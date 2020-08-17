Китай заявил о регистрации первой вакцины от коронавируса
Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины против нового коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Xinhua.
Патент на вакцину от COVID-19 выдало Национальное управление интеллектуальной собственности КНР. Разрабатывала вакцину команда исследователей под руководством Чен Вэя, научного сотрудника Института военной медицины.
В марте вакцина стала первой в Китае, с которой было разрешено начать клинические испытания.
Согласно выводам исследователей вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени. Ее можно быстро изготовить в больших масштабах, чтобы использовать в борьбе с пандемией COVID-19.
Сейчас вакцина прошла клинические испытания фазы 1 и фазы 2, которые подтвердили ее безопасность и эффективность.
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Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле
Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.
Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.
Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.
А то хер пенсию паалучишь!!))
Схоже, зараз коронавірус і маски в супермаркетах теж триватимуть пару років.
***
Доброго вам здоров'я, не хворійте, нам ще Україну після ЗЕленой шмарклі відновлювати.....
- Ново-благословенная? - осведомился он.- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин, - это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.- А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, - наставительно перебил Филипп Филиппович, - а во-вторых, бог их знает, что они туда плеснули.
Так и тут!
Та їх наріт відразу ж спалить !
Почитайте, що тут наріт пише про вакцини.
Так навіть про відьомске варево у ХІІІ сторіччі не писали.
"Чтобы первым получить ,надо первым начать ! А первые начинают авторы ....Вот и подумай -китайская зараза или соседская?" Вспомнил чей-то пост. И как тут не согласится . Несмотря на передовую вирусологию и огромные средства ,на западе не трубят о победе..... А закадычные дружки-соседи в лидерах... Возможно,вакцина и существует и разрабатывалась одновременно с заразой. Вполне.
Первая - РАСИЯ!