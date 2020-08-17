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ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА

ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА

Высший антикоррупционный суд вернул прокурорам ходатайство об отстранении председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка от должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСА, передают Українські Новини.

17 августа состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об отстранении Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации.

Суд рассмотрел ходатайство и вернул его прокурору, поскольку оно было необоснованным и нарушающим требования статьи 155 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Таким образом, Высший антикоррупционный суд признал ходатайство нарушающим требования уголовного процессуального закона.

Как сообщали Українські Новини, ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен.

Холоднюк отрицает общение с главой Окружного суда Киева Вовком о проведении конкурса на должности членов ВККС.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1239) Холоднюк Зеновий (25)


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Топ комментарии
+4
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 6715
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17.08.2020 17:50 Ответить
+3
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!! .
. ХОТЬ ЧВЕРТЬ ПУНКТА ?!!!
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17.08.2020 17:49 Ответить
+3
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 7886ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 5160
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17.08.2020 18:02 Ответить
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17.08.2020 17:42 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!! .
. ХОТЬ ЧВЕРТЬ ПУНКТА ?!!!
показать весь комментарий
17.08.2020 17:49 Ответить
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 7886ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 5160
показать весь комментарий
17.08.2020 18:02 Ответить
ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Холоднюка з посади голови ДСА - Цензор.НЕТ 6715
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17.08.2020 17:50 Ответить
Шах і мат! Наступний невинний -Вовк!
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17.08.2020 18:29 Ответить
Я так зрозумів,що прокурори Венедиктової навіть клопотання не можуть скласти правильно.
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17.08.2020 18:44 Ответить
Можуть, якщо хочуть...
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17.08.2020 18:54 Ответить
Гнать за поребрик всех "судей".
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17.08.2020 19:35 Ответить
Мафия своих не сдает.
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17.08.2020 20:44 Ответить
 
 