Ермак: Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными 100 на 100

Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом сообщил в четверг, 6 августа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии агентству Reuters.

Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ.

Ермак не назвал даты проведения обмена. "Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение недели", - сказал он. Этот обмен должен стать вторым в этом году.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск. "Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пять новых участков", - сказал он.

