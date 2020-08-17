ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА
Высший антикоррупционный суд вернул прокурорам ходатайство об отстранении председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка от должности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСА, передают Українські Новини.
17 августа состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об отстранении Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации.
Суд рассмотрел ходатайство и вернул его прокурору, поскольку оно было необоснованным и нарушающим требования статьи 155 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Таким образом, Высший антикоррупционный суд признал ходатайство нарушающим требования уголовного процессуального закона.
Как сообщали Українські Новини, ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен.
Холоднюк отрицает общение с главой Окружного суда Киева Вовком о проведении конкурса на должности членов ВККС.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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. ХОТЬ ЧВЕРТЬ ПУНКТА ?!!!