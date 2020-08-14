Ермак требует от людей Богдана уволиться из ЦИК, - СМИ

Глава ОП Андрей Ермак настоятельно рекомендует писать заявления об отставке председателю и нескольким членам Центральной избирательной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, источники ZN.UA в Офисе президента сообщили о том, что сегодня в ОПУ были приглашены глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой офиса Андреем Ермаком. Встречались ли они с президентом Владимиром Зеленским наши источники не сообщают, хотя, есть большая вероятность того.

В ходе встречи глава ОПУ Ермак потребовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина – "люди Богдана".

Как утверждает источник, единственная формальна причина подобного требования, которую озвучил Ермак членам ЦИК – "желание президента". Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин, глава ЦИК Олег Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в ОПУ, отказались писать заявления об отставке.

Таким образом, можно констатировать, что накануне старта местной избирательной кампании президент Зеленский крайне осложнил отношения с руководством ЦИК.

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