Лидером новой Беларуси должен стать не Лукашенко и не Тихановская, - Билецкий

Украинские националисты могут обеспечить защиту, в рамках своих возможностей – жилье и юридическую помощь белорусским патриотам, которым угрожает опасность на родине.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем Telegram-канале.

"Дорогие белорусы! Мы, украинцы, с тревогой и гордостью наблюдаем за вашей борьбой. В 2014 году вы пришли на помощь нам. Сначала на Майдан, потом на Восток. Первым погибшим во время Революции Достоинства был белорус из Гомеля Михаил Жизневский, националист, герой Украины посмертно. Со мной прошли войну десятки храбрых ребят из Беларуси. Многие уже пустили корни в Украине – не смогли вернуться на Родину, где правит бал колхозный совковый тиран. Некоторые наши белорусы вернулись и были схвачены спецслужбами Лукашенко, они посажены в тюрьмы. Поэтому мы, украинцы, перед вами в долгу", - обратился политик к жителям Беларуси.

Билецкий отметил, что прямо сейчас в протестах рождается новая Беларусь, лидером которой должен стать не Лукашенко и не Тихановская.

"Оставлю за скобками свои оценки как белорусской власти, так и оппозиции – приход к власти Тихановской может не меньше зажать Беларусь в российские тиски, чем Лукашенко. Но в данный момент имеют значение не персоналии. В нынешних протестах рождается новая Беларусь. Без колхозной диктатуры и нафталинового, ошалевшего от вседозволенности правителя. Я лично и все наше движение выражаем поддержку новому поколению белорусов, которое сегодня закаляется на улицах восставших городов", - написал Билецкий.

Свое обращение Билецкий также опубликовал на белорусском.