?
Й з усіх тільки Гітлер прийшов через честні вибори . Але там не було Конституція , яка теж є противагою до певних небеспечних голосувань,які могли змінити напрямок держави й її устрій.

Наприклад , Гітлер провів через Рейхстаг закон , що надає йому особистих повноважень . По Конституції України таке робити заборонено категорично .
Ось що теж требо змінювати швидко й дуже кардинально , це вводити суди присяжних й посаду виборних мирових суддів першої інстанції . Нехай люди обирають тих , хто ближчий до народу , а не до кішені тих , в кого водяться грошенятко .
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17.08.2020 14:13 Відповісти
Україна і Ізраїль не просто в різних системах, а різних світах.
Тому поради для правового суспільства у нас не працюють.
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17.08.2020 14:24 Відповісти
Зеленского разбудите. Обещал тюбик что то выдавить сразу после оглашения результатов.
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14.08.2020 15:14 Відповісти
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1% - Цензор.НЕТ 1293
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14.08.2020 15:19 Відповісти
Будущее тупого лукашенка
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14.08.2020 15:22 Відповісти
Даже больше чем у путлера нарисовали, да как он посмел?
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14.08.2020 15:33 Відповісти
В любом случае уход Лукашенко или сохранение своего поста выгодно России и Путину. Если уйдет Лука, то Белоруссию ждут большие экономические неурядицы, тем более Путин начнет энергетический и, возможно, военный шантаж. Тк у белоруцссии есть перед РФ обязательства. Останется Лука, так придется ему в три погибели согнуться перед Путиным. И больше не выпендриваться
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14.08.2020 17:35 Відповісти
Так что не надо радоваться тому, что в Белоруссии происходит. Давайте лучше об Украине подумаем
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14.08.2020 17:37 Відповісти
Для Украины ничего не меняется. Что так пророссийская шваль, что так. А беларусов жалко. Есть там люди толковые, пока еще
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14.08.2020 18:02 Відповісти
Ці результати дуже важливі для кримінального провадження проти членів ЦВК ,за фальшування виборів , зраду батьківщини , сприяння у спробі незаконного захоплення влади Лукашенком і пособництво в розв'язуванні терору проти громадян , сприянні в убивствах і каліченні мирних протестувальників і випадкових перехожих .
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14.08.2020 15:58 Відповісти
Для этого нужно ликвидировать в Беларуси институт президентства как класс и перейти к чисто парламентской системе , какая была при интеллектуале Шушкевиче .
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14.08.2020 16:26 Відповісти
ЦИК окончательно обосрался! А отвечать за фальсификацию придется. Сидеть будете суки продажные!
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14.08.2020 16:14 Відповісти
Серёга Кидала уже , наверное , второй свой срок отсидел , неа ?!
А Охендовский может в соседней камере шконку топчет , тоже неа ?!
Кто первый орден давал Охендею ?!
Правильно фальсификатор Овощ .
А последний ? Однотуровый Пэтя !

Вопросы есть ?!
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14.08.2020 16:24 Відповісти
Вопросы есть. Были фальсификации - Овощ получил первый майдан. Что Петя, что Зеленский избраны демократично. Это вам подтвердит любой наблюдатель
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14.08.2020 17:58 Відповісти
А за що тоді охендовський замість повністю заслуженої ним тюряги за участь у банді шапкокрада і участь в узурпації влади отримав від Петі орден?
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17.08.2020 14:27 Відповісти
Ученики киДалова!!!!
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14.08.2020 16:41 Відповісти
Жадность фраера сгубила (с). Намалював би собі десь відсотків 50 з хвостиком і правив би далі. Так як і наш "легітимний" підписав би асоціацію з ЄС і правив би далі. Але!!! Все що не робиться, то все на краще. Окрім, на жаль, загибелі людей.(((
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14.08.2020 16:49 Відповісти
50%? Было бы тоже самое. Его проценты никого не интересовали. Сазали бы что на самом деле у него 40%, а 10% он себе прибавил. Есть попытка захвата власти и больше ничего. Украине невыгоден уход Лукашенко. Потому что к власти придут пророссийские силы. Достаточно только Путину поднять цены на энергоносители.
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14.08.2020 17:24 Відповісти
А лукашенко - не пророссийские силы?
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14.08.2020 17:56 Відповісти
Лукашенко разумно заявить, что это его последняя каденция и через 4 года он завершает свой путь Президента!
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14.08.2020 17:20 Відповісти
***********. Ты-то откуда знаешь, что для кровожадного диктатора разумно, а что нет?
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14.08.2020 17:55 Відповісти
Паздравляния бацьке с победой!
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14.08.2020 17:38 Відповісти
Блин. А до прочтения этой новости я все ж думал - кого ж там демократическим путем наши соседи избрали своим очередным сменяемым президентом? Цензор все заспойлерил
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14.08.2020 17:55 Відповісти
Якщо білоруси після таких акцій виберуть клоуна .......,то можна буде створити лігу сміху ...., для тантого*** світу...
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14.08.2020 20:17 Відповісти
Не может на двух соседних избирательных участках, расположенных в одной школе, в одном городе, в одном районе в УИК на первом этаже за Лукашенко 80%, а в УИК на втором этаже - 76% за Тихановскую. Это против статистики и кривой Гаусса. И как для 10% избирателей Тихановской, как-то многовато на улицах Беларуси людей.
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14.08.2020 21:40 Відповісти
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1% - Цензор.НЕТ 9521

...
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14.08.2020 22:02 Відповісти
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