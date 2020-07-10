Черговий обмін полоненими відбудеться найближчим часом, - глава ОП Єрмак
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін утримуваними особами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Ми домовилися про продовження обміну, я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом", - зазначив Єрмак, розповідаючи про переговори в Берліні за участю заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Яна Гекера і радника президента Франції Емануеля Бона.
Також за словами Єрмака, українська делегація отримала всі необхідні гарантії та підтвердження від Німеччини і Франції і жорстко поставила перед Росією питання відвідування осіб, які незаконно перебувають у полоні на непідконтрольній території, представниками Червоного Хреста.
"Це дуже необхідно для того, щоб сьогодні дійсно кожен громадянин, про якого ми маємо сьогодні інформацію, що він там, ми дійсно отримали підтвердження і змогли його звідти забрати", - підкреслив глава ОП.
Далі, зроби так, щоб твої друзі зробили все можливе.
І все буде гаразд.
https://www.obozrevatel.com/crime/sudyi-v-ukraine-prigovorili-k-uslovnyim-srokam-80-terroristov-ldnr-s-nachala-goda.htm Суды в Украине приговорили к условным срокам 80% террористов "Л/ДНР" с начала года
в очков глаз х#йлу заглядывал?
Списка пока же нет.
Воно ж навіть не є держ.службовцем! Напевно, я чогось не розумію
ПС Блин, развелось сплетников. Хуже баб базарных!
В чём проблема, если человек курит IQOS?!
'Депутаты Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед украинцами и сложить полномочия."
(российские СМИ)
Был "бубочкин" лохторат -с танет лохторат Кивы.
Привыкли они за все эти годы жить в Украине хоть и бедненько, хоть и плохонько - но таки при демократии.
Зажились, память отшибло, "русского мира" хотят.
Давно 73- процентным по 25 лет не давали.
В отличие от упёртого попаредника, Зе умеет договариваться. Из попаредника переговорщик, как из говна пуля. Он не способен искать компромиссы и находить оптимальные решения.
Які повноваження у цієї людини?
Самозванець?!
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1281815434623356938 7 ч
Ермак провел переговоры
-с БССР по двухстороннему сотрудничеству
-в Нормандском формате по внедрению Украины в ОРДЛО
-со всемирным банком по кредиту
-в составе ТКГ
Куда делось Чмо, почему якась ******* занимается политикой вместо ******** Чма
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa ?Это уже был переворот?
Как Кива станет президентом (а за него должен проголосовать "бубочкин" лохторат) - так все, Ермак больше не будет нужен.
- пишут российские СМИ.
Сейчас обмен будет, "бубочку" попросят "на выход", и будет новый президент - Кива.
После чего россияне могут праздновать победу, сбылись мечты
народныеКремля.
Давайте, ЗЕбобики, не подкачайте, выбирайте Киву в президенты, дрочера российского среди украинских президентов еще не было.
73% не могут жить помимо "русского мира", как мухи летят на г*вно - так и их тянет и тянет, тянет и тянет.