Компания "Велта" номинирует аукцион на два титановых месторождения

ООО "Велта" номинирует на открытые электронные торги два месторождения титановых руд в Житомирской области.

Компания "Велта" подала документы в Государственную службу геологии и недр Украины о проведении аукциона на получение лицензии на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, Паромивского и Краснореченского месторождения титановых руд.

Данные ресурсные активы 7 лет находятся в замороженном состоянии, что недопустимо, учитывая потенциал украинской титановой промышленности. Компания "Велта" имеет опыт разведки и утверждения запасов за собственные средства на Ликаривском и Бирзуловском месторождениях. Бирзуловскоий ГОК, спроектирован собственным конструкторским бюро, стабильно работает 9 лет, а Ликаривское месторождение сейчас готовится к освоению.

Учитывая стратегию Держгеонадр - реализовать путем аукционов дополнительно 150 спецразрешений до конца года, компания "Велта" как активный и успешный недропользователь решила воспользоваться правом номинации месторождений. Кроме этого, Паромивское и Краснореченское месторожденияе отсутствуют в "Инвестиционном атласе недропользователя", поэтому вышеуказанные аукционы внепланово смогут пополнить государственный бюджет страны.



ООО Производственно-коммерческая фирма "Велта" обладает Ликаривским и Бирзуловским месторождениями ильменита в Кировоградской области. На базе последнего 9 лет работает горно-обогатительный комплекс по добыче и переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья. С 2012 по 2019 год "Велта" добыла 1 миллион тонн ильменита.

Общее количество созданных рабочих мест - более 500, за период работы компания выплатила 350 млн. грн налогов в бюджеты различных уровней и вложила 32,5 млн. грн. социальных инвестиций в регион.

Контакты: +38 050 453 05 81 Анна Капустина, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании "Велта"

Новость публикуется на правах рекламы