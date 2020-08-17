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Новини Коронавірус і карантин
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Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу

Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу

Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини проти нового коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Xinhua.

Патент на вакцину від COVID-19 видало Національне управління інтелектуальної власності КНР. Розробляла вакцину команда дослідників під керівництвом Чен Вея, наукового співробітника Інституту військової медицини.

У березні вакцина стала першою в Китаї, з якої було дозволено розпочати клінічні випробування.

Згідно з висновками дослідників, вакцина демонструє хорошу імуногенність як у мишей, так і у морських свинок, і здатна викликати сильну клітинну та імунну реакцію організму за короткий проміжок часу. Її можна швидко виготовити в великих масштабах, щоб використовувати в боротьбі з пандемією COVID-19.

Зараз вакцина пройшла клінічні випробування фази 1 і фази 2, які підтвердили її безпеку і ефективність.

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вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4742) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Брехня, бояра от всех остальных болезней. От короны этоКитай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4871
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17.08.2020 21:35 Відповісти
+10
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8215
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17.08.2020 21:40 Відповісти
+5
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4224
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17.08.2020 22:20 Відповісти
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17.08.2020 21:24 Відповісти
Брехня, бояра от всех остальных болезней. От короны этоКитай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4871
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17.08.2020 21:35 Відповісти
20 июля, 08:09

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле

Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.

Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.

Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.
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17.08.2020 21:37 Відповісти
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4224
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17.08.2020 22:20 Відповісти
морские свинки! бегом на вакцинацию!
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17.08.2020 21:25 Відповісти
Мне пожалуйста вакцину с ртутью на абортивном материале. Она самая безопасная.
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17.08.2020 21:29 Відповісти
Хто перший з форумчан,випробує на собі?
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17.08.2020 21:26 Відповісти
Зачем. Нормальные люди подождут вакцины из Европы и США
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17.08.2020 21:28 Відповісти
К тому времени уже 80% переболеют и эпидемия пойдет на спад.
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17.08.2020 21:33 Відповісти
Да уже много переболело, процентов 20 точно есть
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17.08.2020 21:35 Відповісти
21,842,782 от семи миллиардов?
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17.08.2020 21:39 Відповісти
Это официально зарегистрированных. А сколько переболело в легкой форме или без симптомов, которые не обращались в больницы?
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18.08.2020 12:38 Відповісти
ну пусть в десять раз больше...210 миллионоа от семи миллиардов-0,3 процента
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18.08.2020 12:47 Відповісти
А почему в 10 раз, а не в 100 или 1000? Данных нет.
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18.08.2020 13:05 Відповісти
ну даже в сто-3 процента...ну а тысяча-так ты еще наберешь заболевших больше чем население земли...с такими допущениями.
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18.08.2020 13:22 Відповісти
Он мутирует быстрее , чем создают вакцины .
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17.08.2020 21:27 Відповісти
Класс!!
А то хер пенсию паалучишь!!))
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17.08.2020 21:30 Відповісти
А кацапские пенсы в роли животных чем тебе не нравятся?
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17.08.2020 21:36 Відповісти
Все как раз нормально , среди стариков рейтинг ***** 99% , так что кто то проводит грамотную спец операцию.
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17.08.2020 22:44 Відповісти
походу, с помощью этой вакцины рф "спутник", у фонда появилась перспективная программа по снижению срока дожития пензионеров эрэфии и, соответственно, резкого увеличения прибыльности самого фонда .
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17.08.2020 21:36 Відповісти
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4400
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17.08.2020 21:38 Відповісти
Сто років тому пандемія "іспанки" тривала три роки !!!
Схоже, зараз коронавірус і маски в супермаркетах теж триватимуть пару років.
***
Доброго вам здоров'я, не хворійте, нам ще Україну після ЗЕленой шмарклі відновлювати.....
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17.08.2020 21:33 Відповісти
Петики, сначала вакцинируйтесь, а потом планы стройте. Или не стройте...
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17.08.2020 21:53 Відповісти
Одно из нових лиц.
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17.08.2020 21:42 Відповісти
Це міскє гель вкачали замість губ у дупу)))
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17.08.2020 22:18 Відповісти
Як же ВОНО схоже на пуцинську парашку!У-у-у,красуня...
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17.08.2020 22:45 Відповісти
днр и лнр уже приняли допинг от путинга.выздоровело 200 процентов.зеленский заказал 500 тонн путинга
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17.08.2020 21:38 Відповісти
Люди(которые здравомыслящие) дальше пойдет реклама и пропаганда массовой вакцинации. Понятно, что китайская и российская отметается т.к. не внушает доверия(из-за страны происхождения). Но скоро объявят о немецкой, английской, может американской. Этим типо можно доверять))) Не видитесь, вспомните сцену из "Собачьего сердца" Булгакова, в которой доктор Борменталь хвалит «Ново-благословенную» водку? Очень, говорит, приличная, 30 градусов. А профессор Преображенский ее категорически не рекомендует:
- Ново-благословенная? - осведомился он.- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин, - это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.- А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, - наставительно перебил Филипп Филиппович, - а во-вторых, бог их знает, что они туда плеснули.
Так и тут!
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17.08.2020 21:38 Відповісти
4 українські вояки померли під час випробувань розробленої в США вакцини від коронавірусу -- Four Ukrainian Soldiers Died After Having the American COVID-19 Vaccine Tested on Them https://www.stalkerzone.org/four-ukrainian-soldiers-died-after-having-the-american-covid-19-vaccine-tested-on-them/ А могли б жити, якби їх не підставляли під досліди. Хтось з горе-влади української заробив на цьому ділі великі гроші. Якщо українська гнила недовлада не хоче лікувати людей використовуючи українську науку - лазерною терапією (а я писав і стукав в усі двері - не чують!), то люди хоч би самі повинні почали робити дихальні вправи за йогами, з затримкою дихання.
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17.08.2020 21:40 Відповісти
https://censor.net/user/468180 Про це повідомив прес-офіцер Народної міліції ЛНР Олександр Мазейкін.
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17.08.2020 21:43 Відповісти
У вас шапочка з якої фольги ?
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17.08.2020 21:45 Відповісти
Там шапочка не нужна. Нечего защищать.
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17.08.2020 22:03 Відповісти
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8215
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17.08.2020 21:40 Відповісти
Следуйте заветам Мойдодыра !
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17.08.2020 21:46 Відповісти
Интересно, а в Украине хоть какие-то вакцины производят? Раньше вроде бы АКДС в Харькове делали
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17.08.2020 21:51 Відповісти
дослідіть економічний сенс в цьому. Раді цікавості (доступ вільний, якщо вмієте загоаорити бабку сторожа) в будь яку наукову лабораторію.... там на ФЕКах працюють... там Пи===ць! Вибачте!
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17.08.2020 22:01 Відповісти
Ви що смієтесь?
Та їх наріт відразу ж спалить !
Почитайте, що тут наріт пише про вакцини.
Так навіть про відьомске варево у ХІІІ сторіччі не писали.
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17.08.2020 22:01 Відповісти
та ну косоокі, обісрались - кацапи впередіпланетивсей! Не дай Бого ще парад пабеди над корона врусом організують, і померших до вакцини на палках носити почнуть!
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17.08.2020 21:59 Відповісти
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2383
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17.08.2020 22:11 Відповісти
Из инета....

"Чтобы первым получить ,надо первым начать ! А первые начинают авторы ....Вот и подумай -китайская зараза или соседская?" Вспомнил чей-то пост. И как тут не согласится . Несмотря на передовую вирусологию и огромные средства ,на западе не трубят о победе..... А закадычные дружки-соседи в лидерах... Возможно,вакцина и существует и разрабатывалась одновременно с заразой. Вполне.
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17.08.2020 22:12 Відповісти
Соблюдайте социальную дистанцию!!
Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6008
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17.08.2020 22:23 Відповісти
Гадаю,що і українська наука не стоїть на місці.Розробляємо,скоріш за все, її і ми,тобто Україна.Пів року,ну нехай буде рік-і вона з"явиться на прилавках наших аптек. Але ж до чого хитрі і підступні китайці:спочатку "випустили" оту гидоту у світ,а тепер же на її знищенні хочуть непогано заробити.Це- як американці із колорадським жуком.Спочатку вивели його у своїх військових лабораторіях,а потім почали продаватьи по усьому світі отруту проти нього.Непоганий гешефт.Скажіть, а серед китайців євреї є?
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17.08.2020 22:28 Відповісти
Кто третий спалится? Или список уже полный?
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17.08.2020 22:36 Відповісти
От вируса (ковид) который уже прошел 40 мутаций не может быть вакцины в ближайшие годы, и эта вся туфта от кацапов и китайцев просто бред... Ну разве что как говорили умные люди -- ".. у кого у первых будет вакцина в ближайшее время - тот вирус и распространил по Миру."
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17.08.2020 22:43 Відповісти
Очередное китайское говно! Теряются не деньги, а ваше здоровье!
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18.08.2020 10:03 Відповісти
Второй!
Первая - РАСИЯ!
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18.08.2020 12:47 Відповісти
 
 