Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время может состоятся новый обмен удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", - отметил Ермак, рассказывая о переговорах в Берлине с участием заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, внешнеполитического советника канцлера Германии Яна Гекера и советника президента Франции Эмануэля Бона.

Также по словам Ермака, украинская делегация получила все необходимые гарантии и подтверждения от Германии и Франции и жестко поставила перед Россией вопрос посещения лиц, которые незаконно находятся в плену на неподконтрольной территории, представителями Красного Креста.

"Это очень необходимо для того, чтобы сегодня действительно каждый гражданин, о котором мы имеем сегодня информацию, что он там, мы действительно получили подтверждение и смогли его оттуда забрать", - подчеркнул глава ОП.