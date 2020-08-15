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235 осіб незаконно позбавлено волі в ОРДЛО, - СБУ

235 осіб незаконно позбавлено волі в ОРДЛО, - СБУ

Бойовики незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" станом на 14 серпня незаконно утримують 235 осіб.

Про це Служба безпеки України повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб", – йдеться в повідомленні.

Водночас у СБУ додали, що "питання звільнення громадян України, яких було незаконно позбавлено волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються з участю Міністерства закордонних справ України".

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Станом на 30 квітня СБУ повідомляла, що незаконно позбавленою волі на окупованих територіях Донбасу вважалася 241 особа, а на початку року - 184.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі "100 на 100". Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться "незабаром", але конкретної дати не назвав.

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Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях бойовиків "ДНР" і "ЛНР" сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

Автор: 

військовополонені (1016) полон (1605) СБУ (13066) полонені (2314)


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Зебилы,как так.А как же все на всех? Шмаркля вас в хер не ставит,вы же к нему в бордель записввались ради этого.
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15.08.2020 12:16 Відповісти
А есть такие, кто там "законно" удерживается?
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15.08.2020 12:19 Відповісти
На мою думку Єрмаку потрібно зосередитися ще й на "незаконно убітих" ополченцях. Бо як так можно без суда та слідства стрелити у "людей", що вештаються з автоматами, та стріляють. Я вже й капці подалі заховав, щоб дома бува таргана або мухи не прибити...
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15.08.2020 12:27 Відповісти
Чому "незаконно"? Як на мене, все за законами "руського міра".
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15.08.2020 14:14 Відповісти
Цифра скорее всего значительно выше. потому что знаю случаи когда людей кидают на подвал за любое проявление патриотизма. а в наших СМИ об это ни слова нет. Да и постоянные вбросы от диванных "хомячков" о том, что там наших людей не осталось, все кто хотел выехали и т.д. являются спланированной акцией кацапских спецслужб по разрыву любых связей Украины с оккупированным Донбассом и ведет к полному разочарованию тех проукраинских людей которые там еще остались.
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15.08.2020 17:23 Відповісти
 
 