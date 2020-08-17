Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу
Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини проти нового коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Xinhua.
Патент на вакцину від COVID-19 видало Національне управління інтелектуальної власності КНР. Розробляла вакцину команда дослідників під керівництвом Чен Вея, наукового співробітника Інституту військової медицини.
У березні вакцина стала першою в Китаї, з якої було дозволено розпочати клінічні випробування.
Згідно з висновками дослідників, вакцина демонструє хорошу імуногенність як у мишей, так і у морських свинок, і здатна викликати сильну клітинну та імунну реакцію організму за короткий проміжок часу. Її можна швидко виготовити в великих масштабах, щоб використовувати в боротьбі з пандемією COVID-19.
Зараз вакцина пройшла клінічні випробування фази 1 і фази 2, які підтвердили її безпеку і ефективність.
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Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле
Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.
Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.
Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.
А то хер пенсию паалучишь!!))
Схоже, зараз коронавірус і маски в супермаркетах теж триватимуть пару років.
***
Доброго вам здоров'я, не хворійте, нам ще Україну після ЗЕленой шмарклі відновлювати.....
- Ново-благословенная? - осведомился он.- Бог с вами, голубчик, - отозвался хозяин, - это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.- А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, - наставительно перебил Филипп Филиппович, - а во-вторых, бог их знает, что они туда плеснули.
Так и тут!
Та їх наріт відразу ж спалить !
Почитайте, що тут наріт пише про вакцини.
Так навіть про відьомске варево у ХІІІ сторіччі не писали.
"Чтобы первым получить ,надо первым начать ! А первые начинают авторы ....Вот и подумай -китайская зараза или соседская?" Вспомнил чей-то пост. И как тут не согласится . Несмотря на передовую вирусологию и огромные средства ,на западе не трубят о победе..... А закадычные дружки-соседи в лидерах... Возможно,вакцина и существует и разрабатывалась одновременно с заразой. Вполне.
Первая - РАСИЯ!