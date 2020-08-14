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Новини
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Держава не зацікавлена в розвитку "Мотор Січі", - адвокат компанії-акціонера

Арешт акцій ПАТ "Мотор січ" призводить до стрімкого погіршення фінансових показників підприємства, порушує права всіх акціонерів на участь в управління цим акціонерним товариством, а також зумовлює неможливість внесення змін до реєстру акціонерів. Зокрема, 3 роки не скликаються загальні збори акціонерів - вищий орган управління, і не сплачуються дивіденди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в коментарях журналістам заявив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси однієї з компанії-акціонера ПАТ "Мотор Cіч", за результатами судового засідання у п'ятницю, 14 серпня" в Шевченківському районному суді.

"Накладаючи арешт на акції товариства, забороняючи будь-яким депозитарним установам вносити зміни до інформації про власників акцій та видавати реєстр акціонерів АТ "Мотор Січ", слідчий суддя фактично обмежив право товариства здійснювати господарську діяльність відповідно до статуту; зробив неможливим прийняття ключових управлінських рішень, що відповідно до статуту мають прийматись зборами акціонерів товариства (в тому числі належать до виключної компетенції загальних зборів); необґрунтовано позбавив акціонерів товариства можливості реалізовувати свої корпоративні права щодо товариства, а також у протиправний спосіб виключив можливість реалізації як Заявником, так і іншими акціонерами, всіх трьох складових права власності (володіння, користування, розпорядження) щодо належних їм акцій", - заявив адвокат.

Держава не зацікавлена в розвитку Мотор Січі, - адвокат компанії-акціонера 01

Юристи також наголошують, що з моменту втручання СБУ в господарську діяльність АТ "Мотор Січ" у 2017 році й накладення першого арешту спостерігається динаміка погіршення показників діяльності.

Зокрема, чистий фінансовий результат з близько 2,8 млрд грн у 2017 році зменшився до приблизно 0,6 млрд грн у 2020 році, також сьогодні показник реалізованої продукції знизився приблизно до 40% від значень 2017 року. При цьому підприємство у 2019 році зафіксувало збиток в розмірі 525 млн грн, чого раніше не спостерігалося, і вже 7760 робітників АТ втратили робочі місця.

Держава не зацікавлена в розвитку Мотор Січі, - адвокат компанії-акціонера 02

"Додатковою обставиною справи, яка визначає необхідність прискореного вирішення питання зняття арештів, є позовна вимога іншого акціонера АТ, недержавного пенсійного фонду "Український пенсійний фонд" (в особі компанії з управління його активами". Цей акціонер "Мотор Січі" взагалі вимагає ліквідувати АТ через системне порушення прав акціонерів (нескликання зборів, невиплату дивідендів протягом 3 років)", - додає Олександр Максименко.

Крім того, юристи просили слідчого суддю залучити до справи ряд державних органів, а саме - Офіс президента, "Укроборнпромом", ПАТ "Мотор Січ" й тих хто висловлювався про незаконність отримання чи набуття або використання акцій підприємства.

Держава не зацікавлена в розвитку Мотор Січі, - адвокат компанії-акціонера 03

"Слідчий суддя відмовив у виклику цих осіб. Ми вважаємо, що це судове рішення - неправомірно, тому будемо заявляти про відвід слідчому судді. Оскільки, ми дуже сумніваємось, що подальший судовий розгляд буде всебічний і повноцінний, цими клопотаннями ми хотіли, щоб у судовому засіданні брали участь усі учасники цієї ситуації, усі, хто тим чи іншим чином зацікавлений, щоб арешт залишався. Як бачимо, держава не зацікавлена в розвитку підприємства", - додає Максименко.

Адвокати наголошують, що залишення арешту акцій в силі призведе до втрати українського флагмана, замість заявленою державою спробі його зберегти шляхом накладення численних арештів і відкриттям кримінальних проваджень.

Держава не зацікавлена в розвитку Мотор Січі, - адвокат компанії-акціонера 04

Сторона захисту зазначає, що буде й далі пробувати скасувати арешт на акції підприємства. Крім відводу судді, адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу про арешт.

Держава не зацікавлена в розвитку Мотор Січі, - адвокат компанії-акціонера 05

Нагадаємо, група китайських інвесторів ще в 2016 придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group у рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon та українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ ) про покупку акцій "Мотор Січ".

Рада директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", сподівається, що здоровий глузд навколо підприємства переможе, і обмеження на здійснення діяльності в Україні будуть зняті.

У свою чергу, власник і президент DCH Олександр Ярославський закликав припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть у міжнародний арбітраж, що завадить українській інвестиційній привабливості й стане причиною охолодження відносин із найбільшим торговим партнером.






адвокат (944) Мотор Січ (330)


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Топ коментарі
+9
"Мотор- Сичь" вообще можно национализировать , в целях обеспечения обороноспособности страньі. Крьілатьіе ракетьі нужньі ВСУ в качестве оружия сдерживания , двигатели - запорожские. Да и авиа- и вертолетньіе двигатели тоже необходимьі.
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14.08.2020 19:21 Відповісти
+7
Не пускайте китайозів! Вони знищать Україну. Це те саме, що кацапи.
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14.08.2020 19:21 Відповісти
+6
китайцзы и Яровславский идут нах!
"Мотор Сич" нужно национализировать!
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14.08.2020 19:24 Відповісти
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авжеж, російське - безумовно не зацікавлене
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14.08.2020 19:11 Відповісти
На фото студенты какие-то. Стажировка в Сичи?
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14.08.2020 19:12 Відповісти
училище . цирковое ....
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14.08.2020 19:23 Відповісти
сначала было смешно , теперь истерический смех
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14.08.2020 19:12 Відповісти
А на якому підприємстві в Україні виплачують дивіденти?
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14.08.2020 19:15 Відповісти
Лише в розвитку острову сина екс-ояільника "Мотор-Січі"!
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14.08.2020 19:16 Відповісти
"Мотор Сич" последний знаковый завод страны, который каким-то чудом ещё работает. Но видимо это не на долго.
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14.08.2020 19:17 Відповісти
каким-то чудом ещё работает

Пока продаёт в РФ двигатели (а он прямо в данный момент - продаёт).
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14.08.2020 19:50 Відповісти
Это понятно и все это знают.
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14.08.2020 19:52 Відповісти
Цій владі хазяї з Европи заборонили розвивати наше машинобудування.
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14.08.2020 19:18 Відповісти
Поэтому аресты начались ещё в 2017 году. Заранее готовились па...лы!
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14.08.2020 19:22 Відповісти
Просто некоторым надо меньше островов в Италии покупать.
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14.08.2020 19:18 Відповісти
Ну или как вариант, все происходит с точностью до наоборот: государство препятствует рейдерскому захвату предприятия...
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14.08.2020 19:20 Відповісти
Мотор сич -оборонное предприятие.Китайцы купили с единой целью.разворовать технологии и военные секреты.И выменять эти секреты на что-то эксклюзивное в орде.Тот кто разрешил продажу акций этого завода должен сесть в тюрьму,а продавец обнулиться на сумму продажи.С китайцами дружить -нажить врагов в США.Правильно Зеленский делает.
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14.08.2020 19:20 Відповісти
Написали верно , кроме последнего предложения - о зеленском в статье ни единого слова нет...
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14.08.2020 19:33 Відповісти
Всё что нужно и кого нужно русня оттуда давно вывезла. Тем более разработка моторов для "Мотор Сич" при Совке велась в Питере. Там же был опытный завод, который в последние годы (кто бы мог подумать!) обзавёлся новыми корпусами
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14.08.2020 19:36 Відповісти
Если бы "Мотор-Сич" был пустой после того , как с него , якобы , что-то вывезли , то сейчас не было бы такого грандиозного скандала...
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14.08.2020 19:43 Відповісти
Он не пустой, просто секреты для русни (как считает Mischa 3e4031c4) там вряд ли остались.
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14.08.2020 19:47 Відповісти
Чего же они туда свои руки тянут ? Можете им сказать , что там для них нет ничего интересного...
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14.08.2020 20:08 Відповісти
Для китайцев как раз секреты есть, они до сих пор движки у нас и у русни покупают. Не смогли скопировать технологию.
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14.08.2020 20:37 Відповісти
Вы прям из новых корпусов строчите?Практически ничего орда не смогла импортозамещением заменить изделия Мотор сичи и Зари машпроект..Пока замещается китайскими подделками.Да и клепки у них нет.Один харьковский урка.спец по котельному оборудованию ТЭС пытался организовать аналогичное производство в Подольске,но потерпел фиаско.Не смог набрать там специалистов.Наши работать там отказались.Овчинка выделки не стоит.Тут заработок выше ,да и от семей отрываться не захотели.Пришлось урке тягать из Харькова на орду через таможни свои крупногабаритные железяки.
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14.08.2020 19:55 Відповісти
Я и не говорил, что они импортозаместили "Мотор Сич". Говорил что секретов там нет. А так да, закупают до сих пор запорожские моторы, но уже в меньшем объёме - часть откусил питерский "ОДК-Климов".
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14.08.2020 20:00 Відповісти
ТВ2 - 117 - скопировали как ВК - 2500. Примерно на 60% уже заместили им украинские. Полностью заместят - года через 3.
Скопировали и 2 из 4 турбин.
Двигатель Д - 136 и ещё 2 турбины - копировать даже не пытались. Нужно слишком мало (а Д - 136 ещё и у Украины вполне можно купить)
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14.08.2020 21:29 Відповісти
Не пускайте китайозів! Вони знищать Україну. Це те саме, що кацапи.
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14.08.2020 19:21 Відповісти
кацапи та китайці - то партнери - крадії...
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14.08.2020 19:36 Відповісти
А американцы думаете - нет? Им МоторСич - опасные технологии в чужих руках.

В том и фигня: Украине самой этот завод не потянуть (она просто не сможет обеспечить его заказами). А всех потенциальных "инвесторов" он интересует только с тем чтоб "раздербанить".
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14.08.2020 19:48 Відповісти
"Мотор- Сичь" вообще можно национализировать , в целях обеспечения обороноспособности страньі. Крьілатьіе ракетьі нужньі ВСУ в качестве оружия сдерживания , двигатели - запорожские. Да и авиа- и вертолетньіе двигатели тоже необходимьі.
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14.08.2020 19:21 Відповісти
Не можно,а треба націоналізувати !!))
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14.08.2020 20:22 Відповісти
Можно, только не хотят. Лучше брать втридорога во Франции. А люди... Да кому они нужны в нашей стране... Польша, Чехия, Венгрия... все двери открыты, все дороги известны. Вперёд и с песней. С
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14.08.2020 21:42 Відповісти
китайцзы и Яровславский идут нах!
"Мотор Сич" нужно национализировать!
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14.08.2020 19:24 Відповісти
угу.. взять и поделить..вам, комунякам, вже підсрачника дали
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14.08.2020 20:00 Відповісти
пока государство раз 5 не перепродаст акций, то не будет заинтересовано))
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14.08.2020 19:37 Відповісти
А я думав на Цензорі новини публікують. "Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - це не новина. Держава взагалі ніколи ні в якому розвитку не зацікавлена.
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14.08.2020 19:49 Відповісти
Декілька продажних щурів вважають , що вони і є держава , але ж вони лише злодії , які проти держави...
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14.08.2020 20:14 Відповісти
Занадто богато в Україні ціх щурів !!))
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14.08.2020 20:27 Відповісти
Україна, це лише імітація держави, державні органи працюють не на державу , а на окремих осіб,олігархів, в цьому і є сенс олігархату !!))
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14.08.2020 20:26 Відповісти
Тому що ці олігархи і є держава Україна. Це класична клептократія.
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14.08.2020 21:44 Відповісти
Не надо приписывать Державе то что делает дебильная власть. Пора научиться разделять прихватизаторов и воров при власти и интересы Державы.
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14.08.2020 21:25 Відповісти
 
 