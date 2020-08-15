235 человек незаконно лишены свободы в ОРДЛО, - СБУ

Боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа незаконно удерживают 235 человек.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"По данным информационного учета Объединенного центра, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях значатся как незаконно лишены свободы 235 человек", – говорится в сообщении.

При этом в СБУ добавили, что "вопросы освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины".

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными 100 на 100

По состоянию на 30 апреля СБУ сообщала, что незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса считались 241 человек, а в начале года – 184.

В начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате "100 на 100". Ермак выразил надежду, что обмен состоится "скоро", но точной даты не назвал.

Также на Цензор.НЕТ: Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора

Последний обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках боевиков "ДНР" и "ЛНР" сказали, что украинская сторона передала 14 человек.