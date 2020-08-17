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"Укркокс" просить Уряд не допустити чергового підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Асоціація "Укркокс" закликає Кабмін заборонити "Укрзалізниці" чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення – через так звану уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, що є прихованим підвищенням тарифу.

 "У цьому випадку  йдеться про приховане підвищення вартості залізничних перевезень. Це призведе до підвищення вартості перевезення вугілля залізничним транспортом, зростанню собівартості виробництва коксу, чавуну та вугілля і, врешті решт, до неминучого скорочення обсягів виробництва та надходжень до державного бюджету України" - йдеться у листі української науково-промислової асоціації "Укркокс" до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури розміщено проєкт наказу, згідно з яким пропонується ввести єдиний коефіцієнт на перевезення вагонів у порожньому стані на рівні 1,885, а з 1 січня наступного року запланована індексація тарифу – коефіцієнт к тарифу на перевезення вагонів у порожньому стані збільшиться з 1,885 до 2,656.

"Особливо хочу звернути увагу на те, що підвищуючи вартість перевезень, сьогодні фактично пропонується забрати гроші у бідних та віддати їх багатим – офіційна звітність "Укрзалізниці" свідчить про рентабельність перевезень вантажів залізничним транспортом на рівні 27%.

За підрахунками УНПА "Укркокс," у разі такої уніфікації вартість залізничних перевезень для галузі збільшиться на 2,3% після встановлення коефіцієнту на перевезення вагонів у порожньому стані на рівні 1,885. А з 1 січня, після встановлення коефіцієнту 2,656 загальна вартість перевезень зросте на 9,1%," - стверджує в листі Генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

Раніше асоціація "Укрметалургпром", реагуючи на проєкт наказу Мінінфраструктури звернулась до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням не допустити прихованого підвищення тарифів через т.з. уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. "Зважаючи на те, що перевезення вантажів "Укрзалізницею" перебувають на високому рівні прибутковості, а перевезення порожніх вагонів є невід’ємною частиною таких перевезень, відокремлення окремий сегмент, який теж є високоприбутковим є недоцільним. "Укрзалізниця" намагається вкотре вирішити проблеми своєї неефективності шляхом прихованого підвищення тарифів на вантажні перевезення через уніфікацію плати за порожній пробіг.

Основною ціллю проєкту наказу не є уніфікація перевезення порожніх вагонів, а чергове підвищення вартості залізничних перевезень. Кабінет міністрів має втрутитись," - йшлося у листі об’єднання "Укрметалургпром" на адресу прем’єр-міністра Д.Шмигаля.

Нагадаємо, економічний експерт Борис Кушнірук, коментуючи можливе підвищення тарифів через завищені видатки в фінплані "Укрзалізниці", стверджував, що "тягар неефективності та корупції "УЗ" вкотре ляже на сільгоспвиробників, металургів, рудокопів, виробників цементу. Тобто, створюються додаткові перешкоди для виходу АПК та промисловості з глибокої економічної кризи".

тарифи (2073) Укрзалізниця (6931)


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Топ коментарі
+10
Глава УкрКокса Добкин?
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17.08.2020 17:51 Відповісти
+7
Нет Зеленский с Сакаашвили! Нельзя стратегическую отрасль выпускать из рук в то будет ломка!
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17.08.2020 17:55 Відповісти
+5
А что кокс уже в Украину вагонами завозится?! Слугам народа веществ не хватает!
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17.08.2020 17:54 Відповісти
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Глава УкрКокса Добкин?
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17.08.2020 17:51 Відповісти
Нет Зеленский с Сакаашвили! Нельзя стратегическую отрасль выпускать из рук в то будет ломка!
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17.08.2020 17:55 Відповісти
Ломка - то від опіатів. Від стимуляторів (кокс, амфетаміни) - гуси.
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17.08.2020 18:41 Відповісти
А что кокс уже в Украину вагонами завозится?! Слугам народа веществ не хватает!
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17.08.2020 17:54 Відповісти
5+ за юмор, а если объективно, то слуги понимают, что до конца срока им не дожить, и нужно отовсюду, где только можно выжать копейку
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17.08.2020 23:15 Відповісти
Не повышайте Ахметке тарифы Давайте лучше раб-тарифы населению!
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17.08.2020 17:54 Відповісти
А что, ему одному тарифы повысят? Или про аграриев уже забыли? Они как бы тоже не слишком рады очередному повышению. Это называется "на зло бабушке отморожу уши". Ахметов переживёт, а вот экономика нагребнётся
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17.08.2020 22:52 Відповісти
А цена на "кокс" стабильна ? Никто не демпингует ?
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17.08.2020 18:00 Відповісти
Привыкли к льготам!!!Пора начинать платить по счетам и платить налоги!
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17.08.2020 18:00 Відповісти
А кто ж их сейчас платит?)) За счёт кого и чего тогда идут дотации на пассажирские перевозки на УЗ?
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17.08.2020 22:53 Відповісти
опа на. опять всплыла потужная ассоциация. их что, клонируют реформаторы?
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17.08.2020 18:01 Відповісти
З чинним прип*здентом назву "Укркокс" неможливо сприймати без специфічного гумору
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17.08.2020 18:42 Відповісти
Ассоциация,епта,где конкуреты-Укрморфий и Укргер?
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17.08.2020 19:09 Відповісти
В этот концерн входит не только укркокс, укрдрап, укргер, но и укршлюхпостач.
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17.08.2020 20:55 Відповісти
Я не могу понять, на чём основываются повышения УЗ, кроме "Мы хотим больше денег?". Ещё ни разу не было нормального обоснования с цифрами и выкладками. ДТ не дорожает, модернизацию они не проводят, как ездили полуразваленные полувагоны, так и ездят, те крохи в виде американских локомотивов погоды не сделали. Монополии это зло, а госмонополии - ещё большее зло.
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17.08.2020 22:47 Відповісти
нужно снять ролик, идёт чувак, весь в зеленом, на голове надпись УКРКОКС и тут его сбивает поезд с надписью Укрзалізниця (поезд раскрашен в цвета партии Європейська Солідарність)
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17.08.2020 23:33 Відповісти
 
 