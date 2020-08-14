Єрмак вимагає від людей Богдана, щоб ті звільнилися з ЦВК, - ЗМІ

Глава ОП Андрій Єрмак рекомендує писати заяви про відставку голові й декільком членам Центральної виборчої комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, джерела ZN.UA в Офісі президента повідомили про те, що сьогодні в ОПУ були запрошені голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому для бесіди з главою офісу Андрієм Єрмаком. Чи зустрічалися вони з президентом Володимиром Зеленським - наші джерела не повідомляють, хоча є велика ймовірність, що так.

У ході зустрічі глава ОПУ Єрмак зажадав, щоб всі п'ятеро написали заяви про відставку. Причина - "люди Богдана".

Як стверджує джерело, єдина формальна причина такої вимоги, яку озвучив Єрмак членам ЦВК - "бажання президента". Однак у зв'язку з відсутністю будь-яких офіційних причин, глава ЦВК Олег Діденко, а також усі інші члени ЦВК, запрошені в ОПУ, відмовилися писати заяви про відставку.

Таким чином, можна констатувати, що напередодні старту місцевої виборчої кампанії президент Зеленський вкрай ускладнив відносини з керівництвом ЦВК.

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