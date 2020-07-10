Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время может состоятся новый обмен удерживаемыми лицами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", - отметил Ермак, рассказывая о переговорах в Берлине с участием заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, внешнеполитического советника канцлера Германии Яна Гекера и советника президента Франции Эмануэля Бона.
Также по словам Ермака, украинская делегация получила все необходимые гарантии и подтверждения от Германии и Франции и жестко поставила перед Россией вопрос посещения лиц, которые незаконно находятся в плену на неподконтрольной территории, представителями Красного Креста.
"Это очень необходимо для того, чтобы сегодня действительно каждый гражданин, о котором мы имеем сегодня информацию, что он там, мы действительно получили подтверждение и смогли его оттуда забрать", - подчеркнул глава ОП.
Далі, зроби так, щоб твої друзі зробили все можливе.
І все буде гаразд.
Списка пока же нет.
Воно ж навіть не є держ.службовцем! Напевно, я чогось не розумію
'Депутаты Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед украинцами и сложить полномочия."
(российские СМИ)
Привыкли они за все эти годы жить в Украине хоть и бедненько, хоть и плохонько - но таки при демократии.
Зажились, память отшибло, "русского мира" хотят.
Які повноваження у цієї людини?
Самозванець?!
Ермак провел переговоры
-с БССР по двухстороннему сотрудничеству
-в Нормандском формате по внедрению Украины в ОРДЛО
-со всемирным банком по кредиту
-в составе ТКГ
Как Кива станет президентом (а за него должен проголосовать "бубочкин" лохторат) - так все, Ермак больше не будет нужен.
