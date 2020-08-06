УКР
Єрмак: Київ і ОРДЛО проведуть обмін полоненими 100 на 100

Україна готується до обміну утримуваними особами з проросійськими сепаратистами з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це повідомив у четвер, 6 серпня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі агентству Reuters.

Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 осіб. Обмін планується провести за посередництва ОБСЄ.

Єрмак не назвав дати проведення обміну. "Я сподіваюся, це буде скоро. Я думаю, що протягом тижня", - сказав він. Цей обмін повинен стати другим у цьому році.

Читайте також: Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак

Керівник Офісу президента також повідомив, що з проросійськими сепаратистами було погоджено три нові ділянки для розведення військ. "Сьогодні ми близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п'ять нових ділянок", - сказав він.

+28
але звільняють таксистів в обмінна військових злочинців.
показати весь коментар
06.08.2020 23:08
+25
так вже ж було - всіх на всіх.
показати весь коментар
06.08.2020 23:02
+15
повтір.. для дураків зійде! як по мені, ВІЙСЬКОВИХ потрібно звільняти, а таксисти нехай далі грачують ...
показати весь коментар
06.08.2020 23:04
Україна віддає останніх сепарів і зрадників,а днеерівські мавпи нам таксистів напихають.Кого там СБУ затримувала?шайтанова,ну от його і поміняють а в замін якогось алкаша,а кулі це ж теж людина,а наші військові і далі будуть гнити по масковських тюрмах.
показати весь коментар
06.08.2020 23:29
Дерьмак он и в ОП дерьмак....
показати весь коментар
06.08.2020 23:32
WTF. rassia вже не при ділах. Наступний крок братання з українцями Донбасу. А росія звісно прослідкує щоб молодші брати поводилися як слід. Боже який гребаний встид.
показати весь коментар
06.08.2020 23:33
вітаю, росія та зеленське надали ордло суб'єктності.
показати весь коментар
06.08.2020 23:47
І під цей обмін з Білорусі привезуть вагнерівців???
показати весь коментар
07.08.2020 00:01
вагнеровцев уже спихнуть собрался уродец
показати весь коментар
07.08.2020 00:05
д'эрьмак продюсер - московский офис в центре Киева держит. ЗЕ-клоун играет в нем роль Голобородька.
показати весь коментар
07.08.2020 00:09
Он уже и вагнеровев посчитал с Белоруссии ватный сук рожа такая гнилая
показати весь коментар
07.08.2020 00:16
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами, списки которых обновляются и финализируются.

"Я очень надеюсь, что может это неделя, 10 дней, две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

31.03.20
показати весь коментар
07.08.2020 00:20
"...начнем проводить..." -- це означає, ми їм 100, а вони нам 20 для початку, і на цьому точка.
показати весь коментар
07.08.2020 13:26
Сергей Даншин - "Властную вертикаль в Украине уже практически полностью заполнила российская агентура и местное ватное поголовье. Действуют все наглее и наглее. Вот только с народом им не повезло. Чем это кончится в случае открытой агрессии врага сложно даже предположить."
показати весь коментар
07.08.2020 00:26
С народом ему не повезло, с настоящим народом Украины.
А вот от тупого, ватного поголовья аж распирает.
показати весь коментар
07.08.2020 14:13
Сказки в уши охлосу накануне выборов
показати весь коментар
07.08.2020 00:38
Поц, не Киев и ордло, а Киев и кремль, сразу cебя выдаешь, фсбэшник.
показати весь коментар
07.08.2020 00:48
Войны нет а пленные есть ..
показати весь коментар
07.08.2020 05:19
Знову 100 бандитів, вбивць, військових злочинців поміняють на 100 водіїв, домогосподарок безхатченків??? Ну-ну!
показати весь коментар
07.08.2020 05:58
До закінчення війни ніяких обмінів.
показати весь коментар
07.08.2020 08:39
Ось і все. Киїів і ОРДЛО, Москви немає. Зрозуміли? У нас "громадянська війна", маладиє хлапчуни зрабілі вас рази!!!
показати весь коментар
07.08.2020 08:43
А що ви хотіли? Вони ж збираються йти на поступки. Поступки, це зміна статусу ворога із агресора на миротворця. Із РФії знімають санкції, їй залишається Крим (із водою, відкритим халіжничним та авіа сполученням через материкову Україну), а нам впихають воняче лайно заселене дегенератами під назвою ОРДЛО із купою повноважень, власними силовими структурами і т.п. Це і є поразка у війні та капітуляція. А що не так, Зеля робить те, чого бажали 73% дегенератів. Потрібно бути обрежнішим із бажаннями!
показати весь коментар
07.08.2020 09:55
Єрмак, хто такі "проросійські сепаратисти"? Ти, гнида ФСБшна, у сос.ну у.пався?
показати весь коментар
07.08.2020 09:51
а чого він міняється з ордло, а не з касапами?
показати весь коментар
07.08.2020 09:54
мост шпионов)
показати весь коментар
07.08.2020 09:56
Єрмак--завхоз,а вирішує те до ячого не має ніяких стосунків А тепер не запитуйте чому майже на всіх стратегічних напрямках в нас суцільні провали.
показати весь коментар
07.08.2020 10:10
Єрмак є во президента, а зеля як був комік, таким і лишився.
показати весь коментар
07.08.2020 13:32
и я обратил внимание, -- как только сбу отчиталась об аресте нескольких террористов, как тут же вынырнул ермак с новым обменом....
показати весь коментар
07.08.2020 10:17
уй, та ніхто вам вже не вірить.
Усіх більш за все цікавлять новини зі США про висунуті обвинувачування товаришу Коломойському.
До речі, товариш Єрмак, як там стан товариша Коломойського після висунутого звинувачування йому в США?
показати весь коментар
07.08.2020 10:22
Теля ще в жопі, а наші політикани вже з довбнею. Ви спочатку обміняйтесь, та самі переконайтесь що вам ще впарили, а потім нам звітуйте. А то виходить що ми їм злодіїв і мразь, а вони нам челноків з торбами.
показати весь коментар
07.08.2020 10:23
шо опять таксисты перевозчики ларечники и лугандонрвские доморощенные бизнесмены попавшие на подвал за неуплату налогов и ругавших матом на местное лугандоновское начальство? ну так они же в 2014 все кричали приди-введи и вешали на свои дома триколоры и двухголовых куриц! а потом еще на блок постах за бамбас стояли!!!! а сейчас шо уже своими украинцами вдруг стали? интересно сколько среди них будет солдат и офицеров ВСУ с 14 года парящихся на киче? а ермак? или это просто обмен ради обмена шо б с рашкой отношения поддерживать? а кому оно надо?
показати весь коментар
07.08.2020 10:35
ермак а давай изю каломыйского отдадим в лугандон в обмен на всех наших пленных солдат ВСУ! слабо?
показати весь коментар
07.08.2020 10:38
Обмін заручниками- це бандитський формат
Поміняють цих- наловлять нових
Шість років триває це піар-шоу аморальних дегенератів за х-ловським сценарієм
показати весь коментар
07.08.2020 11:13
Ермак той ще той патріот України

Знову військових злочинців на таксистів і порушників комендатського часу обміняють.
показати весь коментар
07.08.2020 11:18
уррра....100 лугандонских таксиста приедут опять нахаляву в Киев, пожрут, снимут с карточек соседских пенсов пенсии за полгода и обратно в лугандон до следующего обмена.
Ну а взамен отдадим военных преступников, при задержании которых возможно погиб не один наш воин....Не, ну не томится же им в украинской тюрьме, верно? Кремлевский карлик сопле такое задание не ставил.
показати весь коментар
07.08.2020 11:26
ОРДЛО - це райони окупованого Донбасу. А обмін може бути з терористами російсько-проросійськими незаконними збройними бандами. Замулюють очі, Єрмакі.
показати весь коментар
07.08.2020 11:44
Дерьмак и нарко.ваЗЕлин!!!! чего в этот раз подарите вашему хозяину ботаксному педофильному Шнырю вове????
показати весь коментар
07.08.2020 12:02
Для багатьох на Донбасі воюють терористи, бойовики, відпускники, сепаратисти, росіяни і т. д. Це різні групи та ідентифікації. Але тільки одна з них стосується українців - сепаратисти або колабораціоністи. Всі інші - росіяни, і про це важливо говорити. Бо наразі виглядає так, що кожен отримує свою роль і не може грати кількох одночасно. Так роль росіян значно зменшується. Росія вже використовувала таку ж термінологію у двох чеченських кампаніях... За твердженням федеральних каналів

(С.Безушко)
показати весь коментар
07.08.2020 12:39 Відповісти
Я надеюсь Ермака и его убитого брата внесут в эти, сто
показати весь коментар
07.08.2020 12:40 Відповісти
Заголовок статьи читается, как "Ермак, Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными". Такой тройничок.

Любопытно, кого и когда брал в плен Ермак и с кем он будет меняться на этот раз.
показати весь коментар
07.08.2020 13:02 Відповісти
Для лохов "агласите" списки
показати весь коментар
07.08.2020 13:24 Відповісти
Надо полагать, 100 матёрых террористов на 100 свеженаловленных донецких хомячков?
показати весь коментар
07.08.2020 13:39 Відповісти
Как эта тварь свой рот открывает, так и жди очередной сдачи.
показати весь коментар
07.08.2020 13:59 Відповісти
