Єрмак вимагає від людей Богдана, щоб ті звільнилися з ЦВК, - ЗМІ
Глава ОП Андрій Єрмак рекомендує писати заяви про відставку голові й декільком членам Центральної виборчої комісії.
Як інформує Цензор.НЕТ, джерела ZN.UA в Офісі президента повідомили про те, що сьогодні в ОПУ були запрошені голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому для бесіди з главою офісу Андрієм Єрмаком. Чи зустрічалися вони з президентом Володимиром Зеленським - наші джерела не повідомляють, хоча є велика ймовірність, що так.
У ході зустрічі глава ОПУ Єрмак зажадав, щоб всі п'ятеро написали заяви про відставку. Причина - "люди Богдана".
Як стверджує джерело, єдина формальна причина такої вимоги, яку озвучив Єрмак членам ЦВК - "бажання президента". Однак у зв'язку з відсутністю будь-яких офіційних причин, глава ЦВК Олег Діденко, а також усі інші члени ЦВК, запрошені в ОПУ, відмовилися писати заяви про відставку.
Таким чином, можна констатувати, що напередодні старту місцевої виборчої кампанії президент Зеленський вкрай ускладнив відносини з керівництвом ЦВК.
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Ще трохи і "людей Богдана" вважатимуть кришталево чесними людьми у порівнянні з людьми Єрмака...
Ошибся, связался с членограем
Коломойского на пенсию
абалдеть ! а если завтра презЕдент пожелает распять ермака (или раз шесть?)))))
.......
Ну і які будуть "результати" її роботи.)
Еще какая то секретутка будет что то требовать!!!!!
За зезе есть, типа что он может один ...
Як у 2010.
Тебе же Теслу сожгли.
Сматывай удочки со своей шоблой, пока жив.
Швейцария как - принимает?
А Австрия?
Богдан - ты швейцарец или ты австриец?
Я к тому, что в Ростове ты не велкам.
на должность, но свиньи восстали и
Получился скотный двор
Слуги Народа СБОРИЩЕ ПОДОНКОВ
А ніхто не помітив, що Зе-клован поміняв Богдана на Єрмака одразу після Оману (і вірогдного рандеву з Патрушевим)?
Ермачок решил, что в Сибири, которую надо покорить для царя???