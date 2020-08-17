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Новости Коронавирус и карантин
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Китай заявил о регистрации первой вакцины от коронавируса

Китай заявил о регистрации первой вакцины от коронавируса

Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины против нового коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Xinhua.

Патент на вакцину от COVID-19 выдало Национальное управление интеллектуальной собственности КНР. Разрабатывала вакцину команда исследователей под руководством Чен Вэя, научного сотрудника Института военной медицины.

В марте вакцина стала первой в Китае, с которой было разрешено начать клинические испытания.

Согласно выводам исследователей вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени. Ее можно быстро изготовить в больших масштабах, чтобы использовать в борьбе с пандемией COVID-19.

Сейчас вакцина прошла клинические испытания фазы 1 и фазы 2, которые подтвердили ее безопасность и эффективность.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (3069) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Брехня, бояра от всех остальных болезней. От короны этоКитай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4871
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17.08.2020 21:35 Ответить
+10
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8215
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17.08.2020 21:40 Ответить
+5
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4224
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17.08.2020 22:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
паРашка теж..
🤗😷
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17.08.2020 21:24 Ответить
Брехня, бояра от всех остальных болезней. От короны этоКитай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4871
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17.08.2020 21:35 Ответить
20 июля, 08:09

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле

Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.

Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.

Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.
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17.08.2020 21:37 Ответить
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4224
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17.08.2020 22:20 Ответить
морские свинки! бегом на вакцинацию!
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17.08.2020 21:25 Ответить
Мне пожалуйста вакцину с ртутью на абортивном материале. Она самая безопасная.
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17.08.2020 21:29 Ответить
Хто перший з форумчан,випробує на собі?
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17.08.2020 21:26 Ответить
Зачем. Нормальные люди подождут вакцины из Европы и США
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17.08.2020 21:28 Ответить
К тому времени уже 80% переболеют и эпидемия пойдет на спад.
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17.08.2020 21:33 Ответить
Да уже много переболело, процентов 20 точно есть
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17.08.2020 21:35 Ответить
21,842,782 от семи миллиардов?
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17.08.2020 21:39 Ответить
Это официально зарегистрированных. А сколько переболело в легкой форме или без симптомов, которые не обращались в больницы?
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18.08.2020 12:38 Ответить
ну пусть в десять раз больше...210 миллионоа от семи миллиардов-0,3 процента
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18.08.2020 12:47 Ответить
А почему в 10 раз, а не в 100 или 1000? Данных нет.
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18.08.2020 13:05 Ответить
ну даже в сто-3 процента...ну а тысяча-так ты еще наберешь заболевших больше чем население земли...с такими допущениями.
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18.08.2020 13:22 Ответить
Он мутирует быстрее , чем создают вакцины .
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17.08.2020 21:27 Ответить
Класс!!
А то хер пенсию паалучишь!!))
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17.08.2020 21:30 Ответить
А кацапские пенсы в роли животных чем тебе не нравятся?
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17.08.2020 21:36 Ответить
Все как раз нормально , среди стариков рейтинг ***** 99% , так что кто то проводит грамотную спец операцию.
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17.08.2020 22:44 Ответить
походу, с помощью этой вакцины рф "спутник", у фонда появилась перспективная программа по снижению срока дожития пензионеров эрэфии и, соответственно, резкого увеличения прибыльности самого фонда .
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17.08.2020 21:36 Ответить
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4400
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17.08.2020 21:38 Ответить
Сто років тому пандемія "іспанки" тривала три роки !!!
Схоже, зараз коронавірус і маски в супермаркетах теж триватимуть пару років.
***
Доброго вам здоров'я, не хворійте, нам ще Україну після ЗЕленой шмарклі відновлювати.....
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17.08.2020 21:33 Ответить
Петики, сначала вакцинируйтесь, а потом планы стройте. Или не стройте...
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17.08.2020 21:53 Ответить
Одно из нових лиц.
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17.08.2020 21:42 Ответить
Це міскє гель вкачали замість губ у дупу)))
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17.08.2020 22:18 Ответить
Як же ВОНО схоже на пуцинську парашку!У-у-у,красуня...
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17.08.2020 22:45 Ответить
днр и лнр уже приняли допинг от путинга.выздоровело 200 процентов.зеленский заказал 500 тонн путинга
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17.08.2020 21:38 Ответить
Люди(которые здравомыслящие) дальше пойдет реклама и пропаганда массовой вакцинации. Понятно, что китайская и российская отметается т.к. не внушает доверия(из-за страны происхождения). Но скоро объявят о немецкой, английской, может американской. Этим типо можно доверять))) Не видитесь, вспомните сцену из "Собачьего сердца" Булгакова, в которой доктор Борменталь хвалит «Ново-благословенную» водку? Очень, говорит, приличная, 30 градусов. А профессор Преображенский ее категорически не рекомендует:
- Ново-благословенная? - осведомился он.- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин, - это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.- А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, - наставительно перебил Филипп Филиппович, - а во-вторых, бог их знает, что они туда плеснули.
Так и тут!
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17.08.2020 21:38 Ответить
4 українські вояки померли під час випробувань розробленої в США вакцини від коронавірусу -- Four Ukrainian Soldiers Died After Having the American COVID-19 Vaccine Tested on Them https://www.stalkerzone.org/four-ukrainian-soldiers-died-after-having-the-american-covid-19-vaccine-tested-on-them/ А могли б жити, якби їх не підставляли під досліди. Хтось з горе-влади української заробив на цьому ділі великі гроші. Якщо українська гнила недовлада не хоче лікувати людей використовуючи українську науку - лазерною терапією (а я писав і стукав в усі двері - не чують!), то люди хоч би самі повинні почали робити дихальні вправи за йогами, з затримкою дихання.
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17.08.2020 21:40 Ответить
https://censor.net/user/468180 Про це повідомив прес-офіцер Народної міліції ЛНР Олександр Мазейкін.
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17.08.2020 21:43 Ответить
У вас шапочка з якої фольги ?
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17.08.2020 21:45 Ответить
Там шапочка не нужна. Нечего защищать.
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17.08.2020 22:03 Ответить
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8215
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17.08.2020 21:40 Ответить
Следуйте заветам Мойдодыра !
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17.08.2020 21:46 Ответить
Интересно, а в Украине хоть какие-то вакцины производят? Раньше вроде бы АКДС в Харькове делали
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17.08.2020 21:51 Ответить
дослідіть економічний сенс в цьому. Раді цікавості (доступ вільний, якщо вмієте загоаорити бабку сторожа) в будь яку наукову лабораторію.... там на ФЕКах працюють... там Пи===ць! Вибачте!
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17.08.2020 22:01 Ответить
Ви що смієтесь?
Та їх наріт відразу ж спалить !
Почитайте, що тут наріт пише про вакцини.
Так навіть про відьомске варево у ХІІІ сторіччі не писали.
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17.08.2020 22:01 Ответить
та ну косоокі, обісрались - кацапи впередіпланетивсей! Не дай Бого ще парад пабеди над корона врусом організують, і померших до вакцини на палках носити почнуть!
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17.08.2020 21:59 Ответить
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2383
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17.08.2020 22:11 Ответить
Из инета....

"Чтобы первым получить ,надо первым начать ! А первые начинают авторы ....Вот и подумай -китайская зараза или соседская?" Вспомнил чей-то пост. И как тут не согласится . Несмотря на передовую вирусологию и огромные средства ,на западе не трубят о победе..... А закадычные дружки-соседи в лидерах... Возможно,вакцина и существует и разрабатывалась одновременно с заразой. Вполне.
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17.08.2020 22:12 Ответить
Соблюдайте социальную дистанцию!!
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6008
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17.08.2020 22:23 Ответить
Гадаю,що і українська наука не стоїть на місці.Розробляємо,скоріш за все, її і ми,тобто Україна.Пів року,ну нехай буде рік-і вона з"явиться на прилавках наших аптек. Але ж до чого хитрі і підступні китайці:спочатку "випустили" оту гидоту у світ,а тепер же на її знищенні хочуть непогано заробити.Це- як американці із колорадським жуком.Спочатку вивели його у своїх військових лабораторіях,а потім почали продаватьи по усьому світі отруту проти нього.Непоганий гешефт.Скажіть, а серед китайців євреї є?
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17.08.2020 22:28 Ответить
Кто третий спалится? Или список уже полный?
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17.08.2020 22:36 Ответить
От вируса (ковид) который уже прошел 40 мутаций не может быть вакцины в ближайшие годы, и эта вся туфта от кацапов и китайцев просто бред... Ну разве что как говорили умные люди -- ".. у кого у первых будет вакцина в ближайшее время - тот вирус и распространил по Миру."
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17.08.2020 22:43 Ответить
Очередное китайское говно! Теряются не деньги, а ваше здоровье!
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18.08.2020 10:03 Ответить
Второй!
Первая - РАСИЯ!
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18.08.2020 12:47 Ответить
 
 