В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко
В понедельник, 17 августа, мэр Киева Виталий Кличко посетил строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого большого главного Флага Украины.
Видео с площадки он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Друзья! Неделя осталась до больших праздников для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал, - отметил мэр. - Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный Флаг нашего государства ".
Кличко отметил, что строят крупнейший в стране флагшток на средства меценатов.
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cтеклянныймост,поющий фонтан,самый большой флаг...
Зина,дайте ему селедку(с)
из кгга строчишь,"палковник"млядь?
Вони скинулись і поставили блазня, щоби їх не посадили.
Зараз роблять усе щоби свого у Києві поставити......земля продається і повз них бабло тече.
Не переживуть вониобрізані цього.
Тільки дякуючи юстиції США Україна бореться з корупцією.........Швидше б уже їх закрили...., а Зе їх повинен видати.......легше дихати б стало.!!!!!!!