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"Укркокс" просит Кабмин не допустить очередного повышения тарифов "Укрзализныци"

Ассоциация "Укркокс" призывает Кабмин запретить "Укрзализныце" очередное повышение тарифов на грузовые перевозки - из-за так называемой унификации тарифов на перевозки порожних вагонов, что является скрытым повышением тарифа.

"В данном случае речь идет о скрытом повышении стоимости железнодорожных перевозок. Это приведет к повышению стоимости перевозки угля железнодорожным транспортом, росту себестоимости производства кокса, чугуна и угля и, наконец, к неизбежному сокращению объемов производства и поступлений в государственный бюджет Украины ", - говорится в письме Украинской научно-промышленной ассоциации" Укркокс " министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.


5 августа на сайте Министерства инфраструктуры размещен приказ, согласно которому предлагается ввести единый коэффициент на перевозку вагонов в порожнем состоянии на уровне 1,885, а с 1 января следующего года запланирована индексация тарифа - коэффициент к тарифу на перевозку вагонов в порожнем состоянии увеличится с 1,885 до 2,656 .


"Особенно хочу обратить внимание на то, что повышая стоимость перевозок, сегодня фактически предлагается забрать деньги у бедных и отдать их богатым - официальная отчетность" Укрзализныци "свидетельствует о рентабельности перевозок грузов железнодорожным транспортом на уровне 27%. По подсчетам УНПА "Укркокс", в случае такой унификации стоимость железнодорожных перевозок для отрасли увеличится на 2,3% после установления коэффициента на перевозку вагонов в порожнем состоянии на уровне 1,885. А с 1 января, после установления коэффициента 2,656 общая стоимость перевозок вырастет на 9,1% ", - утверждает в письме Генеральный директор УНПА" Укркокс "Анатолий Старовойт.


Ранее ассоциация "Укрметаллургпром", реагируя на приказ Мининфраструктуры, обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не допустить скрытого повышения тарифов через т.н. унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов. "С учетом того, что перевозки грузов" Укрзализныцей "находятся на высоком уровне доходности, а перевозки порожних вагонов являются неотъемлемой частью таких перевозок, выделение отдельного сегмента, который тоже является высокодоходным, нецелесообразно. "Укрзализныця" пытается в очередной раз решить проблемы своей неэффективности путем скрытого повышения тарифов на грузовые перевозки через унификацию платы за порожний пробег. Основной целью проекта приказа не является унификация перевозки порожних вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок. Кабинет Министров должен вмешаться "- говорилось в письме объединения" Укрметаллургпром "в адрес премьер-министра Д.Шмыгаля.


Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук, комментируя возможное повышение тарифов из-за завышенных расходов в финплане "Укрзализныци", утверждал: "бремя неэффективности и коррупции" УЗ "в очередной раз ляжет на сельхозпроизводителей, металлургов, рудокопов, производителей цемента. То есть, создаются дополнительные препятствия для выхода АПК и промышленности из глубокого экономического кризиса ".

Автор: 

тарифы (1893) Укрзализныця (2767)


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Топ комментарии
+10
Глава УкрКокса Добкин?
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17.08.2020 17:51 Ответить
+7
Нет Зеленский с Сакаашвили! Нельзя стратегическую отрасль выпускать из рук в то будет ломка!
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17.08.2020 17:55 Ответить
+5
А что кокс уже в Украину вагонами завозится?! Слугам народа веществ не хватает!
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17.08.2020 17:54 Ответить
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Глава УкрКокса Добкин?
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17.08.2020 17:51 Ответить
Нет Зеленский с Сакаашвили! Нельзя стратегическую отрасль выпускать из рук в то будет ломка!
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17.08.2020 17:55 Ответить
Ломка - то від опіатів. Від стимуляторів (кокс, амфетаміни) - гуси.
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17.08.2020 18:41 Ответить
А что кокс уже в Украину вагонами завозится?! Слугам народа веществ не хватает!
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17.08.2020 17:54 Ответить
5+ за юмор, а если объективно, то слуги понимают, что до конца срока им не дожить, и нужно отовсюду, где только можно выжать копейку
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17.08.2020 23:15 Ответить
Не повышайте Ахметке тарифы Давайте лучше раб-тарифы населению!
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17.08.2020 17:54 Ответить
А что, ему одному тарифы повысят? Или про аграриев уже забыли? Они как бы тоже не слишком рады очередному повышению. Это называется "на зло бабушке отморожу уши". Ахметов переживёт, а вот экономика нагребнётся
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17.08.2020 22:52 Ответить
А цена на "кокс" стабильна ? Никто не демпингует ?
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17.08.2020 18:00 Ответить
Привыкли к льготам!!!Пора начинать платить по счетам и платить налоги!
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17.08.2020 18:00 Ответить
А кто ж их сейчас платит?)) За счёт кого и чего тогда идут дотации на пассажирские перевозки на УЗ?
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17.08.2020 22:53 Ответить
опа на. опять всплыла потужная ассоциация. их что, клонируют реформаторы?
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17.08.2020 18:01 Ответить
З чинним прип*здентом назву "Укркокс" неможливо сприймати без специфічного гумору
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17.08.2020 18:42 Ответить
Ассоциация,епта,где конкуреты-Укрморфий и Укргер?
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17.08.2020 19:09 Ответить
В этот концерн входит не только укркокс, укрдрап, укргер, но и укршлюхпостач.
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17.08.2020 20:55 Ответить
Я не могу понять, на чём основываются повышения УЗ, кроме "Мы хотим больше денег?". Ещё ни разу не было нормального обоснования с цифрами и выкладками. ДТ не дорожает, модернизацию они не проводят, как ездили полуразваленные полувагоны, так и ездят, те крохи в виде американских локомотивов погоды не сделали. Монополии это зло, а госмонополии - ещё большее зло.
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17.08.2020 22:47 Ответить
нужно снять ролик, идёт чувак, весь в зеленом, на голове надпись УКРКОКС и тут его сбивает поезд с надписью Укрзалізниця (поезд раскрашен в цвета партии Європейська Солідарність)
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17.08.2020 23:33 Ответить
 
 