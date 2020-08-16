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Новости Революция в Беларуси
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Лидером новой Беларуси должен стать не Лукашенко и не Тихановская, - Билецкий

Лидером новой Беларуси должен стать не Лукашенко и не Тихановская, - Билецкий

Украинские националисты могут обеспечить защиту, в рамках своих возможностей – жилье и юридическую помощь белорусским патриотам, которым угрожает опасность на родине.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем Telegram-канале.

"Дорогие белорусы! Мы, украинцы, с тревогой и гордостью наблюдаем за вашей борьбой. В 2014 году вы пришли на помощь нам. Сначала на Майдан, потом на Восток. Первым погибшим во время Революции Достоинства был белорус из Гомеля Михаил Жизневский, националист, герой Украины посмертно. Со мной прошли войну десятки храбрых ребят из Беларуси. Многие уже пустили корни в Украине – не смогли вернуться на Родину, где правит бал колхозный совковый тиран. Некоторые наши белорусы вернулись и были схвачены спецслужбами Лукашенко, они посажены в тюрьмы. Поэтому мы, украинцы, перед вами в долгу", - обратился политик к жителям Беларуси.

Билецкий отметил, что прямо сейчас в протестах рождается новая Беларусь, лидером которой должен стать не Лукашенко и не Тихановская.

"Оставлю за скобками свои оценки как белорусской власти, так и оппозиции – приход к власти Тихановской может не меньше зажать Беларусь в российские тиски, чем Лукашенко. Но в данный момент имеют значение не персоналии. В нынешних протестах рождается новая Беларусь. Без колхозной диктатуры и нафталинового, ошалевшего от вседозволенности правителя. Я лично и все наше движение выражаем поддержку новому поколению белорусов, которое сегодня закаляется на улицах восставших городов", - написал Билецкий.

Свое обращение Билецкий также опубликовал на белорусском.

Беларусь (7937) Билецкий Андрей (244) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+27
Клоуна вибирайте! Разом посміємося!
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16.08.2020 15:12 Ответить
+24
Он самый. Теперь дома молчит, как язык в зад проглотил. А тут поучает белорусов.
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16.08.2020 15:14 Ответить
+23
Білецький "допоміг" Україні, допоможе й Білорусі.
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16.08.2020 15:15 Ответить
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Правильно! Пидером везде и всюду должен стать Билецкий!
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16.08.2020 15:39 Ответить
Билецкий прав...
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16.08.2020 15:39 Ответить
Топиш за фсб?
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16.08.2020 16:39 Ответить
ну, за гру
дурачок узколобый...
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16.08.2020 17:57 Ответить
Невже Саакашвілі?
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16.08.2020 15:43 Ответить
Мабуть, Білецький.
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16.08.2020 16:02 Ответить
Кажуть, є ще один кандидат, чий рід агенти західних ЗМі виводять з древнього білоруського поселення Янукі...
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16.08.2020 16:44 Ответить
У Янукович батько білорус, а матір росіянка.
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16.08.2020 23:00 Ответить
А сам він українець...
Батько із дєрєвні Янукі? Там ще Ганна-Тереза намагалася накопати якесь коріння...
Тільки щось не чутно про яку-небуть білоруську "Януковіч і Ко".
Зате у Польщі давно існує Janukowicz Jacht.
Лідером нової Білорусі має стати не Лукашенко і не Тіхановська, - Білецький - Цензор.НЕТ 3973

Лідером нової Білорусі має стати не Лукашенко і не Тіхановська, - Білецький - Цензор.НЕТ 2243
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16.08.2020 23:40 Ответить
Це хто український націоналіст,оцей качок?
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16.08.2020 16:02 Ответить
Вылез аваковский выпердыш.и советы дает .
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16.08.2020 16:10 Ответить
"Лидером новой Беларуси должен стать не Лукашенко и не Тихановская, - Билецкий" - в Белоруссии есть свои Фирташи с Коломойскими, они назначат кого им нужно и не надо им советовать.
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16.08.2020 16:10 Ответить
Ви б спочатку своїх громадян забезпечили тим, що пропонуєте чужій країні. Не лізьте до білорусів, вони самі розберуться. Краще організуйте юридичну допомогу своїм, тим хто захищає Україну, роботи вистачить.
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16.08.2020 16:10 Ответить
гарем сАбакова проснулся.
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16.08.2020 16:49 Ответить
Сильная речь и яркая категоричная лексика: сказано всё по существу.
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16.08.2020 18:04 Ответить
В фсб дурнів не беруть.
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16.08.2020 19:03 Ответить
Однако же взяли дурня Луку в КГБ...
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16.08.2020 21:57 Ответить
А что в Украине тот кто надо уже? Все магистры там где не разбираются.
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16.08.2020 18:29 Ответить
Молодец, все правильно сказал.
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16.08.2020 18:49 Ответить
Кого бы белорусы не избрали - это будет полная и безнадежная жопа. Это выбор без реального выбора.
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16.08.2020 20:12 Ответить
Тампон Авакова, щось сказав...
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16.08.2020 20:16 Ответить
Даже нечего добавить. Браво!
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16.08.2020 20:51 Ответить
Пусть Беларусы выбирают Сибе президента да не ошибутся.
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16.08.2020 21:18 Ответить
І ця абізянка аваківська вдома вже порядок навело, а зараз білорусів повчає.
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16.08.2020 22:52 Ответить
потужнейшего - сывочолейшего на царство.
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17.08.2020 01:06 Ответить
Лидером Украины не должен был стать ватный клоун ЗЕ. Но Билецкий все проспал.

Очень занят наверное был.
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17.08.2020 01:12 Ответить
Билецкий , без сопливых, сами, резберёмся. Своё разгребай.
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17.08.2020 06:59 Ответить
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