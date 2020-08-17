"Укркокс" просить Уряд не допустити чергового підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Асоціація "Укркокс" закликає Кабмін заборонити "Укрзалізниці" чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення – через так звану уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів, що є прихованим підвищенням тарифу.

"У цьому випадку йдеться про приховане підвищення вартості залізничних перевезень. Це призведе до підвищення вартості перевезення вугілля залізничним транспортом, зростанню собівартості виробництва коксу, чавуну та вугілля і, врешті решт, до неминучого скорочення обсягів виробництва та надходжень до державного бюджету України" - йдеться у листі української науково-промислової асоціації "Укркокс" до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури розміщено проєкт наказу, згідно з яким пропонується ввести єдиний коефіцієнт на перевезення вагонів у порожньому стані на рівні 1,885, а з 1 січня наступного року запланована індексація тарифу – коефіцієнт к тарифу на перевезення вагонів у порожньому стані збільшиться з 1,885 до 2,656.

"Особливо хочу звернути увагу на те, що підвищуючи вартість перевезень, сьогодні фактично пропонується забрати гроші у бідних та віддати їх багатим – офіційна звітність "Укрзалізниці" свідчить про рентабельність перевезень вантажів залізничним транспортом на рівні 27%.

За підрахунками УНПА "Укркокс," у разі такої уніфікації вартість залізничних перевезень для галузі збільшиться на 2,3% після встановлення коефіцієнту на перевезення вагонів у порожньому стані на рівні 1,885. А з 1 січня, після встановлення коефіцієнту 2,656 загальна вартість перевезень зросте на 9,1%," - стверджує в листі Генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

Раніше асоціація "Укрметалургпром", реагуючи на проєкт наказу Мінінфраструктури звернулась до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням не допустити прихованого підвищення тарифів через т.з. уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. "Зважаючи на те, що перевезення вантажів "Укрзалізницею" перебувають на високому рівні прибутковості, а перевезення порожніх вагонів є невід’ємною частиною таких перевезень, відокремлення окремий сегмент, який теж є високоприбутковим є недоцільним. "Укрзалізниця" намагається вкотре вирішити проблеми своєї неефективності шляхом прихованого підвищення тарифів на вантажні перевезення через уніфікацію плати за порожній пробіг.

Основною ціллю проєкту наказу не є уніфікація перевезення порожніх вагонів, а чергове підвищення вартості залізничних перевезень. Кабінет міністрів має втрутитись," - йшлося у листі об’єднання "Укрметалургпром" на адресу прем’єр-міністра Д.Шмигаля.

Нагадаємо, економічний експерт Борис Кушнірук, коментуючи можливе підвищення тарифів через завищені видатки в фінплані "Укрзалізниці", стверджував, що "тягар неефективності та корупції "УЗ" вкотре ляже на сільгоспвиробників, металургів, рудокопів, виробників цементу. Тобто, створюються додаткові перешкоди для виходу АПК та промисловості з глибокої економічної кризи".