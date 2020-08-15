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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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235 человек незаконно лишены свободы в ОРДЛО, - СБУ

235 человек незаконно лишены свободы в ОРДЛО, - СБУ

Боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа незаконно удерживают 235 человек.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"По данным информационного учета Объединенного центра, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях значатся как незаконно лишены свободы 235 человек", – говорится в сообщении.

При этом в СБУ добавили, что "вопросы освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины".

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными 100 на 100

По состоянию на 30 апреля СБУ сообщала, что незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса считались 241 человек, а в начале года – 184.

В начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате "100 на 100". Ермак выразил надежду, что обмен состоится "скоро", но точной даты не назвал.

Также на Цензор.НЕТ: Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора

Последний обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках боевиков "ДНР" и "ЛНР" сказали, что украинская сторона передала 14 человек.

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военнопленные (1149) плен (2653) СБУ (20134) пленные (2190)


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Зебилы,как так.А как же все на всех? Шмаркля вас в хер не ставит,вы же к нему в бордель записввались ради этого.
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15.08.2020 12:16 Ответить
А есть такие, кто там "законно" удерживается?
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15.08.2020 12:19 Ответить
На мою думку Єрмаку потрібно зосередитися ще й на "незаконно убітих" ополченцях. Бо як так можно без суда та слідства стрелити у "людей", що вештаються з автоматами, та стріляють. Я вже й капці подалі заховав, щоб дома бува таргана або мухи не прибити...
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15.08.2020 12:27 Ответить
Чому "незаконно"? Як на мене, все за законами "руського міра".
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15.08.2020 14:14 Ответить
Цифра скорее всего значительно выше. потому что знаю случаи когда людей кидают на подвал за любое проявление патриотизма. а в наших СМИ об это ни слова нет. Да и постоянные вбросы от диванных "хомячков" о том, что там наших людей не осталось, все кто хотел выехали и т.д. являются спланированной акцией кацапских спецслужб по разрыву любых связей Украины с оккупированным Донбассом и ведет к полному разочарованию тех проукраинских людей которые там еще остались.
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15.08.2020 17:23 Ответить
 
 