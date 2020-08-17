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У Києві на День Незалежності встановлять найбільший прапор України, - Кличко

У Києві на День Незалежності встановлять найбільший прапор України, - Кличко

У понеділок, 17 серпня, мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого головного Прапора України.

Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook. 

"Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапора ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави".

Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.

Автор: 

Київ (19796) Кличко Віталій (3537) прапор (488)


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Топ коментарі
+6
Та досить вже таких "перемог"!!! Найбільший прапор, найбільший вареник... Коли вже корупціонерів почнуть саджати? Мабуть ці теж не почнуть...
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17.08.2020 14:30 Відповісти
+5
лучше бы матерей-одиночек не лишали пособия
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17.08.2020 14:29 Відповісти
+4
Кличко у нас генпрокурор и судья в одном лице? Я что-то пропустил?
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17.08.2020 14:31 Відповісти
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от за це дякую Віталік! Ще б той герб мами прибрать..
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17.08.2020 14:28 Відповісти
лучше бы матерей-одиночек не лишали пособия
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17.08.2020 14:29 Відповісти
А это мера Киева обязанности,ванька?
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17.08.2020 14:39 Відповісти
Та досить вже таких "перемог"!!! Найбільший прапор, найбільший вареник... Коли вже корупціонерів почнуть саджати? Мабуть ці теж не почнуть...
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17.08.2020 14:30 Відповісти
Кличко у нас генпрокурор и судья в одном лице? Я что-то пропустил?
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17.08.2020 14:31 Відповісти
и найбильша жопа
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17.08.2020 14:32 Відповісти
Сразу видно кацарылое отребье,все про ж-пу,она у вас в козлостане она болит постоянно?
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17.08.2020 14:42 Відповісти
ну так столениями с бутылки не слазить
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17.08.2020 14:51 Відповісти
Это ты у своего зедебила спроси за которого голосовал насмотревшись голобородько и Г+Г. У мера Киева таких обязанностей нет!
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17.08.2020 14:41 Відповісти
Ти, холуй порохнявий спитай в свого сивочолого - скільки воно ригів чи корупціонерів, чи беркутів посадило! - жодного! Ото сиди і не воняй!
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17.08.2020 14:47 Відповісти
Недоразвитый ,что хорошего за год и восемь месяцев сделали зедебилы? Пример есть? Что бы ты зедебильный мог сравнить!
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17.08.2020 14:52 Відповісти
Упоротое, если б мародер кого-то посадил и не крал вместе со своей шоблой, то и зеленку ни кто не выбирал бы... Но тупому холую этого не понять!
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17.08.2020 15:05 Відповісти
Кидалов зедебильный ,а на вопрос можешь ответить ? Что украли? А сажает суд.Или тебе больше нравится как в параше или у х-ла усатого? Ты недоразвитый ответил ,что сделали почти за 2 года зедебилы и кого посадили?
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17.08.2020 16:01 Відповісти
В Боксе Коруппцией занимался теперь в Киевской мерии - конченый жадный урож ...
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17.08.2020 14:32 Відповісти
В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко - Цензор.НЕТ 2433
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17.08.2020 14:32 Відповісти
В Киеве на День Независимости установят самый большой флаг Украины, - Кличко - Цензор.НЕТ 5329
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17.08.2020 14:33 Відповісти
самый большой флаг Украины, - Кличко/ для украинца и чемпиона мира по боксу -логично.
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17.08.2020 14:34 Відповісти
твои товарищи лошадь доедают в канаве
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17.08.2020 14:47 Відповісти
это ты сам спросишь
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17.08.2020 14:52 Відповісти
Только вислюка туда Виталий .не подпускай.
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17.08.2020 14:38 Відповісти
Кому нужен тот огромный флаг?когда нет реальных достижений и изменений-флажками да шариками пытаються впечатлить
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17.08.2020 14:40 Відповісти
А тебе зачем ,для чего интерисуешся?Ты эти вопросики ,зедебилам задавай за которых голосовала!
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17.08.2020 14:45 Відповісти
вспоминая стеклянный мост это мероприятие вызывает тревогу, еще чего доброго будет этот флаг летать над Киевом аки воздушный змей
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17.08.2020 14:41 Відповісти
Где ты его вспоминаешь ,оборванец? Сходило бы на экскурсию ,посмотрело бы сколько там людей и что они говорят.
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17.08.2020 16:03 Відповісти
А во сколько этот самый большой Флаг Украины обойдется самой Украине?Сколько неимущих за эти деньги,тем более из наших же налогов,можно было обогреть и обуть?
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17.08.2020 14:42 Відповісти
не ной, кацапа
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17.08.2020 14:46 Відповісти
Да только я не кацапа а ,,Чип,,которого такие уроды как ты заблокировали.
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17.08.2020 14:52 Відповісти
ну так, работа у меня такая, всяких уродов банить)
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17.08.2020 14:53 Відповісти
Я не обижаюсь,ведь такие как ты,без роду и племени и даже без истории на цензоре и делают ,,погоду,,в стране насрав как на Украинутак и на ее независимость.
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17.08.2020 14:59 Відповісти
P.S.А что самое интересное что из censora.net исчез даже адрес для обращения к тем кто этим форумом управляет и контролирует.Да еще из этого форума нету возможности удалить свой конект.
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17.08.2020 15:04 Відповісти
Да банят тех кому нечего по своей тупости адекватно ответить.Ведь хоть чуть-чуть недодебил всегда найдет ответ.
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17.08.2020 15:08 Відповісти
Зедебил? Прочти статью ,недоразвитый.Таких как ты обогревать не надо их зедебилы обуют.
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17.08.2020 14:46 Відповісти
а що з містом буде: закриють "на каратнин" чи все ж таки Марш Захисників відбудеться?
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17.08.2020 14:42 Відповісти
Вот же счастье какое! Весь мир обзавидуется... А умища-то, умища!
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17.08.2020 14:48 Відповісти
неcтеклянный мост,поющий фонтан,самый большой флаг...
Зина,дайте ему селедку(с)
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17.08.2020 15:07 Відповісти
Может лучше кафелем по твоей зедебильной башке?
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17.08.2020 15:56 Відповісти
о,маладое,новое,необремененное интеллектом лицо!
из кгга строчишь,"палковник"млядь?
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18.08.2020 11:23 Відповісти
на Хрещатике выбоины в асфальте булыжником выложены,позорище ты педалик.
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17.08.2020 15:09 Відповісти
Хто ж їх посадить корупціонерів!!!!!!!!
Вони скинулись і поставили блазня, щоби їх не посадили.
Зараз роблять усе щоби свого у Києві поставити......земля продається і повз них бабло тече.
Не переживуть вониобрізані цього.
Тільки дякуючи юстиції США Україна бореться з корупцією.........Швидше б уже їх закрили...., а Зе їх повинен видати.......легше дихати б стало.!!!!!!!
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17.08.2020 16:10 Відповісти
Клычок , да ты хений !
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17.08.2020 19:14 Відповісти
 
 