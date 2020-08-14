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Ермак требует от людей Богдана уволиться из ЦИК, - СМИ

Ермак требует от людей Богдана уволиться из ЦИК, - СМИ

Глава ОП Андрей Ермак настоятельно рекомендует писать заявления об отставке председателю и нескольким членам Центральной избирательной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ,  источники ZN.UA в Офисе президента сообщили о том, что сегодня в ОПУ были приглашены глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой офиса Андреем Ермаком. Встречались ли они с президентом Владимиром Зеленским наши источники не сообщают, хотя, есть большая вероятность того.

В ходе встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина – "люди Богдана".

Как утверждает источник, единственная формальна причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК – "желание президента". Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, глава ЦИК Олег Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в ОПУ, отказались писать заявления об отставке.

Таким образом, можно констатировать, что накануне старта местной избирательной кампании президент Зеленский крайне осложнил отношения с руководством ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин - не повод отменять выборы, - глава ЦИК Диденко

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) ЦИК (3644) Ермак Андрей (1278) Диденко Олег (31)


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Топ комментарии
+31
Готуються "чесні вибори", - Лукашенка позаздрить)
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14.08.2020 16:41 Ответить
+24
Готовит фальсификацию предстоящих местных выборов, где ему с его пидером ********** украинцы скажут единогласное и окончательное пнх?
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14.08.2020 16:44 Ответить
+19
Ермак требует уволится от людей Богдана из ЦИК, - СМИ - Цензор.НЕТ 9491

.......
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14.08.2020 16:50 Ответить
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Готуються "чесні вибори", - Лукашенка позаздрить)
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14.08.2020 16:41 Ответить
Воно навіть не знає, що в Україні "лукашенківський варіант" неможливий... ДЗ-юрист...
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14.08.2020 17:38 Ответить
Они нас уже сделали
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14.08.2020 19:10 Ответить
Готовит фальсификацию предстоящих местных выборов, где ему с его пидером ********** украинцы скажут единогласное и окончательное пнх?
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14.08.2020 16:44 Ответить
І яка технологія можлива?
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14.08.2020 17:39 Ответить
З початком! На ЗЕ-кораблі перший бунт... Далі будуть... Члени ЦВК - не піддалися ЗЕльоному єрмаку...
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14.08.2020 17:47 Ответить
Транзитні сервери вже завезли?
Ще трохи і "людей Богдана" вважатимуть кришталево чесними людьми у порівнянні з людьми Єрмака...
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14.08.2020 16:45 Ответить
Конкуруюча контора по "обілєчіванію".
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14.08.2020 16:50 Ответить
Бендер который Остап сын турецко подданного хотя бы рога и копыта принимал..мухлевал правда и все же а Бубочка и его шобла воздухом торгуют..мечтой идиотов...
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14.08.2020 17:00 Ответить
По сути Богдан нормальный парень, но
Ошибся, связался с членограем
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14.08.2020 17:27 Ответить
Вот так и делается "апазіцыя"
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14.08.2020 16:47 Ответить
Власть Эрмака-Зеленского с оппозицией Богдана-Коломойского - это ж*п* а не сценарий
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14.08.2020 17:15 Ответить
У вас бурная йантазия, еще Порошенко отправил
Коломойского на пенсию
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14.08.2020 17:35 Ответить
У вас бурная фантазия. Коломойский безработный и не получает пенсии
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14.08.2020 17:59 Ответить
"желание преЗЕдента" ))))) а это как-то отражается в Конституции или УК Украины? ))))
абалдеть ! а если завтра презЕдент пожелает распять ермака (или раз шесть?)))))
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14.08.2020 16:47 Ответить
Президент Ермак и узурпатор Лукашенко-Дружба до самого Ростова
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14.08.2020 16:48 Ответить
Скорее всего это развод для лохов, чтобы в дальнейшем народ не слишком верил в грядущие фальсификации.
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14.08.2020 16:50 Ответить
Развод ЗЕлохов состоялся в 2019г.
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14.08.2020 16:53 Ответить
Ермак требует уволится от людей Богдана из ЦИК, - СМИ - Цензор.НЕТ 9491

.......
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14.08.2020 16:50 Ответить
Стає зрозумілим чим цій мерзоті заважала минула ЦВК і яким чином формувалася нинішня.
Ну і які будуть "результати" її роботи.)
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14.08.2020 16:51 Ответить
Петики за Беню. А притворялись!
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14.08.2020 16:51 Ответить
где зебобики с комментариями?
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14.08.2020 16:52 Ответить
"Теслы" охраняют.
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14.08.2020 17:34 Ответить
Богдан очень серьёзно влияет.т на украинскую политику до сих пор.У него оченьмного своих людей во фракции СН,в комитетах Рады и в других органах.ОЛн создал внутреннюю оппозицию.Это на руку Депутатам-медиамагнатам.Гремучая смесь Шайтанов с Шатунами
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14.08.2020 16:52 Ответить
Интересно, а где этот крендель отношений еще "крайне" не осложнил?!
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14.08.2020 16:53 Ответить
Я бы на месте ЦИК посылал бы Ермака на х-й прямым текстом!!!!
Еще какая то секретутка будет что то требовать!!!!!
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14.08.2020 16:53 Ответить
Если СН наберет около 10% это будут честные выборы если больше то фальсификации!
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14.08.2020 16:55 Ответить
Им пять дофига, ещё не встречал их поклонников,
За зезе есть, типа что он может один ...
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14.08.2020 17:37 Ответить
Поверніть охендовського! Йому, мабуть, за маєток, нажитий непоситльною працею в держструктурі, вже платити нічим. Пожалійте держслужбовця, бо ордени продасть. А взагалі, звалити вам там всім.
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14.08.2020 16:55 Ответить
Это входит в обязанности, полномочия завхоза, требовать увольняться у членов ЦИК?
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14.08.2020 16:59 Ответить
Почему то вспомнился анекдот про жабу и гадюку:: Богдана и Ермака.
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14.08.2020 17:35 Ответить
Сосни корабельні, "какая разница" чиї люди у ЦВК?
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14.08.2020 17:02 Ответить
Єрмак дохера повноважень на себе взяв, аби не придавило чувака першим за його шефа
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14.08.2020 17:05 Ответить
Правильно, тут местные выборы, Беларусь 2 рисовать нужно, а вы уже не с нами. Кто знает чего от Вас ожидать.
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14.08.2020 17:05 Ответить
міняють на людей путіна.
Як у 2010.
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14.08.2020 17:08 Ответить
А Богдан чей?
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14.08.2020 18:02 Ответить
Богдан, ты что - не понял еще?
Тебе же Теслу сожгли.
Сматывай удочки со своей шоблой, пока жив.
Швейцария как - принимает?
А Австрия?
Богдан - ты швейцарец или ты австриец?
Я к тому, что в Ростове ты не велкам.
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14.08.2020 17:33 Ответить
Богдан поставил Членограя
на должность, но свиньи восстали и
Получился скотный двор
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14.08.2020 17:42 Ответить
Богдан намного порядочнее Членограя и Ярмака вместе взятых
Слуги Народа СБОРИЩЕ ПОДОНКОВ
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14.08.2020 17:40 Ответить
А ну, знавці-фахівці, розкажіть-но нам НА ЯКІ ПРОЦЕСИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ ВПЛИВАЄ ЦВК? І які технології фальшування можуть бути застосовані.
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14.08.2020 17:43 Ответить
Зеленский так ни с кем тет-а-тет не встречается? Только в присутствии заместителей?
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14.08.2020 17:47 Ответить
Ермак сам ещё не написал заявления об уходе за торговлю высшими должностями страны. А уже требует этого от других, кто ни в чём не виноват. Что-то он слишком быстро оперился гнида!
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14.08.2020 17:55 Ответить
Зеленский, Ермак и вся зеленая банда готовят гнусное преступление против Украины и украинского народа - фальсификацию местных выборов и .возможно , и всех остальных. Их задача удержать в своих руках власть, как можно дольше, любыми, самыми мерзкими средствами.
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14.08.2020 18:08 Ответить
Беня зі своїм Богданчиком в якості куратора Зе може нам показатися ідеалом демократії порівняно з ****** зі своїм «Козырем» (єрмаком) в якості такого же куратора.
А ніхто не помітив, що Зе-клован поміняв Богдана на Єрмака одразу після Оману (і вірогдного рандеву з Патрушевим)?
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14.08.2020 18:12 Ответить
Осень не будет холодной. Мы, в отличие от белорусов, все-же любим греться осенью. Хотя, возможно, в этом есть смысл...
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14.08.2020 18:27 Ответить
Так и будут они внимать каким-то "хотелкам" какого-то завхоза. Пусть за брата беспокоится.
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14.08.2020 18:38 Ответить
Глава органа, которого нет в Конституции, вызывает законно назначенных главу и членов органа, который конституционен и говорит, что им пора.

Ермачок решил, что в Сибири, которую надо покорить для царя???
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14.08.2020 18:38 Ответить
Кто нибудь поставит на место этого завхоза, агента ФСБ по кличке Козырь. За присвоение полномочий Президента и МИД Украины, надеюсь в будущем, ему дадут большой срок и роssия ему не поможет.
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14.08.2020 19:05 Ответить
 
 