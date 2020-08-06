РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7676 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
9 387 150

Ермак: Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными 100 на 100

Ермак: Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными 100 на 100

Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом сообщил в четверг, 6 августа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии агентству Reuters.

Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ.

Ермак не назвал даты проведения обмена. "Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение недели", - сказал он. Этот обмен должен стать вторым в этом году.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск. "Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пять новых участков", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак

Автор: 

пленные (2227) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
але звільняють таксистів в обмінна військових злочинців.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:08 Ответить
+25
так вже ж було - всіх на всіх.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:02 Ответить
+15
повтір.. для дураків зійде! як по мені, ВІЙСЬКОВИХ потрібно звільняти, а таксисти нехай далі грачують ...
показать весь комментарий
06.08.2020 23:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Україна віддає останніх сепарів і зрадників,а днеерівські мавпи нам таксистів напихають.Кого там СБУ затримувала?шайтанова,ну от його і поміняють а в замін якогось алкаша,а кулі це ж теж людина,а наші військові і далі будуть гнити по масковських тюрмах.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:29 Ответить
Дерьмак он и в ОП дерьмак....
показать весь комментарий
06.08.2020 23:32 Ответить
WTF. rassia вже не при ділах. Наступний крок братання з українцями Донбасу. А росія звісно прослідкує щоб молодші брати поводилися як слід. Боже який гребаний встид.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:33 Ответить
Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Источник: https://censor.net/n3212394
с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск Источник: https://censor.net/n3212394
вітаю, росія та зеленське надали ордло суб'єктності.
показать весь комментарий
06.08.2020 23:47 Ответить
І під цей обмін з Білорусі привезуть вагнерівців???
показать весь комментарий
07.08.2020 00:01 Ответить
вагнеровцев уже спихнуть собрался уродец
показать весь комментарий
07.08.2020 00:05 Ответить
д'эрьмак продюсер - московский офис в центре Киева держит. ЗЕ-клоун играет в нем роль Голобородька.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:09 Ответить
Он уже и вагнеровев посчитал с Белоруссии ватный сук рожа такая гнилая
показать весь комментарий
07.08.2020 00:16 Ответить
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами, списки которых обновляются и финализируются.

"Я очень надеюсь, что может это неделя, 10 дней, две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

31.03.20
показать весь комментарий
07.08.2020 00:20 Ответить
"...начнем проводить..." -- це означає, ми їм 100, а вони нам 20 для початку, і на цьому точка.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:26 Ответить
Сергей Даншин - "Властную вертикаль в Украине уже практически полностью заполнила российская агентура и местное ватное поголовье. Действуют все наглее и наглее. Вот только с народом им не повезло. Чем это кончится в случае открытой агрессии врага сложно даже предположить."
показать весь комментарий
07.08.2020 00:26 Ответить
С народом ему не повезло, с настоящим народом Украины.
А вот от тупого, ватного поголовья аж распирает.
показать весь комментарий
07.08.2020 14:13 Ответить
Сказки в уши охлосу накануне выборов
показать весь комментарий
07.08.2020 00:38 Ответить
Поц, не Киев и ордло, а Киев и кремль, сразу cебя выдаешь, фсбэшник.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:48 Ответить
Войны нет а пленные есть ..
показать весь комментарий
07.08.2020 05:19 Ответить
Знову 100 бандитів, вбивць, військових злочинців поміняють на 100 водіїв, домогосподарок безхатченків??? Ну-ну!
показать весь комментарий
07.08.2020 05:58 Ответить
До закінчення війни ніяких обмінів.
показать весь комментарий
07.08.2020 08:39 Ответить
Ось і все. Киїів і ОРДЛО, Москви немає. Зрозуміли? У нас "громадянська війна", маладиє хлапчуни зрабілі вас рази!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:43 Ответить
А що ви хотіли? Вони ж збираються йти на поступки. Поступки, це зміна статусу ворога із агресора на миротворця. Із РФії знімають санкції, їй залишається Крим (із водою, відкритим халіжничним та авіа сполученням через материкову Україну), а нам впихають воняче лайно заселене дегенератами під назвою ОРДЛО із купою повноважень, власними силовими структурами і т.п. Це і є поразка у війні та капітуляція. А що не так, Зеля робить те, чого бажали 73% дегенератів. Потрібно бути обрежнішим із бажаннями!
показать весь комментарий
07.08.2020 09:55 Ответить
Єрмак, хто такі "проросійські сепаратисти"? Ти, гнида ФСБшна, у сос.ну у.пався?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:51 Ответить
а чого він міняється з ордло, а не з касапами?
показать весь комментарий
07.08.2020 09:54 Ответить
мост шпионов)
показать весь комментарий
07.08.2020 09:56 Ответить
Єрмак--завхоз,а вирішує те до ячого не має ніяких стосунків А тепер не запитуйте чому майже на всіх стратегічних напрямках в нас суцільні провали.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:10 Ответить
Єрмак є во президента, а зеля як був комік, таким і лишився.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:32 Ответить
и я обратил внимание, -- как только сбу отчиталась об аресте нескольких террористов, как тут же вынырнул ермак с новым обменом....
показать весь комментарий
07.08.2020 10:17 Ответить
уй, та ніхто вам вже не вірить.
Усіх більш за все цікавлять новини зі США про висунуті обвинувачування товаришу Коломойському.
До речі, товариш Єрмак, як там стан товариша Коломойського після висунутого звинувачування йому в США?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:22 Ответить
Теля ще в жопі, а наші політикани вже з довбнею. Ви спочатку обміняйтесь, та самі переконайтесь що вам ще впарили, а потім нам звітуйте. А то виходить що ми їм злодіїв і мразь, а вони нам челноків з торбами.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:23 Ответить
шо опять таксисты перевозчики ларечники и лугандонрвские доморощенные бизнесмены попавшие на подвал за неуплату налогов и ругавших матом на местное лугандоновское начальство? ну так они же в 2014 все кричали приди-введи и вешали на свои дома триколоры и двухголовых куриц! а потом еще на блок постах за бамбас стояли!!!! а сейчас шо уже своими украинцами вдруг стали? интересно сколько среди них будет солдат и офицеров ВСУ с 14 года парящихся на киче? а ермак? или это просто обмен ради обмена шо б с рашкой отношения поддерживать? а кому оно надо?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:35 Ответить
ермак а давай изю каломыйского отдадим в лугандон в обмен на всех наших пленных солдат ВСУ! слабо?
показать весь комментарий
07.08.2020 10:38 Ответить
Обмін заручниками- це бандитський формат
Поміняють цих- наловлять нових
Шість років триває це піар-шоу аморальних дегенератів за х-ловським сценарієм
показать весь комментарий
07.08.2020 11:13 Ответить
Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net/n3212394

Ермак той ще той патріот України

Знову військових злочинців на таксистів і порушників комендатського часу обміняють.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:18 Ответить
уррра....100 лугандонских таксиста приедут опять нахаляву в Киев, пожрут, снимут с карточек соседских пенсов пенсии за полгода и обратно в лугандон до следующего обмена.
Ну а взамен отдадим военных преступников, при задержании которых возможно погиб не один наш воин....Не, ну не томится же им в украинской тюрьме, верно? Кремлевский карлик сопле такое задание не ставил.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:26 Ответить
ОРДЛО - це райони окупованого Донбасу. А обмін може бути з терористами російсько-проросійськими незаконними збройними бандами. Замулюють очі, Єрмакі.
показать весь комментарий
07.08.2020 11:44 Ответить
Дерьмак и нарко.ваЗЕлин!!!! чего в этот раз подарите вашему хозяину ботаксному педофильному Шнырю вове????
показать весь комментарий
07.08.2020 12:02 Ответить
Для багатьох на Донбасі воюють терористи, бойовики, відпускники, сепаратисти, росіяни і т. д. Це різні групи та ідентифікації. Але тільки одна з них стосується українців - сепаратисти або колабораціоністи. Всі інші - росіяни, і про це важливо говорити. Бо наразі виглядає так, що кожен отримує свою роль і не може грати кількох одночасно. Так роль росіян значно зменшується. Росія вже використовувала таку ж термінологію у двох чеченських кампаніях... За твердженням федеральних каналів там терористи й бойовики воювали проти свого народу і законної влади, а не чеченський народ за незалежність від Росії. Так питання незалежності Чечні повністю було забрано з публічного обговорення… Те саме відбувається і на Донбасі. Росія трошки вивернула трактування, яке було в Чечні, і ховає свою присутність за терористами, бойовиками, сепаратистами тощо… Для висвітлення подій на Донбасі потрібно … писати й говорити про російсько-окупаційні війська. Так, до них входять терористи, відпускники, сепаратисти, казаки, кадрові військові тощо".

(С.Безушко)
показать весь комментарий
07.08.2020 12:39 Ответить
Я надеюсь Ермака и его убитого брата внесут в эти, сто
показать весь комментарий
07.08.2020 12:40 Ответить
Заголовок статьи читается, как "Ермак, Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными". Такой тройничок.

Любопытно, кого и когда брал в плен Ермак и с кем он будет меняться на этот раз.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:02 Ответить
Для лохов "агласите" списки
показать весь комментарий
07.08.2020 13:24 Ответить
Надо полагать, 100 матёрых террористов на 100 свеженаловленных донецких хомячков?
показать весь комментарий
07.08.2020 13:39 Ответить
Как эта тварь свой рот открывает, так и жди очередной сдачи.
показать весь комментарий
07.08.2020 13:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 