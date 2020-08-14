Ермак требует от людей Богдана уволиться из ЦИК, - СМИ
Глава ОП Андрей Ермак настоятельно рекомендует писать заявления об отставке председателю и нескольким членам Центральной избирательной комиссии.
Как передает Цензор.НЕТ, источники ZN.UA в Офисе президента сообщили о том, что сегодня в ОПУ были приглашены глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой офиса Андреем Ермаком. Встречались ли они с президентом Владимиром Зеленским наши источники не сообщают, хотя, есть большая вероятность того.
В ходе встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина – "люди Богдана".
Как утверждает источник, единственная формальна причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК – "желание президента". Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, глава ЦИК Олег Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в ОПУ, отказались писать заявления об отставке.
Таким образом, можно констатировать, что накануне старта местной избирательной кампании президент Зеленский крайне осложнил отношения с руководством ЦИК.
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Ще трохи і "людей Богдана" вважатимуть кришталево чесними людьми у порівнянні з людьми Єрмака...
Ошибся, связался с членограем
Коломойского на пенсию
абалдеть ! а если завтра презЕдент пожелает распять ермака (или раз шесть?)))))
.......
Ну і які будуть "результати" її роботи.)
Еще какая то секретутка будет что то требовать!!!!!
За зезе есть, типа что он может один ...
Як у 2010.
Тебе же Теслу сожгли.
Сматывай удочки со своей шоблой, пока жив.
Швейцария как - принимает?
А Австрия?
Богдан - ты швейцарец или ты австриец?
Я к тому, что в Ростове ты не велкам.
на должность, но свиньи восстали и
Получился скотный двор
Слуги Народа СБОРИЩЕ ПОДОНКОВ
А ніхто не помітив, що Зе-клован поміняв Богдана на Єрмака одразу після Оману (і вірогдного рандеву з Патрушевим)?
Ермачок решил, что в Сибири, которую надо покорить для царя???