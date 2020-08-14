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Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи", - адвокат компании-акционера

Арест акций ПАО "Мотор Сич" приводит к стремительному ухудшению финансовых показателей предприятия, нарушает права всех акционеров на участие в управлении этим акционерным обществом, а также предопределяет невозможность внесения изменений в реестр акционеров. В частности, 3 года не созывается общее собрание акционеров - высший орган управления, и не выплачиваются дивиденды.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом в комментариях журналистам заявил адвокат Александр Максименко, представляющий интересы одной из компании-акционера ПАО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания в пятницу, 14 августа в Шевченковском районном суде.

"Накладывая арест на акции общества, запрещая любым депозитарным учреждениям вносить изменения в информацию о владельцах акций и выдавать реестр акционеров АО "Мотор Сич", следственный судья фактически ограничил право общества осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с уставом; сделал невозможным принятие ключевых управленческих решений, что согласно уставу должны приниматься собранием акционеров общества (в том числе относящихся к исключительной компетенции общего собрания) необоснованно лишил акционеров общества возможности реализовывать свои корпоративные права на общество, а также в противоправный способ исключил возможность реализации как Заявителем, так и другими акционерами, всех трех составляющих права собственности (владения, пользования, распоряжения) о принадлежащих им акций", - заявил адвокат.

Государство не заинтересовано в развитии Мотор Сичи, - адвокат компании-акционера 01

Юристы также подчеркивают, что с момента вмешательства СБУ в хозяйственную деятельность АО "Мотор Сич" в 2017 году и наложения первого ареста наблюдается динамика ухудшения показателей деятельности.

В частности, чистый финансовый результат из около 2,8 млрд грн в 2017 году уменьшился до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году, также сегодня показатель реализованной продукции снизился примерно до 40% от значений 2017 года. При этом предприятие в 2019 году зафиксировало убыток в размере 525 млн грн, чего раньше не наблюдалось, и уже 7760 рабочих АО потеряли рабочие места.

Государство не заинтересовано в развитии Мотор Сичи, - адвокат компании-акционера 02

"Дополнительным обстоятельством дела, которое определяет необходимость ускоренного решения вопроса снятия арестов, является исковое требование другого акционера АО, негосударственного пенсионного фонда "Украинский пенсионный фонд" (в лице компании по управлению его активами". Этот акционер "Мотор Сичи" вообще требует ликвидировать АО через системное нарушение прав акционеров (несозыва собрания, невыплату дивидендов в течение 3 лет)", - добавляет Александр Максименко.

Кроме того, юристы просили следственного судью привлечь к делу ряд государственных органов, а именно - Офис президента, "Укроборнпромом", ПАО "Мотор Сич" и тех, кто высказывался о незаконности получения или приобретения или использования акций предприятия.

Государство не заинтересовано в развитии Мотор Сичи, - адвокат компании-акционера 03

"Следственный судья отказал в вызове этих лиц. Мы считаем, что это судебное решение - неправомерно, поэтому будем заявлять об отводе следователя судьи. Поскольку мы очень сомневаемся, что дальнейшее судебное разбирательство будет всестороннее и полноценное, этими ходатайствами мы хотели, чтобы в судебном заседании участвовали все участники этой ситуации, все, кто тем или иным образом заинтересован, чтобы арест оставался. Как видим, государство не заинтересовано в развитии предприятия", - добавляет Максименко.

Адвокаты отмечают, что оставление ареста акций в силе приведет к потере украинского флагмана, вместо заявленной государством попытке его сохранить путем наложения многочисленных арестов и открытием уголовных производств.

Государство не заинтересовано в развитии Мотор Сичи, - адвокат компании-акционера 04

Сторона защиты отмечает, что будет и дальше пытаться отменить арест на акции предприятия. Кроме отвода судьи, адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление об аресте.

Государство не заинтересовано в развитии Мотор Сичи, - адвокат компании-акционера 05

Напомним, группа китайских инвесторов еще в 2016 приобрела корпоративные права предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее "дочка" Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Совет директоров компании Skyrizon, обладающий большим пакетом акций ПАО "Мотор Сич", надеется, что здравый смысл вокруг предприятия победит, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании "Мотор Сич" распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.







Автор: 

адвокат (1439) Мотор Січ (127)


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Топ комментарии
+9
"Мотор- Сичь" вообще можно национализировать , в целях обеспечения обороноспособности страньі. Крьілатьіе ракетьі нужньі ВСУ в качестве оружия сдерживания , двигатели - запорожские. Да и авиа- и вертолетньіе двигатели тоже необходимьі.
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14.08.2020 19:21 Ответить
+7
Не пускайте китайозів! Вони знищать Україну. Це те саме, що кацапи.
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14.08.2020 19:21 Ответить
+6
китайцзы и Яровславский идут нах!
"Мотор Сич" нужно национализировать!
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14.08.2020 19:24 Ответить
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авжеж, російське - безумовно не зацікавлене
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14.08.2020 19:11 Ответить
На фото студенты какие-то. Стажировка в Сичи?
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14.08.2020 19:12 Ответить
училище . цирковое ....
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14.08.2020 19:23 Ответить
сначала было смешно , теперь истерический смех
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14.08.2020 19:12 Ответить
А на якому підприємстві в Україні виплачують дивіденти?
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14.08.2020 19:15 Ответить
Лише в розвитку острову сина екс-ояільника "Мотор-Січі"!
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14.08.2020 19:16 Ответить
"Мотор Сич" последний знаковый завод страны, который каким-то чудом ещё работает. Но видимо это не на долго.
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14.08.2020 19:17 Ответить
каким-то чудом ещё работает

Пока продаёт в РФ двигатели (а он прямо в данный момент - продаёт).
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14.08.2020 19:50 Ответить
Это понятно и все это знают.
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14.08.2020 19:52 Ответить
Цій владі хазяї з Европи заборонили розвивати наше машинобудування.
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14.08.2020 19:18 Ответить
Поэтому аресты начались ещё в 2017 году. Заранее готовились па...лы!
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14.08.2020 19:22 Ответить
Просто некоторым надо меньше островов в Италии покупать.
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14.08.2020 19:18 Ответить
Ну или как вариант, все происходит с точностью до наоборот: государство препятствует рейдерскому захвату предприятия...
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14.08.2020 19:20 Ответить
Мотор сич -оборонное предприятие.Китайцы купили с единой целью.разворовать технологии и военные секреты.И выменять эти секреты на что-то эксклюзивное в орде.Тот кто разрешил продажу акций этого завода должен сесть в тюрьму,а продавец обнулиться на сумму продажи.С китайцами дружить -нажить врагов в США.Правильно Зеленский делает.
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14.08.2020 19:20 Ответить
Написали верно , кроме последнего предложения - о зеленском в статье ни единого слова нет...
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14.08.2020 19:33 Ответить
Всё что нужно и кого нужно русня оттуда давно вывезла. Тем более разработка моторов для "Мотор Сич" при Совке велась в Питере. Там же был опытный завод, который в последние годы (кто бы мог подумать!) обзавёлся новыми корпусами
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14.08.2020 19:36 Ответить
Если бы "Мотор-Сич" был пустой после того , как с него , якобы , что-то вывезли , то сейчас не было бы такого грандиозного скандала...
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14.08.2020 19:43 Ответить
Он не пустой, просто секреты для русни (как считает Mischa 3e4031c4) там вряд ли остались.
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14.08.2020 19:47 Ответить
Чего же они туда свои руки тянут ? Можете им сказать , что там для них нет ничего интересного...
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14.08.2020 20:08 Ответить
Для китайцев как раз секреты есть, они до сих пор движки у нас и у русни покупают. Не смогли скопировать технологию.
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14.08.2020 20:37 Ответить
Вы прям из новых корпусов строчите?Практически ничего орда не смогла импортозамещением заменить изделия Мотор сичи и Зари машпроект..Пока замещается китайскими подделками.Да и клепки у них нет.Один харьковский урка.спец по котельному оборудованию ТЭС пытался организовать аналогичное производство в Подольске,но потерпел фиаско.Не смог набрать там специалистов.Наши работать там отказались.Овчинка выделки не стоит.Тут заработок выше ,да и от семей отрываться не захотели.Пришлось урке тягать из Харькова на орду через таможни свои крупногабаритные железяки.
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14.08.2020 19:55 Ответить
Я и не говорил, что они импортозаместили "Мотор Сич". Говорил что секретов там нет. А так да, закупают до сих пор запорожские моторы, но уже в меньшем объёме - часть откусил питерский "ОДК-Климов".
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14.08.2020 20:00 Ответить
ТВ2 - 117 - скопировали как ВК - 2500. Примерно на 60% уже заместили им украинские. Полностью заместят - года через 3.
Скопировали и 2 из 4 турбин.
Двигатель Д - 136 и ещё 2 турбины - копировать даже не пытались. Нужно слишком мало (а Д - 136 ещё и у Украины вполне можно купить)
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14.08.2020 21:29 Ответить
Не пускайте китайозів! Вони знищать Україну. Це те саме, що кацапи.
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14.08.2020 19:21 Ответить
кацапи та китайці - то партнери - крадії...
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14.08.2020 19:36 Ответить
А американцы думаете - нет? Им МоторСич - опасные технологии в чужих руках.

В том и фигня: Украине самой этот завод не потянуть (она просто не сможет обеспечить его заказами). А всех потенциальных "инвесторов" он интересует только с тем чтоб "раздербанить".
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14.08.2020 19:48 Ответить
"Мотор- Сичь" вообще можно национализировать , в целях обеспечения обороноспособности страньі. Крьілатьіе ракетьі нужньі ВСУ в качестве оружия сдерживания , двигатели - запорожские. Да и авиа- и вертолетньіе двигатели тоже необходимьі.
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14.08.2020 19:21 Ответить
Не можно,а треба націоналізувати !!))
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14.08.2020 20:22 Ответить
Можно, только не хотят. Лучше брать втридорога во Франции. А люди... Да кому они нужны в нашей стране... Польша, Чехия, Венгрия... все двери открыты, все дороги известны. Вперёд и с песней. С
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14.08.2020 21:42 Ответить
китайцзы и Яровславский идут нах!
"Мотор Сич" нужно национализировать!
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14.08.2020 19:24 Ответить
угу.. взять и поделить..вам, комунякам, вже підсрачника дали
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14.08.2020 20:00 Ответить
пока государство раз 5 не перепродаст акций, то не будет заинтересовано))
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14.08.2020 19:37 Ответить
А я думав на Цензорі новини публікують. "Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - це не новина. Держава взагалі ніколи ні в якому розвитку не зацікавлена.
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14.08.2020 19:49 Ответить
Декілька продажних щурів вважають , що вони і є держава , але ж вони лише злодії , які проти держави...
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14.08.2020 20:14 Ответить
Занадто богато в Україні ціх щурів !!))
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14.08.2020 20:27 Ответить
Україна, це лише імітація держави, державні органи працюють не на державу , а на окремих осіб,олігархів, в цьому і є сенс олігархату !!))
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14.08.2020 20:26 Ответить
Тому що ці олігархи і є держава Україна. Це класична клептократія.
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14.08.2020 21:44 Ответить
Не надо приписывать Державе то что делает дебильная власть. Пора научиться разделять прихватизаторов и воров при власти и интересы Державы.
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14.08.2020 21:25 Ответить
 
 