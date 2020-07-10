Черговий обмін полоненими відбудеться найближчим часом, - глава ОП Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін утримуваними особами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми домовилися про продовження обміну, я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом", - зазначив Єрмак, розповідаючи про переговори в Берліні за участю заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Яна Гекера і радника президента Франції Емануеля Бона.

Також за словами Єрмака, українська делегація отримала всі необхідні гарантії та підтвердження від Німеччини і Франції і жорстко поставила перед Росією питання відвідування осіб, які незаконно перебувають у полоні на непідконтрольній території, представниками Червоного Хреста.

"Це дуже необхідно для того, щоб сьогодні дійсно кожен громадянин, про якого ми маємо сьогодні інформацію, що він там, ми дійсно отримали підтвердження і змогли його звідти забрати", - підкреслив глава ОП.