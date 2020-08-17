У Києві на День Незалежності встановлять найбільший прапор України, - Кличко

У понеділок, 17 серпня, мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого головного Прапора України.

Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапора ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави".



Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.