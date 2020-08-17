Найбільші світові бренди відмовляються від реклами на білоруському телебаченні, яке переважно державне, через політичну кризу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Marketing.by з посиланням на учасників рекламного ринку країни.

Серед цих рекламодавців такі міжнародні компанії: Danone, Nestlé та інші.

Керівник великого агентства Vondel \ Hepta Олександр Василевич підтвердив цю інформацію. За його словами, більшість клієнтів фірми відмовилися від реклами на білоруському телебаченні, проте треба деякий час, тому що канали не відразу знімають ролики.

"Усі сподіваються, що зняття реклами - тимчасовий захід, телебачення стане кращим, ніж було раніше. Все залежить від ситуації в країні в цілому", - сказав він.

Водночас Василевич визнав, що ніхто не знає, що буде далі.

Зазначимо, що в Білорусі телебачення підконтрольне владі, опозиційна інформаційна політика там не допускається. До того ж, більшість телеканалів є державними.

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