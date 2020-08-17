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Новости Революция в Беларуси
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Крупнейшие мировые бренды отказываются от рекламы на белорусском телевидении

Крупнейшие мировые бренды отказываются от рекламы на белорусском телевидении

Крупнейшие мировые бренды отказываются от рекламы на белорусском телевидении, которое в основном государственное, из-за политического кризиса в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Marketing.by со ссылкой на участников рекламного рынка страны.

Среди этих рекламодателей такие международные компании: Danone, Nestlé и другие.

Руководитель крупного агентства Vondel \ Hepta Александр Василевич подтвердил эту информацию. По его словам, большинство клиентов фирмы отказались от рекламы на белорусском телевидении, однако надо некоторое время, потому что каналы не сразу снимают ролики.

"Все надеются, что снятие рекламы - временная мера, телевидение станет лучше, чем было раньше. Все зависит от ситуации в стране в целом", - сказал он.

В то же время Василевич признал, что никто не знает, что будет дальше.

Отметим, что в Беларуси телевидение подконтрольно власти, оппозиционная информационная политика там не допускается. К тому же, большинство телеканалов являются государственными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, стрелявшего по украинцам, - посол Шамшур

Автор: 

Беларусь (7937) бренд (44) реклама (643)


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Топ комментарии
+8
Та ладно, белорусы не увидят довольную репу презерватива Пореченкова в рекламе Данон.
Гавнобрэнды с двойными стандартами...
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17.08.2020 19:31 Ответить
+4
на пусте місце наша буба запустить світів.
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17.08.2020 19:29 Ответить
+3
огласите як эти "мировые бренды" отреагировали на агрессию против Украины...дятлам дятловэ.
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17.08.2020 19:30 Ответить
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Ничего ПУпКин Беларуси не зделает !!!!!....Его ужэ предупредили КИТАЙССКИЕ Т0ВАРИЩИ !!,,Лука пойдет на " больничный" .. и новые выборы.. . Крупнейшие мировые бренды отказываются от рекламы на белорусском телевидении - Цензор.НЕТ 4247
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17.08.2020 19:27 Ответить
"не сделает".
Йура, ну что же ты так...
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17.08.2020 19:48 Ответить
ой-ёй-ёй, какой данон нежный стал! как оплачивать рекламу с террористом поречниковым - так ничё, а тут на усатого таракана обиделись
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17.08.2020 20:27 Ответить
продукти лайно така й реклама
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17.08.2020 21:48 Ответить
на пусте місце наша буба запустить світів.
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17.08.2020 19:29 Ответить
И теперь наступит кариес!
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17.08.2020 19:30 Ответить
огласите як эти "мировые бренды" отреагировали на агрессию против Украины...дятлам дятловэ.
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17.08.2020 19:30 Ответить
Та вони не на безчинства силовиків реагують,то просто бізнес.Нестабільна політична обстановка,невідомо,що буде з країною.Зараз почнеться відтік інвесторів і розрив контрактів.
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17.08.2020 19:40 Ответить
Та ладно, белорусы не увидят довольную репу презерватива Пореченкова в рекламе Данон.
Гавнобрэнды с двойными стандартами...
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17.08.2020 19:31 Ответить
А где же ты эту рекламу увидел?
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17.08.2020 19:49 Ответить
В цифровом веке это бестактный вопрос... Сильно обнажает интеллект.....
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17.08.2020 19:57 Ответить
ну тепер замість реклами буде лебедине озеро йти.
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17.08.2020 19:35 Ответить
А чому не відмовляються від московитів? Московити в 21 столітті,почали війну в Європі.
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17.08.2020 20:04 Ответить
Это другое!
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17.08.2020 20:39 Ответить
https://censor.net/user/472921 А,тоді питань немає.
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17.08.2020 21:16 Ответить
Патамушта гейропейцы же.
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17.08.2020 20:42 Ответить
 
 