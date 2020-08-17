"Укркокс" просит Кабмин не допустить очередного повышения тарифов "Укрзализныци"

Ассоциация "Укркокс" призывает Кабмин запретить "Укрзализныце" очередное повышение тарифов на грузовые перевозки - из-за так называемой унификации тарифов на перевозки порожних вагонов, что является скрытым повышением тарифа.

"В данном случае речь идет о скрытом повышении стоимости железнодорожных перевозок. Это приведет к повышению стоимости перевозки угля железнодорожным транспортом, росту себестоимости производства кокса, чугуна и угля и, наконец, к неизбежному сокращению объемов производства и поступлений в государственный бюджет Украины ", - говорится в письме Украинской научно-промышленной ассоциации" Укркокс " министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.



5 августа на сайте Министерства инфраструктуры размещен приказ, согласно которому предлагается ввести единый коэффициент на перевозку вагонов в порожнем состоянии на уровне 1,885, а с 1 января следующего года запланирована индексация тарифа - коэффициент к тарифу на перевозку вагонов в порожнем состоянии увеличится с 1,885 до 2,656 .



"Особенно хочу обратить внимание на то, что повышая стоимость перевозок, сегодня фактически предлагается забрать деньги у бедных и отдать их богатым - официальная отчетность" Укрзализныци "свидетельствует о рентабельности перевозок грузов железнодорожным транспортом на уровне 27%. По подсчетам УНПА "Укркокс", в случае такой унификации стоимость железнодорожных перевозок для отрасли увеличится на 2,3% после установления коэффициента на перевозку вагонов в порожнем состоянии на уровне 1,885. А с 1 января, после установления коэффициента 2,656 общая стоимость перевозок вырастет на 9,1% ", - утверждает в письме Генеральный директор УНПА" Укркокс "Анатолий Старовойт.



Ранее ассоциация "Укрметаллургпром", реагируя на приказ Мининфраструктуры, обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не допустить скрытого повышения тарифов через т.н. унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов. "С учетом того, что перевозки грузов" Укрзализныцей "находятся на высоком уровне доходности, а перевозки порожних вагонов являются неотъемлемой частью таких перевозок, выделение отдельного сегмента, который тоже является высокодоходным, нецелесообразно. "Укрзализныця" пытается в очередной раз решить проблемы своей неэффективности путем скрытого повышения тарифов на грузовые перевозки через унификацию платы за порожний пробег. Основной целью проекта приказа не является унификация перевозки порожних вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок. Кабинет Министров должен вмешаться "- говорилось в письме объединения" Укрметаллургпром "в адрес премьер-министра Д.Шмыгаля.



Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук, комментируя возможное повышение тарифов из-за завышенных расходов в финплане "Укрзализныци", утверждал: "бремя неэффективности и коррупции" УЗ "в очередной раз ляжет на сельхозпроизводителей, металлургов, рудокопов, производителей цемента. То есть, создаются дополнительные препятствия для выхода АПК и промышленности из глубокого экономического кризиса ".