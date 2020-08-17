У Києві на День Незалежності встановлять найбільший прапор України, - Кличко
У понеділок, 17 серпня, мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого головного Прапора України.
Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапора ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави".
Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
cтеклянныймост,поющий фонтан,самый большой флаг...
Зина,дайте ему селедку(с)
из кгга строчишь,"палковник"млядь?
Вони скинулись і поставили блазня, щоби їх не посадили.
Зараз роблять усе щоби свого у Києві поставити......земля продається і повз них бабло тече.
Не переживуть вониобрізані цього.
Тільки дякуючи юстиції США Україна бореться з корупцією.........Швидше б уже їх закрили...., а Зе їх повинен видати.......легше дихати б стало.!!!!!!!