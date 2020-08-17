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В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко

В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко

В понедельник, 17 августа, мэр Киева Виталий Кличко посетил строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого большого главного Флага Украины.

Видео с площадки он опубликовал на своей странице в Facebook. 

"Друзья! Неделя осталась до больших праздников для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал, - отметил мэр. - Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства ".

Кличко отметил, что строят крупнейший в стране флагшток на средства меценатов.

Автор: 

Киев (25796) Кличко Виталий (4661) флаг (940)


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Топ комментарии
+6
Та досить вже таких "перемог"!!! Найбільший прапор, найбільший вареник... Коли вже корупціонерів почнуть саджати? Мабуть ці теж не почнуть...
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17.08.2020 14:30 Ответить
+5
лучше бы матерей-одиночек не лишали пособия
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17.08.2020 14:29 Ответить
+4
Кличко у нас генпрокурор и судья в одном лице? Я что-то пропустил?
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17.08.2020 14:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
от за це дякую Віталік! Ще б той герб мами прибрать..
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17.08.2020 14:28 Ответить
лучше бы матерей-одиночек не лишали пособия
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17.08.2020 14:29 Ответить
А это мера Киева обязанности,ванька?
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17.08.2020 14:39 Ответить
Та досить вже таких "перемог"!!! Найбільший прапор, найбільший вареник... Коли вже корупціонерів почнуть саджати? Мабуть ці теж не почнуть...
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17.08.2020 14:30 Ответить
Кличко у нас генпрокурор и судья в одном лице? Я что-то пропустил?
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17.08.2020 14:31 Ответить
и найбильша жопа
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17.08.2020 14:32 Ответить
Сразу видно кацарылое отребье,все про ж-пу,она у вас в козлостане она болит постоянно?
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17.08.2020 14:42 Ответить
ну так столениями с бутылки не слазить
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17.08.2020 14:51 Ответить
Это ты у своего зедебила спроси за которого голосовал насмотревшись голобородько и Г+Г. У мера Киева таких обязанностей нет!
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17.08.2020 14:41 Ответить
Ти, холуй порохнявий спитай в свого сивочолого - скільки воно ригів чи корупціонерів, чи беркутів посадило! - жодного! Ото сиди і не воняй!
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17.08.2020 14:47 Ответить
Недоразвитый ,что хорошего за год и восемь месяцев сделали зедебилы? Пример есть? Что бы ты зедебильный мог сравнить!
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17.08.2020 14:52 Ответить
Упоротое, если б мародер кого-то посадил и не крал вместе со своей шоблой, то и зеленку ни кто не выбирал бы... Но тупому холую этого не понять!
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17.08.2020 15:05 Ответить
Кидалов зедебильный ,а на вопрос можешь ответить ? Что украли? А сажает суд.Или тебе больше нравится как в параше или у х-ла усатого? Ты недоразвитый ответил ,что сделали почти за 2 года зедебилы и кого посадили?
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17.08.2020 16:01 Ответить
В Боксе Коруппцией занимался теперь в Киевской мерии - конченый жадный урож ...
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17.08.2020 14:32 Ответить
В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко - Цензор.НЕТ 2433
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17.08.2020 14:32 Ответить
В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко - Цензор.НЕТ 5329
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17.08.2020 14:33 Ответить
самый большой флаг Украины, - Кличко/ для украинца и чемпиона мира по боксу -логично.
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17.08.2020 14:34 Ответить
твои товарищи лошадь доедают в канаве
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17.08.2020 14:47 Ответить
это ты сам спросишь
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17.08.2020 14:52 Ответить
Только вислюка туда Виталий .не подпускай.
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17.08.2020 14:38 Ответить
Кому нужен тот огромный флаг?когда нет реальных достижений и изменений-флажками да шариками пытаються впечатлить
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17.08.2020 14:40 Ответить
А тебе зачем ,для чего интерисуешся?Ты эти вопросики ,зедебилам задавай за которых голосовала!
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17.08.2020 14:45 Ответить
вспоминая стеклянный мост это мероприятие вызывает тревогу, еще чего доброго будет этот флаг летать над Киевом аки воздушный змей
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17.08.2020 14:41 Ответить
Где ты его вспоминаешь ,оборванец? Сходило бы на экскурсию ,посмотрело бы сколько там людей и что они говорят.
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17.08.2020 16:03 Ответить
А во сколько этот самый большой Флаг Украины обойдется самой Украине?Сколько неимущих за эти деньги,тем более из наших же налогов,можно было обогреть и обуть?
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17.08.2020 14:42 Ответить
не ной, кацапа
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17.08.2020 14:46 Ответить
Да только я не кацапа а ,,Чип,,которого такие уроды как ты заблокировали.
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17.08.2020 14:52 Ответить
ну так, работа у меня такая, всяких уродов банить)
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17.08.2020 14:53 Ответить
Я не обижаюсь,ведь такие как ты,без роду и племени и даже без истории на цензоре и делают ,,погоду,,в стране насрав как на Украинутак и на ее независимость.
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17.08.2020 14:59 Ответить
P.S.А что самое интересное что из censora.net исчез даже адрес для обращения к тем кто этим форумом управляет и контролирует.Да еще из этого форума нету возможности удалить свой конект.
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17.08.2020 15:04 Ответить
Да банят тех кому нечего по своей тупости адекватно ответить.Ведь хоть чуть-чуть недодебил всегда найдет ответ.
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17.08.2020 15:08 Ответить
Зедебил? Прочти статью ,недоразвитый.Таких как ты обогревать не надо их зедебилы обуют.
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17.08.2020 14:46 Ответить
а що з містом буде: закриють "на каратнин" чи все ж таки Марш Захисників відбудеться?
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17.08.2020 14:42 Ответить
Вот же счастье какое! Весь мир обзавидуется... А умища-то, умища!
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17.08.2020 14:48 Ответить
неcтеклянный мост,поющий фонтан,самый большой флаг...
Зина,дайте ему селедку(с)
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17.08.2020 15:07 Ответить
Может лучше кафелем по твоей зедебильной башке?
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17.08.2020 15:56 Ответить
о,маладое,новое,необремененное интеллектом лицо!
из кгга строчишь,"палковник"млядь?
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18.08.2020 11:23 Ответить
на Хрещатике выбоины в асфальте булыжником выложены,позорище ты педалик.
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17.08.2020 15:09 Ответить
Хто ж їх посадить корупціонерів!!!!!!!!
Вони скинулись і поставили блазня, щоби їх не посадили.
Зараз роблять усе щоби свого у Києві поставити......земля продається і повз них бабло тече.
Не переживуть вониобрізані цього.
Тільки дякуючи юстиції США Україна бореться з корупцією.........Швидше б уже їх закрили...., а Зе їх повинен видати.......легше дихати б стало.!!!!!!!
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17.08.2020 16:10 Ответить
Клычок , да ты хений !
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17.08.2020 19:14 Ответить
 
 