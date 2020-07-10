УКР
Черговий обмін полоненими відбудеться найближчим часом, - глава ОП Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін утримуваними особами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми домовилися про продовження обміну, я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом", - зазначив Єрмак, розповідаючи про переговори в Берліні за участю заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Яна Гекера і радника президента Франції Емануеля Бона.

Також за словами Єрмака, українська делегація отримала всі необхідні гарантії та підтвердження від Німеччини і Франції і жорстко поставила перед Росією питання відвідування осіб, які незаконно перебувають у полоні на непідконтрольній території, представниками Червоного Хреста.

Читайте також: Через проблеми зі здоров'ям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський

"Це дуже необхідно для того, щоб сьогодні дійсно кожен громадянин, про якого ми маємо сьогодні інформацію, що він там, ми дійсно отримали підтвердження і змогли його звідти забрати", - підкреслив глава ОП.

Донбас (22359) нормандська четвірка (1526) полонені (2334) Єрмак Андрій (1413)
Как всегда: непокараных убийц украинцев ватные зебилы торжественно «обменяют» на совковых таксистов бамбаса
показати весь коментар
10.07.2020 23:42 Відповісти
пополнение таксопарка...
показати весь коментар
10.07.2020 23:41 Відповісти
Убийц они и так отпускают. 80% приговоров боевикам условный строк
https://www.obozrevatel.com/crime/sudyi-v-ukraine-prigovorili-k-uslovnyim-srokam-80-terroristov-ldnr-s-nachala-goda.htm Суды в Украине приговорили к условным срокам 80% террористов "Л/ДНР" с начала года
показати весь коментар
11.07.2020 00:00 Відповісти
пополнение таксопарка...
показати весь коментар
10.07.2020 23:41 Відповісти
Всех остальных уже освободили?
показати весь коментар
11.07.2020 07:33 Відповісти
Обміни полоненими потрібно припиняти, потрібно вводити Воєнний стан і розпочинати звільнення окупованих територій! Потім будемо обмінюватись полоненими, після війни!
показати весь коментар
11.07.2020 13:17 Відповісти
Припиняй. Вводь.
показати весь коментар
11.07.2020 15:13 Відповісти
проти другої у світі армії готовий піти? А з чим? Ці ублюдки нічого не зробили аби нормально їй протистояти.
показати весь коментар
11.07.2020 17:16 Відповісти
Зроби те, що залежить від тебе особисто.
Далі, зроби так, щоб твої друзі зробили все можливе.
І все буде гаразд.
показати весь коментар
11.07.2020 20:55 Відповісти
не питання, я готовий, рідний брат це вже пройшов і готовий пройти ще раз. У мене навіть навть батько якому 78 років готовий до бою (він як і Брат військовий пенсіонер). Хто готовий ще до протистояння?
показати весь коментар
11.07.2020 22:16 Відповісти
здарова ботоферма! дайош гриценка штурмовиком?)))
показати весь коментар
11.07.2020 23:40 Відповісти
Как всегда: непокараных убийц украинцев ватные зебилы торжественно «обменяют» на совковых таксистов бамбаса
показати весь коментар
10.07.2020 23:42 Відповісти
ага и еще денег дадут.=))
показати весь коментар
10.07.2020 23:43 Відповісти
Зачем же так просто, а в вузы с последующим назначением на кэривни посады кто без экзаменов и прописки поступать будет?! Дети атошников, что ли?!
показати весь коментар
10.07.2020 23:45 Відповісти
Убийц они и так отпускают. 80% приговоров боевикам условный строк
https://www.obozrevatel.com/crime/sudyi-v-ukraine-prigovorili-k-uslovnyim-srokam-80-terroristov-ldnr-s-nachala-goda.htm Суды в Украине приговорили к условным срокам 80% террористов "Л/ДНР" с начала года
показати весь коментар
11.07.2020 00:00 Відповісти
Ну так у зелёной власти денег нет и поэтому они решили проявить такое "милосердие"!!! Ведь на судей денег выделяется в 2 раза меньше-чем раньше...и на содержание одного зэка,нужно выделять(в год)от 3000 до 10000$(в зависимости от категории мест отсидки)...
показати весь коментар
12.07.2020 09:16 Відповісти
Вместо того, чтобы разводить здесь наглую ложь лучше бы глянул в списки освобождённых.
показати весь коментар
11.07.2020 07:34 Відповісти
Огласите весь список, посмотрим.
показати весь коментар
11.07.2020 09:37 Відповісти
Пусть оглашает тот, кто врёт и клевещет.
показати весь коментар
15.07.2020 01:36 Відповісти
Замість того,щоб писати тут хйню-глянув би в списки обміняних...
показати весь коментар
11.07.2020 23:42 Відповісти
Смотреть должен тот, кто лжёт. И не пиши уйню, коли сам не смотрел сколько в них таксистов, а сколько всех остальных.
показати весь коментар
15.07.2020 01:34 Відповісти
Ти реально дибіл чи вирішив тут в троля побавитись?
показати весь коментар
17.07.2020 08:24 Відповісти
І те, і інше... Він просто "дебільнуватий троль"... Чи "троль", що зображає з себе "дебіла"... Таких на Лахті - основна частина ""строчунів"... Строчать по методичках, бо написать щось своє - розуму не вистачає...
показати весь коментар
17.07.2020 09:07 Відповісти
шо опять бомбилы подзаработать решили=))
показати весь коментар
10.07.2020 23:42 Відповісти
а чего он так уверен - опять в очко в глаз х#йлу заглядывал?
показати весь коментар
10.07.2020 23:50 Відповісти
Лохторату перед грядущими выборами «канхвэту» вкусную вкинуть надо: «так мол и так - печёмся о вас что есть силы. Берём что дают. Пока только рандомно наловленных таксистов»
показати весь коментар
10.07.2020 23:56 Відповісти
"договорились о продолжении обмена..."
показати весь коментар
11.07.2020 07:36 Відповісти
Один к скольки? Вас вешать надо.
показати весь коментар
10.07.2020 23:56 Відповісти
Кто их выбирал, тому это и приводить в исполнение
показати весь коментар
11.07.2020 00:04 Відповісти
Вешатель, так ты дождись информации. Задал вопрос - жди ответа.
показати весь коментар
11.07.2020 07:38 Відповісти
Давай дождемся и посмотрим.
Списка пока же нет.
показати весь коментар
11.07.2020 10:24 Відповісти
Давай, но пока скажи мне на сколько врагов можно поменять одного своего, чтобы тебe не захотелось вешать тех, кто договаривается об этом обмене?
показати весь коментар
15.07.2020 02:25 Відповісти
Недержавна особа робить якісь заяви стосовно політики держави? А наше МЗС каже, що "Высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства" - Об этом говорится вhttps://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-********-shchodo-vidnosin-z-gruziyeyu комментарии МИД Украины об отношениях с Грузией. Источник: https://censor.net/n3207514
Воно ж навіть не є держ.службовцем! Напевно, я чогось не розумію
показати весь коментар
10.07.2020 23:57 Відповісти
У за-била передоз. Скрывают от народа. Вот и приходится пользоваться услугами «драйвер-президента» первого попавшегося завхоза...
показати весь коментар
11.07.2020 00:03 Відповісти
Вот только от таких диванных осведомлённых, как ты, ничего скрыть нельзя. Вам же докладывают ежечасно прямо из ОП.

ПС Блин, развелось сплетников. Хуже баб базарных!
показати весь коментар
11.07.2020 07:41 Відповісти
А о чем там докладывать? Там все стабильно - вовочка нюхает кокс и курит айкосы.
показати весь коментар
11.07.2020 15:16 Відповісти
Ты свечку при этом держал? По каким внашним признакам можно определить, что человек нюхает кокаин? Давай, блесни эрудицией, многоникий!

В чём проблема, если человек курит IQOS?!
показати весь коментар
15.07.2020 01:57 Відповісти
Баба да! Баба да! Корабельная сосна! Не скиглы, болезный, прими таблетку
показати весь коментар
11.07.2020 15:16 Відповісти
Таблетки пусть глотает https://censor.net/user/160742.
показати весь коментар
15.07.2020 01:59 Відповісти
глава ОП Д"Ерьмак
показати весь коментар
11.07.2020 00:02 Відповісти
Интересно, Шайтана уже включили в список?
показати весь коментар
11.07.2020 00:33 Відповісти
дЕрмак думает что с помощью спекуляций нашими пленными будет успешно манипулировать Украиной.
показати весь коментар
11.07.2020 00:06 Відповісти
а що ні?? Купа дебілів це проковтне
показати весь коментар
11.07.2020 17:18 Відповісти
11.07.2020 00:31 Відповісти
Жду когда услышим разговор фсбэшника деркача с адольфом аллоизовичем https://meduza.io/shapito/2019/10/29/golos-putina-rasskazal-o-novoy-razrabotke-timura-bekmambetova-ona-sinteziruet-golosa-znamenitostey-da-i-putina-tozhe
показати весь коментар
11.07.2020 15:38 Відповісти
Таксистов опять привезут в обмен на росийских убийц и диверсантов?
показати весь коментар
11.07.2020 00:56 Відповісти
Так, бо це ваш вибір.
показати весь коментар
11.07.2020 02:37 Відповісти
Сейчас Киву выберут, то есть "русский мир";

'Депутаты Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед украинцами и сложить полномочия."
(российские СМИ)

Был "бубочкин" лохторат -с танет лохторат Кивы.
показати весь коментар
12.07.2020 11:00 Відповісти
Сейчас получат 73% "русский мир".
Привыкли они за все эти годы жить в Украине хоть и бедненько, хоть и плохонько - но таки при демократии.
Зажились, память отшибло, "русского мира" хотят.
Давно 73- процентным по 25 лет не давали.
показати весь коментар
12.07.2020 11:03 Відповісти
Блин ! Еще недавно обмен пленными воспринимался совсем по другому. Но сначала Савченко, потом другая сволочь и приходит осознание, что все эти обмены лишь спецоперации кремля. Но Ермак с Зеленским еще не поняли ,что теперь обмен пленными в обществе вызывает негодование. Конечно, освободить таких патриотов как Сенцов и Асеев важно- только заслуги власти в этом нет. Но таких как Цемах-отдавали Кремлю пачками.Что это-некомпетентность или предательство? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ???
показати весь коментар
11.07.2020 06:48 Відповісти
Можно подробней о том, чья это заслуга, что Сенцова и других политических освободили?
показати весь коментар
11.07.2020 07:48 Відповісти
***** очевидно! или ты решил что криворогого шлимазла? типа он что-то решает
показати весь коментар
11.07.2020 15:17 Відповісти
Включай логику, если бы это была заслуга ЛИШЬ Пуйла, то почему он не сделал этого при попареднике?
показати весь коментар
15.07.2020 01:39 Відповісти
Разведчиков, которые Цемаха сюда приволокли. Ну, не клована же
показати весь коментар
11.07.2020 15:18 Відповісти
Конечно-конечно, всех политических обменяли на одного Цемаха. Я тебе конечно верю...

В отличие от упёртого попаредника, Зе умеет договариваться. Из попаредника переговорщик, как из говна пуля. Он не способен искать компромиссы и находить оптимальные решения.
показати весь коментар
15.07.2020 01:46 Відповісти
Ты здесь напоминаешь маленькую собачку, которая бегает и путается под ногами
показати весь коментар
11.07.2020 15:40 Відповісти
А ты напоминаешь тролля, который импотентен говорить по темe, а вот погавкать в адрес участников всегда горазд. Тролляка гавчит - караван идёт.
показати весь коментар
15.07.2020 01:49 Відповісти
Скільки ще вам треба прикладів, щоб ви нарешті збагнули (поняли)?
показати весь коментар
11.07.2020 08:10 Відповісти
При наличии в распоряжении Путина огромного количества заложников из числа граждан Украины ( или бывших граждан Украины) по разным оценкам до 8 миллионов ( ОРДЛо, Крым, Севастополь, заробитчан, приезжающих в " гости, по делам, на отдых), бесконечная и по сути бессмысленная пиар тема. Если бы меняли только тех кто захвачен в ходе боевых действий на таких же.., это было бы другое дело. А так мы возвращаем их диверсантов, агентуру , а они нам за частую просто первого попавшегося схваченного на улице, за просто так.. ( который возможно даже крича " Путин приди"). Это как тема о " языке".., бесконечная, но все время на слуху. Пиар власти, в доказательство что что то делается. В общем игра на лохов.
показати весь коментар
11.07.2020 08:09 Відповісти
мы им - реальных террористов и убийц, они нам - случайных людей. нах такие обмены.
показати весь коментар
11.07.2020 08:15 Відповісти
Сенцова звільнили, бо на Пуйла тиснули ЄС, США, Україна і всі світові ЗМІ.
показати весь коментар
11.07.2020 08:17 Відповісти
Оля! Воно. кажеться, укушене, бо дуже кидається.
показати весь коментар
11.07.2020 09:39 Відповісти
Хто це і що то таке .... єрмак?
Які повноваження у цієї людини?
Самозванець?!
показати весь коментар
11.07.2020 10:20 Відповісти
Та вже час. Наші затримали вже достатню кільківсть важливих сепарів. Пора міняти їх на таксистів та спекулянтів з ордло
показати весь коментар
11.07.2020 12:31 Відповісти
Интересный пропагандонский текст. Прямо по заветам Гебельса
показати весь коментар
11.07.2020 15:25 Відповісти
Тільки попався в Києві співробітник ГРУ засновник "розвідуправління ДНР" https://censor.net/ua/news/3206720/rozshyfrovka_rozmov_zatrymanogo_v_kyyevi_zasnovnyka_rozvidupravlinnya_dnr_kunavina_z_kuratoramy_vid, що за кремлівським наказом безпосередньо приймав участь в злочині з MH17 зразу обмін гебешня організовує.
показати весь коментар
11.07.2020 14:58 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1281815434623356938 7 ч

Ермак провел переговоры
-с БССР по двухстороннему сотрудничеству
-в Нормандском формате по внедрению Украины в ОРДЛО
-со всемирным банком по кредиту
-в составе ТКГ
Куда делось Чмо, почему якась ******* занимается политикой вместо ******** Чма
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa ?Это уже был переворот?
показати весь коментар
11.07.2020 15:30 Відповісти
С детками отремонтированную во время падения экономики государственную дачу узучает, там много чего есть, не меньше, чем в Омане.
показати весь коментар
11.07.2020 15:54 Відповісти
Знову наміять кого аби......І будуть з дупи лізти аби влізти в ТВ....
показати весь коментар
11.07.2020 15:49 Відповісти
Вот незадача - то, а на кого бы самого ермака обменять???
показати весь коментар
11.07.2020 15:51 Відповісти
Хай би Єрмака обміняли
показати весь коментар
11.07.2020 16:07 Відповісти
Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак торговал государственными должностями или не торговал? Если торговал, то почему он ещё не в тюрьме? Наверное потому, что с Зеленским делился.
показати весь коментар
11.07.2020 16:44 Відповісти
Прочитал "очередной ОБМАН ПЛЕННЫМИ"
показати весь коментар
11.07.2020 18:37 Відповісти
А ЗЕБИЛ есть в списках?
показати весь коментар
11.07.2020 19:06 Відповісти
Ермак, тварь ты сепарская, в жопу засунь свои обмены. Типо мы не знаем что ети обмены ради ***** и кремлевских агентов и проводятся
показати весь коментар
11.07.2020 19:56 Відповісти
Очередной обман состоится.
показати весь коментар
11.07.2020 21:55 Відповісти
А Ермак це хто
показати весь коментар
11.07.2020 22:04 Відповісти
Да скоро не будет играть никакой роли.
Как Кива станет президентом (а за него должен проголосовать "бубочкин" лохторат) - так все, Ермак больше не будет нужен.
показати весь коментар
12.07.2020 10:58 Відповісти
Очікував цю новину, бо в Києві взяли штатного агента ГРУ, що курував розвідку орків.
показати весь коментар
12.07.2020 06:55 Відповісти
воно, ****, Україну наміняє на якихось орків
показати весь коментар
12.07.2020 08:38 Відповісти
"Депутаты Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед украинцами и сложить полномочия."
- пишут российские СМИ.

Сейчас обмен будет, "бубочку" попросят "на выход", и будет новый президент - Кива.
После чего россияне могут праздновать победу, сбылись мечты народные Кремля.
Давайте, ЗЕбобики, не подкачайте, выбирайте Киву в президенты, дрочера российского среди украинских президентов еще не было.
73% не могут жить помимо "русского мира", как мухи летят на г*вно - так и их тянет и тянет, тянет и тянет.
показати весь коментар
12.07.2020 10:56 Відповісти
Все вірно - рейтинг зебуїна впав, пора обмінюватись полоненими!
показати весь коментар
12.07.2020 11:38 Відповісти
Убивать украинцев можно безнаказанно, поменяют на таксоса
показати весь коментар
12.07.2020 12:05 Відповісти
Грустно. Только обмены пленными. И никакого продвижения в реальном направлении.
показати весь коментар
12.07.2020 12:39 Відповісти
 
 