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Новини Революція в Білорусі
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Найбільші світові бренди відмовляються від реклами на білоруському телебаченні

Найбільші світові бренди відмовляються від реклами на білоруському телебаченні

Найбільші світові бренди відмовляються від реклами на білоруському телебаченні, яке переважно державне, через політичну кризу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Marketing.by з посиланням на учасників рекламного ринку країни.

Серед цих рекламодавців такі міжнародні компанії: Danone, Nestlé та інші.

Керівник великого агентства Vondel \ Hepta Олександр Василевич підтвердив цю інформацію. За його словами, більшість клієнтів фірми відмовилися від реклами на білоруському телебаченні, проте треба деякий час, тому що канали не відразу знімають ролики.

"Усі сподіваються, що зняття реклами - тимчасовий захід, телебачення стане кращим, ніж було раніше. Все залежить від ситуації в країні в цілому", - сказав він.

Водночас Василевич визнав, що ніхто не знає, що буде далі.

Зазначимо, що в Білорусі телебачення підконтрольне владі, опозиційна інформаційна політика там не допускається. До того ж, більшість телеканалів є державними.

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Білорусь (7987) бренд (95) реклама (407)


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Топ коментарі
+8
Та ладно, белорусы не увидят довольную репу презерватива Пореченкова в рекламе Данон.
Гавнобрэнды с двойными стандартами...
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17.08.2020 19:31 Відповісти
+4
на пусте місце наша буба запустить світів.
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17.08.2020 19:29 Відповісти
+3
огласите як эти "мировые бренды" отреагировали на агрессию против Украины...дятлам дятловэ.
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17.08.2020 19:30 Відповісти
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Ничего ПУпКин Беларуси не зделает !!!!!....Его ужэ предупредили КИТАЙССКИЕ Т0ВАРИЩИ !!,,Лука пойдет на " больничный" .. и новые выборы.. . Крупнейшие мировые бренды отказываются от рекламы на белорусском телевидении - Цензор.НЕТ 4247
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17.08.2020 19:27 Відповісти
"не сделает".
Йура, ну что же ты так...
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17.08.2020 19:48 Відповісти
ой-ёй-ёй, какой данон нежный стал! как оплачивать рекламу с террористом поречниковым - так ничё, а тут на усатого таракана обиделись
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17.08.2020 20:27 Відповісти
продукти лайно така й реклама
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17.08.2020 21:48 Відповісти
на пусте місце наша буба запустить світів.
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17.08.2020 19:29 Відповісти
И теперь наступит кариес!
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17.08.2020 19:30 Відповісти
огласите як эти "мировые бренды" отреагировали на агрессию против Украины...дятлам дятловэ.
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17.08.2020 19:30 Відповісти
Та вони не на безчинства силовиків реагують,то просто бізнес.Нестабільна політична обстановка,невідомо,що буде з країною.Зараз почнеться відтік інвесторів і розрив контрактів.
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17.08.2020 19:40 Відповісти
Та ладно, белорусы не увидят довольную репу презерватива Пореченкова в рекламе Данон.
Гавнобрэнды с двойными стандартами...
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17.08.2020 19:31 Відповісти
А где же ты эту рекламу увидел?
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17.08.2020 19:49 Відповісти
В цифровом веке это бестактный вопрос... Сильно обнажает интеллект.....
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17.08.2020 19:57 Відповісти
ну тепер замість реклами буде лебедине озеро йти.
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17.08.2020 19:35 Відповісти
А чому не відмовляються від московитів? Московити в 21 столітті,почали війну в Європі.
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17.08.2020 20:04 Відповісти
Это другое!
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17.08.2020 20:39 Відповісти
https://censor.net/user/472921 А,тоді питань немає.
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17.08.2020 21:16 Відповісти
Патамушта гейропейцы же.
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17.08.2020 20:42 Відповісти
 
 