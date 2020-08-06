Ермак: Киев и ОРДЛО проведут обмен пленными 100 на 100
Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом сообщил в четверг, 6 августа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии агентству Reuters.
Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ.
Ермак не назвал даты проведения обмена. "Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение недели", - сказал он. Этот обмен должен стать вторым в этом году.
Руководитель Офиса президента также сообщил, что с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск. "Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пять новых участков", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск Источник: https://censor.net/n3212394
вітаю, росія та зеленське надали ордло суб'єктності.
"Я очень надеюсь, что может это неделя, 10 дней, две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.
31.03.20
А вот от тупого, ватного поголовья аж распирает.
Усіх більш за все цікавлять новини зі США про висунуті обвинувачування товаришу Коломойському.
До речі, товариш Єрмак, як там стан товариша Коломойського після висунутого звинувачування йому в США?
Поміняють цих- наловлять нових
Шість років триває це піар-шоу аморальних дегенератів за х-ловським сценарієм
Ермак той ще той патріот України
Знову військових злочинців на таксистів і порушників комендатського часу обміняють.
Ну а взамен отдадим военных преступников, при задержании которых возможно погиб не один наш воин....Не, ну не томится же им в украинской тюрьме, верно? Кремлевский карлик сопле такое задание не ставил.
(С.Безушко)
Любопытно, кого и когда брал в плен Ермак и с кем он будет меняться на этот раз.