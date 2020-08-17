Крупнейшие мировые бренды отказываются от рекламы на белорусском телевидении, которое в основном государственное, из-за политического кризиса в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Marketing.by со ссылкой на участников рекламного рынка страны.

Среди этих рекламодателей такие международные компании: Danone, Nestlé и другие.

Руководитель крупного агентства Vondel \ Hepta Александр Василевич подтвердил эту информацию. По его словам, большинство клиентов фирмы отказались от рекламы на белорусском телевидении, однако надо некоторое время, потому что каналы не сразу снимают ролики.

"Все надеются, что снятие рекламы - временная мера, телевидение станет лучше, чем было раньше. Все зависит от ситуации в стране в целом", - сказал он.

В то же время Василевич признал, что никто не знает, что будет дальше.

Отметим, что в Беларуси телевидение подконтрольно власти, оппозиционная информационная политика там не допускается. К тому же, большинство телеканалов являются государственными.

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