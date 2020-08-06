Єрмак: Київ і ОРДЛО проведуть обмін полоненими 100 на 100

Україна готується до обміну утримуваними особами з проросійськими сепаратистами з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це повідомив у четвер, 6 серпня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі агентству Reuters.

Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 осіб. Обмін планується провести за посередництва ОБСЄ.

Єрмак не назвав дати проведення обміну. "Я сподіваюся, це буде скоро. Я думаю, що протягом тижня", - сказав він. Цей обмін повинен стати другим у цьому році.

Читайте також: Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак

Керівник Офісу президента також повідомив, що з проросійськими сепаратистами було погоджено три нові ділянки для розведення військ. "Сьогодні ми близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п'ять нових ділянок", - сказав він.