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ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1%
У Білорусі з'явилися офіційні результати виборів.
Про це повідомляє Nexta Live, передає Цензор.НЕТ.
"ЦВК оголосила остаточні підсумки "виборів". Лукашенко - 80,1%, Тіхановська - 10,1%", - йдеться в статті.
"Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться на сайті ЦВК.
Топ коментарі
+21 E. Efremova
показати весь коментар14.08.2020 14:24 Відповісти Посилання
+17 ALEX SUROVV
показати весь коментар14.08.2020 14:18 Відповісти Посилання
+15 E. Efremova
показати весь коментар14.08.2020 14:26 Відповісти Посилання
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Только жесткое бескомпромиссное, возможно вооруженное, противостояние.
Беларусы хотят сменить председателя колхоза, а не Национально Освободительной Революции.
https://censor.net/video_news/3213769/kto_golosoval_za_svetlanu_tihanovskuyu_rabochie_minskogo_traktornogo_zavoda_i_grodnojilstroyi_pokazali
Т.е. заваруха может все-таки начаться.
Не зря появились разговоры про "наведение порядка"
У 2004-му усі знали, що переміг Ющенко, але підрахуй ківалов оголосив зеківську туфту, за що отримав від шапкокрада орденішко і членство у Венеціаніській комісії, де три роки засідав ще при Пєті (видно сподобався по старій пам'яті, адже Петя у нього дисертацію захищав).
У 2010-му багато людей знали, що результати виборів сфальшував підрахуй охендовський. Сфальшував і одразу знищив виборчу документацію. Проте на вулицю народ не вийшов. А підрахуй охендовський отримав державну нагороду від шапкокрада.
А потім отримав орден ще й від Петі за однотурові вибори 2014 року.
Це до того, що шлюхи диктаторів завжди упевнені в міцності свого становища при будь-якому варіанті розвитку подій.
Але вони, навіть поки що недолугі, потрібні для демократичного розвитку.
Це система противаг.
Послухайте , навіщо вигадувати ровер ? Президентских країн де усе працює й країна високорозвинута вистачить пальців однієї руки . США й ,Франція - тільки вони . Бо Польша вони йще явно недосконала й спитайте поляків з освітою , як вони відносяться до двовластя?
А противаг й так достаньо -- є вкрай незалежні судді , є місцева влада , якій до тої дупи : прем"єр й парламент , й це презідент також . Коаліційний уряд вже противага . Потрібно розвивати саме парлемантеризм , надаючи офіційних повноважень коаліції -- формувати рахункову комісію , спеціальні комісії , антимонопольний комітет й спікера по правах людини .
Плюс в усіх комітетах рівне представництво , а не пропорційне . Але не по фракціях , а по чіткому розділенню : правляча коаліція / опозиція . З правом половини виносити в зал усі рішення , за які голосувала половина комітета .
Просто , требо вивчати досвіт інших , а йще аналізвати свій . Наприклад -- погані депутати , опозиція мерзотна . Подивиться на білорусів й порівняйте .
Дві революції відбулись виключно тому , що було певне поразуміння між протестуючими й опозиційними депутатами . Значна частина депутатів перебувала не тільки на сцені Майдану , але й в наметах підчас активної фази в натовпі , або запеспечувала юридичний й адмінистративний захист , й навіть елементарне постачанні необхідного . Я вже не кажу про медіа простір -- Шустера дивились більше половини країни .
На рахунок інших , останній узурпатор-спікер помер в 1658 році тай він став тоді лорд-протектор . Гітлер був призначенний Гінденбургом (президентом) на посаду канцлера , й тільки потім став райх-канцлером й йще потім - фюрером , тобто вождем расиского племені орків . Тобто й його , як кожного примітива , тягнуло до "простих" політичних відносин часів родо-племенних відносин , та усяких германарихів , й інших германських варварів з лісу .
А парламент це інший цівілізаційний вимір -- може саме тому й Гітлер, й Бенітто , й Кауділіо, й Антоніо Салазар першою справою що зробили -- це розпустили усі інші партії , більшість членів яких йще у табори посадили . Який вже парламент, якщо там одна декоративна партія ?
Й з усіх тільки Гітлер прийшов через честні вибори . Але там не було Конституція , яка теж є противагою до певних небеспечних голосувань,які могли змінити напрямок держави й її устрій.
Наприклад , Гітлер провів через Рейхстаг закон , що надає йому особистих повноважень . По Конституції України таке робити заборонено категорично .
Ось що теж требо змінювати швидко й дуже кардинально , це вводити суди присяжних й посаду виборних мирових суддів першої інстанції . Нехай люди обирають тих , хто ближчий до народу , а не до кішені тих , в кого водяться грошенятко .
Тому поради для правового суспільства у нас не працюють.
А Охендовский может в соседней камере шконку топчет , тоже неа ?!
Кто первый орден давал Охендею ?!
Правильно фальсификатор Овощ .
А последний ? Однотуровый Пэтя !
Вопросы есть ?!
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