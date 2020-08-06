Єрмак: Київ і ОРДЛО проведуть обмін полоненими 100 на 100
Україна готується до обміну утримуваними особами з проросійськими сепаратистами з окремих районів Донецької та Луганської областей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю, про це повідомив у четвер, 6 серпня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі агентству Reuters.
Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 осіб. Обмін планується провести за посередництва ОБСЄ.
Єрмак не назвав дати проведення обміну. "Я сподіваюся, це буде скоро. Я думаю, що протягом тижня", - сказав він. Цей обмін повинен стати другим у цьому році.
Керівник Офісу президента також повідомив, що з проросійськими сепаратистами було погоджено три нові ділянки для розведення військ. "Сьогодні ми близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п'ять нових ділянок", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск Источник: https://censor.net/n3212394
вітаю, росія та зеленське надали ордло суб'єктності.
"Я очень надеюсь, что может это неделя, 10 дней, две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.
31.03.20
А вот от тупого, ватного поголовья аж распирает.
Усіх більш за все цікавлять новини зі США про висунуті обвинувачування товаришу Коломойському.
До речі, товариш Єрмак, як там стан товариша Коломойського після висунутого звинувачування йому в США?
Поміняють цих- наловлять нових
Шість років триває це піар-шоу аморальних дегенератів за х-ловським сценарієм
Ермак той ще той патріот України
Знову військових злочинців на таксистів і порушників комендатського часу обміняють.
Ну а взамен отдадим военных преступников, при задержании которых возможно погиб не один наш воин....Не, ну не томится же им в украинской тюрьме, верно? Кремлевский карлик сопле такое задание не ставил.
(С.Безушко)
Любопытно, кого и когда брал в плен Ермак и с кем он будет меняться на этот раз.