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Женщина выиграла €49,5 млн в EuroMillions, сегодня будут разыграны €95 миллионов.(Реклама)

Победительница джекпота EuroMillions в размере 49,5 млн евро, разыгранного в конце июля заявила, что до сих пор не может поверить в свой выигрыш. Тем временем, уже сегодня ночью лотерея ЕвроМиллионы разыграет 95 миллионов евро.

Принять участие из Украины с официальными билетами можно на сайте TheLotter.com.

Женщина выиграла €49,5 млн в EuroMillions, сегодня будут разыграны €95 миллионов 01

На днях жительница Дублина, решившая не афишировать своего имени, забрала свой приз в штаб-квартире Национальной лотереи в Дублине. Женщина рассказала, что свой счастливый билет стоимостью 2,50 евро она приобрела онлайн накануне тиража, и уже во вторник, 21 июля, получила электронное письмо с сообщением, что она выиграла джекпот.

"Прошло почти три недели с момента розыгрыша, и даже сейчас он все еще не кажется мне реальным", - заявила она. "В ночь розыгрыша, около полуночи, я проверила свой телефон и получила электронное письмо, в котором говорилось, что мой билет EuroMillions оказался выигрышным".

Женщина тут же позвонила другу, чтобы поделиться новостью, но он ей не поверил. "Я был настолько шокирована, что чувствовала острую необходимость с кем-то поговорить, поэтому сразу же позвонила другу. Было очевидно, что мой телефонный звонок разбудил его ото сна, и ему было неинтересно слышать мои бормотания. Когда я попыталась объяснить, что выиграла джекпот EuroMillions, он сказал, что либо я сплю, либо пьяна", - засмеялась она.

Билеты Евромиллионов продаются лишь в 9 странах, но любители европейского лото из Украины также могут попытать свою удачу, приняв участие в тиражах лотереи онлайн, на сайте ведущего сервиса доставки лотерейных билетов – theLotter.com.

Как играть в Евромиллионы?

Когда вы покупаете билет Евромиллионов, вам в общей сложности нужно выбрать 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера "Lucky Star" от 1 до 10. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш! А если вам удастся сделать это сегодня, то вы получите €95 миллионов!

Как играть в Супертираже Евромиллионов из Украины?

Вы сможете покупать билеты Евромиллионов онлайн не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте theLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель theLotter купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш акаунт. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

От участия в Супертираже Евромиллионов с гарантированным джекпотом в €95 млн вас отделяют всего несколько щелчков мыши. Чего вы ждете? Купите билет на Супер-розыгрыш и может быть совсем скоро девятизначный приз окажется в ваших руках.

Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

джекпот (76) лотерея (215)


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Топ комментарии
+6
theLotter купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш акаунт. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз

без лоха и жизнь плоха, передадут они, ага
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18.08.2020 10:10 Ответить
+2
ляшко пол таки поменял?
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18.08.2020 10:03 Ответить
+2
Можеш грати онлайн.
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18.08.2020 10:12 Ответить
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ляшко пол таки поменял?
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18.08.2020 10:03 Ответить
Можеш грати онлайн.
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18.08.2020 10:12 Ответить
доступно в україні!
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18.08.2020 11:27 Ответить
theLotter купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш акаунт. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз

без лоха и жизнь плоха, передадут они, ага
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18.08.2020 10:10 Ответить
Не треба через них, можна прямо зайти на сайт лотереї і там виграти.
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18.08.2020 10:13 Ответить
Пусть профинансирует исследования лечения спинальной травмы и слепоты. Это на мой взгляд самые актуальные проблемы современности
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18.08.2020 10:19 Ответить
Интересно, а за 3 угаданных номера вознаграждение предусмотрено?
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18.08.2020 10:21 Ответить
🤣🤣🤣 Они купят от вашего имени и обязательно вернут... Они же честные
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18.08.2020 11:40 Ответить
И зачем эта инфа?
Если только не дадите адрес выигравшей.... Что бы братки лично приехали поздравили!!!!
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18.08.2020 12:44 Ответить
 
 