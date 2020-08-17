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Компания "Велта" номинирует аукцион на два титановых месторождения

Компания

ООО "Велта" номинирует на открытые электронные торги два месторождения титановых руд в Житомирской области.

Компания "Велта" подала документы в Государственную службу геологии и недр Украины о проведении аукциона на получение лицензии на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, Паромивского и Краснореченского месторождения титановых руд.

Данные ресурсные активы 7 лет находятся в замороженном состоянии, что недопустимо, учитывая потенциал украинской титановой промышленности. Компания "Велта" имеет опыт разведки и утверждения запасов за собственные средства на Ликаривском и Бирзуловском месторождениях. Бирзуловскоий ГОК, спроектирован собственным конструкторским бюро, стабильно работает 9 лет, а Ликаривское месторождение сейчас готовится к освоению.

Учитывая стратегию Держгеонадр - реализовать путем аукционов дополнительно 150 спецразрешений до конца года, компания "Велта" как активный и успешный недропользователь решила воспользоваться правом номинации месторождений. Кроме этого, Паромивское и Краснореченское месторожденияе отсутствуют в "Инвестиционном атласе недропользователя", поэтому вышеуказанные аукционы внепланово смогут пополнить государственный бюджет страны.


ООО Производственно-коммерческая фирма "Велта" обладает Ликаривским и Бирзуловским месторождениями ильменита в Кировоградской области. На базе последнего 9 лет работает горно-обогатительный комплекс по добыче и переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья. С 2012 по 2019 год "Велта" добыла 1 миллион тонн ильменита.

Общее количество созданных рабочих мест - более 500, за период работы компания выплатила 350 млн. грн налогов в бюджеты различных уровней и вложила 32,5 млн. грн. социальных инвестиций в регион.

Контакты: +38 050 453 05 81 Анна Капустина, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании "Велта"

Новость публикуется на правах рекламы 

Автор: 

аукцион (190) месторождение (42) недра (31)


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Топ комментарии
+3
Брехня! Нічого моя компанія не номінувала! Компания "Велта" номинирует аукцион на два титановых месторождения - Цензор.НЕТ 9315
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17.08.2020 18:55 Ответить
+3
Фірташ - серед нас?
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17.08.2020 18:58 Ответить
+1
Мля, Фірташ та інші падлюки..
🤗
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17.08.2020 18:58 Ответить
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Брехня! Нічого моя компанія не номінувала! Компания "Велта" номинирует аукцион на два титановых месторождения - Цензор.НЕТ 9315
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17.08.2020 18:55 Ответить
Фірташ - серед нас?
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17.08.2020 18:58 Ответить
Мля, Фірташ та інші падлюки..
🤗
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17.08.2020 18:58 Ответить
Завтра за дoлги в 1,5 лярда oставленых Сивакoм ЗТМК oбестoчат и oстанвят
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17.08.2020 20:27 Ответить
Долги ведь не зря накапливали! ЗТМК должен стоить дёшево при деребане. Иначе его не продадут. Самая распространённая схема в Украине.
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18.08.2020 00:37 Ответить
это Бенина компания?? А если нет то где здесь Бенин интерес...без него никак нельзя
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17.08.2020 19:01 Ответить
Русня получит ещё больше титановой руды, чтобы штамповать заготовки Боингу и Эйрбас.
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17.08.2020 19:05 Ответить
Если исключить крымский "Титан" , то раша останется без титана. Мы спабжаем стратегическим сырьем страну-агрессора.
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17.08.2020 19:14 Ответить
Неверное представление у Вас. Крымский титан - это белила - химия. Металлический титан - это вершина титанового производства - Урал, Верхняя Салда. По некоторым сведеньям даже американцы во время холодной войны покупали металлический титан для Lockheed SR-71 Blackbird у русни, через подставные конторы конечно.
Компанія "Велта" номінує аукціон на два титанових родовища - Цензор.НЕТ 6786
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17.08.2020 19:26 Ответить
И да, мы им снабжаем агрессора, точно также как и ураном. Ничего зазорного в этом нет. Для русни где покупать - не принципиально, а нам нужны деньги.
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17.08.2020 19:29 Ответить
Может ещё и про торий поговорим?
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17.08.2020 21:37 Ответить
Да хоть про адамантий
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17.08.2020 22:07 Ответить
забыл Запoрoжъе
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17.08.2020 20:28 Ответить
Сравнительно недавно освоили производство титановых слитков, но их мощности ничтожны.
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17.08.2020 20:45 Ответить
слитки уже не прoизвoдят и феррoтитанoвoе литъе тoже
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17.08.2020 21:01 Ответить
Изделия из титана рашинзы производят, но не сам титан. Это их чувствительное место.
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17.08.2020 21:34 Ответить
Сам титан.
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17.08.2020 22:08 Ответить
Максимальная прочность у титана при 660С, очень вязкий, достанешь, попробуй посверлить. Из титана лопатки к турбинам делают И очень хрошо карандашики затачивать
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17.08.2020 22:22 Ответить
Сейчас все на аукциоонах разыгрывается...
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19.11.2020 20:49 Ответить
А что в этом плохого? Взять как пример площадку Прозоро Продажи где сейчас в основном гос активы и другие вещи и имущество продают на аукционах https://www.***.com.ua/ тут . В торгах может участвовать любой человек, нет никаких схем, все прозрачно. Это наоборот дает много возможностей людям.
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25.11.2020 02:02 Ответить
 
 