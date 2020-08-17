Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу

Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини проти нового коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Xinhua.

Патент на вакцину від COVID-19 видало Національне управління інтелектуальної власності КНР. Розробляла вакцину команда дослідників під керівництвом Чен Вея, наукового співробітника Інституту військової медицини.

У березні вакцина стала першою в Китаї, з якої було дозволено розпочати клінічні випробування.

Згідно з висновками дослідників, вакцина демонструє хорошу імуногенність як у мишей, так і у морських свинок, і здатна викликати сильну клітинну та імунну реакцію організму за короткий проміжок часу. Її можна швидко виготовити в великих масштабах, щоб використовувати в боротьбі з пандемією COVID-19.

Зараз вакцина пройшла клінічні випробування фази 1 і фази 2, які підтвердили її безпеку і ефективність.

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