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Новини
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Компанія "Велта" номінує аукціон на два титанових родовища

Компанія

ТОВ "Велта" номінує на відкриті електронні торги два родовища титанових руд у Житомирській області.

Компанія "Велта" подала документи до Державної служби геології і надр України щодо проведення аукціону на отримання ліцензії на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, Паромівського та Красноріченського родовищ титанових руд.

Ці ресурсні активи 7 років перебувають у замороженому стані, що неприпустимо, зважаючи на потенціал української титанової промисловості. Компанія "Велта" має досвід розвідки та затвердження запасів за власні кошти на Лікарівському та Бирзулівському родовищах. Бирзулівський ГЗК, спроєктований власним конструкторським бюро, стабільно працює 9 років, а Лікарівське родовище наразі готується до освоєння.

З огляду на стратегію Держгеонадр - реалізувати шляхом аукціонів додатково 150 спецдозволів до кінця року, компанія "Велта" як активний та успішний надрокористувач вирішила скористатися правом номінації родовищ. Окрім того, Паромівського та Красноріченського родовищ немає в "Інвестиційному атласі надрокористувача", тож зазначені аукціони позапланово зможуть поповнити державний бюджет країни.

ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Велта" володіє Лікарівським і Бирзулівським родовищами ільменіту в Кіровоградській області. На базі останнього 9 років функціонує гірничо-збагачувальний комплекс з видобутку та переробки титанової руди. "Велта" займає 2% на світовому ринку титанової сировини. З 2012 по 2019 рік "Велта" видобула 1 000 000 тонн ільменіту. Загальна кількість створених робочих місць - понад 500, за період роботи компанія виплатила 350 млн грн податків у бюджети різних рівнів і вклала 32,5 млн грн соціальних інвестицій у регіон.

Контакти: +38 050 453 05 81 Анна Капустіна, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії "Велта"

Новина публікується на правах реклами

аукціон (1435) родовище (179) надра (82)


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Топ коментарі
+3
Брехня! Нічого моя компанія не номінувала! Компания "Велта" номинирует аукцион на два титановых месторождения - Цензор.НЕТ 9315
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17.08.2020 18:55 Відповісти
+3
Фірташ - серед нас?
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17.08.2020 18:58 Відповісти
+1
Мля, Фірташ та інші падлюки..
🤗
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17.08.2020 18:58 Відповісти
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Брехня! Нічого моя компанія не номінувала! Компания "Велта" номинирует аукцион на два титановых месторождения - Цензор.НЕТ 9315
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17.08.2020 18:55 Відповісти
Фірташ - серед нас?
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17.08.2020 18:58 Відповісти
Мля, Фірташ та інші падлюки..
🤗
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17.08.2020 18:58 Відповісти
Завтра за дoлги в 1,5 лярда oставленых Сивакoм ЗТМК oбестoчат и oстанвят
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17.08.2020 20:27 Відповісти
Долги ведь не зря накапливали! ЗТМК должен стоить дёшево при деребане. Иначе его не продадут. Самая распространённая схема в Украине.
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18.08.2020 00:37 Відповісти
это Бенина компания?? А если нет то где здесь Бенин интерес...без него никак нельзя
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17.08.2020 19:01 Відповісти
Русня получит ещё больше титановой руды, чтобы штамповать заготовки Боингу и Эйрбас.
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17.08.2020 19:05 Відповісти
Если исключить крымский "Титан" , то раша останется без титана. Мы спабжаем стратегическим сырьем страну-агрессора.
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17.08.2020 19:14 Відповісти
Неверное представление у Вас. Крымский титан - это белила - химия. Металлический титан - это вершина титанового производства - Урал, Верхняя Салда. По некоторым сведеньям даже американцы во время холодной войны покупали металлический титан для Lockheed SR-71 Blackbird у русни, через подставные конторы конечно.
Компанія "Велта" номінує аукціон на два титанових родовища - Цензор.НЕТ 6786
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17.08.2020 19:26 Відповісти
И да, мы им снабжаем агрессора, точно также как и ураном. Ничего зазорного в этом нет. Для русни где покупать - не принципиально, а нам нужны деньги.
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17.08.2020 19:29 Відповісти
Может ещё и про торий поговорим?
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17.08.2020 21:37 Відповісти
Да хоть про адамантий
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17.08.2020 22:07 Відповісти
забыл Запoрoжъе
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17.08.2020 20:28 Відповісти
Сравнительно недавно освоили производство титановых слитков, но их мощности ничтожны.
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17.08.2020 20:45 Відповісти
слитки уже не прoизвoдят и феррoтитанoвoе литъе тoже
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17.08.2020 21:01 Відповісти
Изделия из титана рашинзы производят, но не сам титан. Это их чувствительное место.
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17.08.2020 21:34 Відповісти
Сам титан.
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17.08.2020 22:08 Відповісти
Максимальная прочность у титана при 660С, очень вязкий, достанешь, попробуй посверлить. Из титана лопатки к турбинам делают И очень хрошо карандашики затачивать
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17.08.2020 22:22 Відповісти
Сейчас все на аукциоонах разыгрывается...
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19.11.2020 20:49 Відповісти
А что в этом плохого? Взять как пример площадку Прозоро Продажи где сейчас в основном гос активы и другие вещи и имущество продают на аукционах https://www.***.com.ua/ тут . В торгах может участвовать любой человек, нет никаких схем, все прозрачно. Это наоборот дает много возможностей людям.
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25.11.2020 02:02 Відповісти
 
 