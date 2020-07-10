РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
4 962 87

Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак

Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время может состоятся новый обмен удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", - отметил Ермак, рассказывая о переговорах в Берлине с участием заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, внешнеполитического советника канцлера Германии Яна Гекера и советника президента Франции Эмануэля Бона.

Также по словам Ермака, украинская делегация получила все необходимые гарантии и подтверждения от Германии и Франции и жестко поставила перед Россией вопрос посещения лиц, которые незаконно находятся в плену на неподконтрольной территории, представителями Красного Креста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за проблем со здоровьем пленного Матюшенко украинская сторона в ТКГ запросила его срочный обмен, - Казанский

"Это очень необходимо для того, чтобы сегодня действительно каждый гражданин, о котором мы имеем сегодня информацию, что он там, мы действительно получили подтверждение и смогли его оттуда забрать", - подчеркнул глава ОП.

Автор: 

Донбасс (26959) нормандская четверка (1596) пленные (2211) Ермак Андрей (1300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Как всегда: непокараных убийц украинцев ватные зебилы торжественно «обменяют» на совковых таксистов бамбаса
показать весь комментарий
10.07.2020 23:42 Ответить
+25
пополнение таксопарка...
показать весь комментарий
10.07.2020 23:41 Ответить
+12
Убийц они и так отпускают. 80% приговоров боевикам условный строк
https://www.obozrevatel.com/crime/sudyi-v-ukraine-prigovorili-k-uslovnyim-srokam-80-terroristov-ldnr-s-nachala-goda.htm Суды в Украине приговорили к условным срокам 80% террористов "Л/ДНР" с начала года
показать весь комментарий
11.07.2020 00:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пополнение таксопарка...
показать весь комментарий
10.07.2020 23:41 Ответить
Всех остальных уже освободили?
показать весь комментарий
11.07.2020 07:33 Ответить
Обміни полоненими потрібно припиняти, потрібно вводити Воєнний стан і розпочинати звільнення окупованих територій! Потім будемо обмінюватись полоненими, після війни!
показать весь комментарий
11.07.2020 13:17 Ответить
Припиняй. Вводь.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:13 Ответить
проти другої у світі армії готовий піти? А з чим? Ці ублюдки нічого не зробили аби нормально їй протистояти.
показать весь комментарий
11.07.2020 17:16 Ответить
Зроби те, що залежить від тебе особисто.
Далі, зроби так, щоб твої друзі зробили все можливе.
І все буде гаразд.
показать весь комментарий
11.07.2020 20:55 Ответить
не питання, я готовий, рідний брат це вже пройшов і готовий пройти ще раз. У мене навіть навть батько якому 78 років готовий до бою (він як і Брат військовий пенсіонер). Хто готовий ще до протистояння?
показать весь комментарий
11.07.2020 22:16 Ответить
здарова ботоферма! дайош гриценка штурмовиком?)))
показать весь комментарий
11.07.2020 23:40 Ответить
Как всегда: непокараных убийц украинцев ватные зебилы торжественно «обменяют» на совковых таксистов бамбаса
показать весь комментарий
10.07.2020 23:42 Ответить
ага и еще денег дадут.=))
показать весь комментарий
10.07.2020 23:43 Ответить
Зачем же так просто, а в вузы с последующим назначением на кэривни посады кто без экзаменов и прописки поступать будет?! Дети атошников, что ли?!
показать весь комментарий
10.07.2020 23:45 Ответить
Убийц они и так отпускают. 80% приговоров боевикам условный строк
https://www.obozrevatel.com/crime/sudyi-v-ukraine-prigovorili-k-uslovnyim-srokam-80-terroristov-ldnr-s-nachala-goda.htm Суды в Украине приговорили к условным срокам 80% террористов "Л/ДНР" с начала года
показать весь комментарий
11.07.2020 00:00 Ответить
Ну так у зелёной власти денег нет и поэтому они решили проявить такое "милосердие"!!! Ведь на судей денег выделяется в 2 раза меньше-чем раньше...и на содержание одного зэка,нужно выделять(в год)от 3000 до 10000$(в зависимости от категории мест отсидки)...
показать весь комментарий
12.07.2020 09:16 Ответить
Вместо того, чтобы разводить здесь наглую ложь лучше бы глянул в списки освобождённых.
показать весь комментарий
11.07.2020 07:34 Ответить
Огласите весь список, посмотрим.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:37 Ответить
Пусть оглашает тот, кто врёт и клевещет.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:36 Ответить
Замість того,щоб писати тут хйню-глянув би в списки обміняних...
показать весь комментарий
11.07.2020 23:42 Ответить
Смотреть должен тот, кто лжёт. И не пиши уйню, коли сам не смотрел сколько в них таксистов, а сколько всех остальных.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:34 Ответить
Ти реально дибіл чи вирішив тут в троля побавитись?
показать весь комментарий
17.07.2020 08:24 Ответить
І те, і інше... Він просто "дебільнуватий троль"... Чи "троль", що зображає з себе "дебіла"... Таких на Лахті - основна частина ""строчунів"... Строчать по методичках, бо написать щось своє - розуму не вистачає...
показать весь комментарий
17.07.2020 09:07 Ответить
шо опять бомбилы подзаработать решили=))
показать весь комментарий
10.07.2020 23:42 Ответить
а чего он так уверен - опять в очко в глаз х#йлу заглядывал?
показать весь комментарий
10.07.2020 23:50 Ответить
Лохторату перед грядущими выборами «канхвэту» вкусную вкинуть надо: «так мол и так - печёмся о вас что есть силы. Берём что дают. Пока только рандомно наловленных таксистов»
показать весь комментарий
10.07.2020 23:56 Ответить
"договорились о продолжении обмена..."
показать весь комментарий
11.07.2020 07:36 Ответить
Один к скольки? Вас вешать надо.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:56 Ответить
Кто их выбирал, тому это и приводить в исполнение
показать весь комментарий
11.07.2020 00:04 Ответить
Вешатель, так ты дождись информации. Задал вопрос - жди ответа.
показать весь комментарий
11.07.2020 07:38 Ответить
Давай дождемся и посмотрим.
Списка пока же нет.
показать весь комментарий
11.07.2020 10:24 Ответить
Давай, но пока скажи мне на сколько врагов можно поменять одного своего, чтобы тебe не захотелось вешать тех, кто договаривается об этом обмене?
показать весь комментарий
15.07.2020 02:25 Ответить
Недержавна особа робить якісь заяви стосовно політики держави? А наше МЗС каже, що "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства" - Об этом говорится вhttps://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-********-shchodo-vidnosin-z-gruziyeyu комментарии МИД Украины об отношениях с Грузией. Источник: https://censor.net/n3207514
Воно ж навіть не є держ.службовцем! Напевно, я чогось не розумію
показать весь комментарий
10.07.2020 23:57 Ответить
У за-била передоз. Скрывают от народа. Вот и приходится пользоваться услугами «драйвер-президента» первого попавшегося завхоза...
показать весь комментарий
11.07.2020 00:03 Ответить
Вот только от таких диванных осведомлённых, как ты, ничего скрыть нельзя. Вам же докладывают ежечасно прямо из ОП.

ПС Блин, развелось сплетников. Хуже баб базарных!
показать весь комментарий
11.07.2020 07:41 Ответить
А о чем там докладывать? Там все стабильно - вовочка нюхает кокс и курит айкосы.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:16 Ответить
Ты свечку при этом держал? По каким внашним признакам можно определить, что человек нюхает кокаин? Давай, блесни эрудицией, многоникий!

В чём проблема, если человек курит IQOS?!
показать весь комментарий
15.07.2020 01:57 Ответить
Баба да! Баба да! Корабельная сосна! Не скиглы, болезный, прими таблетку
показать весь комментарий
11.07.2020 15:16 Ответить
Таблетки пусть глотает https://censor.net/user/160742.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:59 Ответить
глава ОП Д"Ерьмак
показать весь комментарий
11.07.2020 00:02 Ответить
Интересно, Шайтана уже включили в список?
показать весь комментарий
11.07.2020 00:33 Ответить
дЕрмак думает что с помощью спекуляций нашими пленными будет успешно манипулировать Украиной.
показать весь комментарий
11.07.2020 00:06 Ответить
а що ні?? Купа дебілів це проковтне
показать весь комментарий
11.07.2020 17:18 Ответить
Черговий обмін полоненими відбудеться найближчим часом, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 3396
показать весь комментарий
11.07.2020 00:31 Ответить
Жду когда услышим разговор фсбэшника деркача с адольфом аллоизовичем https://meduza.io/shapito/2019/10/29/golos-putina-rasskazal-o-novoy-razrabotke-timura-bekmambetova-ona-sinteziruet-golosa-znamenitostey-da-i-putina-tozhe
показать весь комментарий
11.07.2020 15:38 Ответить
Таксистов опять привезут в обмен на росийских убийц и диверсантов?
показать весь комментарий
11.07.2020 00:56 Ответить
Так, бо це ваш вибір.
показать весь комментарий
11.07.2020 02:37 Ответить
Сейчас Киву выберут, то есть "русский мир";

'Депутаты Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед украинцами и сложить полномочия."
(российские СМИ)

Был "бубочкин" лохторат -с танет лохторат Кивы.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:00 Ответить
Сейчас получат 73% "русский мир".
Привыкли они за все эти годы жить в Украине хоть и бедненько, хоть и плохонько - но таки при демократии.
Зажились, память отшибло, "русского мира" хотят.
Давно 73- процентным по 25 лет не давали.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:03 Ответить
Блин ! Еще недавно обмен пленными воспринимался совсем по другому. Но сначала Савченко, потом другая сволочь и приходит осознание, что все эти обмены лишь спецоперации кремля. Но Ермак с Зеленским еще не поняли ,что теперь обмен пленными в обществе вызывает негодование. Конечно, освободить таких патриотов как Сенцов и Асеев важно- только заслуги власти в этом нет. Но таких как Цемах-отдавали Кремлю пачками.Что это-некомпетентность или предательство? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ???
показать весь комментарий
11.07.2020 06:48 Ответить
Можно подробней о том, чья это заслуга, что Сенцова и других политических освободили?
показать весь комментарий
11.07.2020 07:48 Ответить
***** очевидно! или ты решил что криворогого шлимазла? типа он что-то решает
показать весь комментарий
11.07.2020 15:17 Ответить
Включай логику, если бы это была заслуга ЛИШЬ Пуйла, то почему он не сделал этого при попареднике?
показать весь комментарий
15.07.2020 01:39 Ответить
Разведчиков, которые Цемаха сюда приволокли. Ну, не клована же
показать весь комментарий
11.07.2020 15:18 Ответить
Конечно-конечно, всех политических обменяли на одного Цемаха. Я тебе конечно верю...

В отличие от упёртого попаредника, Зе умеет договариваться. Из попаредника переговорщик, как из говна пуля. Он не способен искать компромиссы и находить оптимальные решения.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:46 Ответить
Ты здесь напоминаешь маленькую собачку, которая бегает и путается под ногами
показать весь комментарий
11.07.2020 15:40 Ответить
А ты напоминаешь тролля, который импотентен говорить по темe, а вот погавкать в адрес участников всегда горазд. Тролляка гавчит - караван идёт.
показать весь комментарий
15.07.2020 01:49 Ответить
Скільки ще вам треба прикладів, щоб ви нарешті збагнули (поняли)?
показать весь комментарий
11.07.2020 08:10 Ответить
При наличии в распоряжении Путина огромного количества заложников из числа граждан Украины ( или бывших граждан Украины) по разным оценкам до 8 миллионов ( ОРДЛо, Крым, Севастополь, заробитчан, приезжающих в " гости, по делам, на отдых), бесконечная и по сути бессмысленная пиар тема. Если бы меняли только тех кто захвачен в ходе боевых действий на таких же.., это было бы другое дело. А так мы возвращаем их диверсантов, агентуру , а они нам за частую просто первого попавшегося схваченного на улице, за просто так.. ( который возможно даже крича " Путин приди"). Это как тема о " языке".., бесконечная, но все время на слуху. Пиар власти, в доказательство что что то делается. В общем игра на лохов.
показать весь комментарий
11.07.2020 08:09 Ответить
мы им - реальных террористов и убийц, они нам - случайных людей. нах такие обмены.
показать весь комментарий
11.07.2020 08:15 Ответить
Сенцова звільнили, бо на Пуйла тиснули ЄС, США, Україна і всі світові ЗМІ.
показать весь комментарий
11.07.2020 08:17 Ответить
Оля! Воно. кажеться, укушене, бо дуже кидається.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:39 Ответить
Хто це і що то таке .... єрмак?
Які повноваження у цієї людини?
Самозванець?!
показать весь комментарий
11.07.2020 10:20 Ответить
Та вже час. Наші затримали вже достатню кільківсть важливих сепарів. Пора міняти їх на таксистів та спекулянтів з ордло
показать весь комментарий
11.07.2020 12:31 Ответить
Интересный пропагандонский текст. Прямо по заветам Гебельса
показать весь комментарий
11.07.2020 15:25 Ответить
Тільки попався в Києві співробітник ГРУ засновник "розвідуправління ДНР" https://censor.net/ua/news/3206720/rozshyfrovka_rozmov_zatrymanogo_v_kyyevi_zasnovnyka_rozvidupravlinnya_dnr_kunavina_z_kuratoramy_vid, що за кремлівським наказом безпосередньо приймав участь в злочині з MH17 зразу обмін гебешня організовує.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:58 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1281815434623356938 7 ч

Ермак провел переговоры
-с БССР по двухстороннему сотрудничеству
-в Нормандском формате по внедрению Украины в ОРДЛО
-со всемирным банком по кредиту
-в составе ТКГ
Куда делось Чмо, почему якась ******* занимается политикой вместо ******** Чма
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa ?Это уже был переворот?
показать весь комментарий
11.07.2020 15:30 Ответить
С детками отремонтированную во время падения экономики государственную дачу узучает, там много чего есть, не меньше, чем в Омане.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:54 Ответить
Знову наміять кого аби......І будуть з дупи лізти аби влізти в ТВ....
показать весь комментарий
11.07.2020 15:49 Ответить
Вот незадача - то, а на кого бы самого ермака обменять???
показать весь комментарий
11.07.2020 15:51 Ответить
Хай би Єрмака обміняли
показать весь комментарий
11.07.2020 16:07 Ответить
Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак торговал государственными должностями или не торговал? Если торговал, то почему он ещё не в тюрьме? Наверное потому, что с Зеленским делился.
показать весь комментарий
11.07.2020 16:44 Ответить
Прочитал "очередной ОБМАН ПЛЕННЫМИ"
показать весь комментарий
11.07.2020 18:37 Ответить
А ЗЕБИЛ есть в списках?
показать весь комментарий
11.07.2020 19:06 Ответить
Ермак, тварь ты сепарская, в жопу засунь свои обмены. Типо мы не знаем что ети обмены ради ***** и кремлевских агентов и проводятся
показать весь комментарий
11.07.2020 19:56 Ответить
Очередной обман состоится.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:55 Ответить
А Ермак це хто
показать весь комментарий
11.07.2020 22:04 Ответить
Да скоро не будет играть никакой роли.
Как Кива станет президентом (а за него должен проголосовать "бубочкин" лохторат) - так все, Ермак больше не будет нужен.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:58 Ответить
Очікував цю новину, бо в Києві взяли штатного агента ГРУ, що курував розвідку орків.
показать весь комментарий
12.07.2020 06:55 Ответить
воно, ****, Україну наміняє на якихось орків
показать весь комментарий
12.07.2020 08:38 Ответить
Обращение к средствам массовой информации и общественности:
https://youtu.be/B-3HsTtGCc4
Я - идейный лидер, меценат общественной организации "Всеукраинское общество «Кожен Спроможен" https://www.youtube.com/c/КоженСпроможен создатель всеукраинского фестиваля талантов, всеукраинской премии «KS Motivation» (премия отмечающая заслуги простых людей ,честно выполняющих свой дело) https://youtu.be/WudnMwHSJhU ,создатель Проекта «PRO Успех с Антоном Ткаченко» ( https://www.youtube.com/channel/UCeJC_FoYSfvcwoHrUQU3P0w )
предприниматель, спонсор проекта «KS Books» Детские мотивационные сказки) ( https://instagram.com/ksbook.com.ua?igshid=1taegdjktzwwx ).
11/07/2020 в 9 часов утра ко мне домой , в пос. Братское Днепропетровской области, приехали сотрудники полиции с целью вручить мне подозрение по сфабрикованному делу.
Инициатором происходящего является -Крыщенко Артем Евгеньевич, начальник департамента Украины БТЛ.
Хорошо знакомый мне Крыщенко АРТЕМ, в 2012-2013 годах, работающий в Крыму начальником УБКТЛ. В эти годы я лично передавал ему деньги в размерах 1000-2000 ДОЛ. США , от предпринимателя ( моей близкой на то время подруги и кумы), которой АРТЕМ Крыщенко мешал вести свою хозяйственную деятельность...
Артем тогда еще ездил на скромном Шевроле лачетти.
Позже его перевели в Запорожье , где мы не однократно ужинали и он просил меня помочь материально, спрашивал о том, с кого он может кормится в этом регионе. Я не смог быть ему полезным ! Такая роль переговорщика мне всегда была чужда !
Он с 2014 года и по это время всячески пытался связаться со мной с понятной целью , на что получал отказ....
Кратко о росте его семейного благополучия, информация взята из декларации :
2015 год: жена собственник уже 2-Х квартир и денежным активом на 2-х 50 000 дол.
2017 год: Машина уже Ниссан кашкай и на 2-Х с женой капитал в 30 000 дол, но при этом жена его разбогатела на 150 000 дол.
2019 год. Совместный бюджет с женой 25000 дол, а ее личный счёт стал в 278 622 дол. И при этом он начал получать от государства помощь в 5000 грн /ежемесячно - он не упускает ни копейки.
Сегодня этот человек решил использовать данный ему административный ресурс и пытается вымогать с меня деньги.
Я являясь предпринимателем , помогаю людям в строительстве помещений, юридических вопросах, и продвижении своих продуктов в интернете и соц сетях, и среди моих клиентов оказались люди , попадающие в зону влияния Крыщенко.
Я готов присутствовать на любых публичных встречах и пресс-конференциях и донести общественности о вымогательстве Крыщенко , так же готов свидетельствовать против него, готов подтвердить сказанное мною на полиграфе !
Прощу Вас дать информационную поддержку в распространении данного вымогательства , на своих интернет ресурсах , а так же печатных изданиях.
Прошу Вас рассмотреть мое обращение в кратчайшие сроки , так как мне вручили повестку явиться 14/07/20 в Деснянский УП.г. Киев, Ул. Драйзера 9-б в 10:00 утра.
С уважением Ткаченко Антон Владимирович. Тел :0972221000, 0988355028
почта: [email protected]
https://www.facebook.com/watch/?v=968819056896282
показать весь комментарий
12.07.2020 10:55 Ответить
"Депутаты Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед украинцами и сложить полномочия."
- пишут российские СМИ.

Сейчас обмен будет, "бубочку" попросят "на выход", и будет новый президент - Кива.
После чего россияне могут праздновать победу, сбылись мечты народные Кремля.
Давайте, ЗЕбобики, не подкачайте, выбирайте Киву в президенты, дрочера российского среди украинских президентов еще не было.
73% не могут жить помимо "русского мира", как мухи летят на г*вно - так и их тянет и тянет, тянет и тянет.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:56 Ответить
Все вірно - рейтинг зебуїна впав, пора обмінюватись полоненими!
показать весь комментарий
12.07.2020 11:38 Ответить
Убивать украинцев можно безнаказанно, поменяют на таксоса
показать весь комментарий
12.07.2020 12:05 Ответить
Грустно. Только обмены пленными. И никакого продвижения в реальном направлении.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:39 Ответить
 
 