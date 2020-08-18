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На Полтавщине планируют построить первый Дворец спорта, - Синегубов

На Полтавщине планируют построить первый Дворец спорта, - Синегубов

Полтавская область в 2021 году рассчитывает получить государственную субвенцию на строительство первого спорткомплекса в рамках новой соответствующей инициативы Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА., передают Українські новини.

В Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона.

"Сегодня на Полтавщине нет места для проведения масштабных спортивных соревнований и комплексной тренировки. Поэтому мы планируем построить современный спортивный комплекс для игровых видов спорта и различных единоборств, - отметил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов. - Полтавская область нуждается современного многофункционального Дворца спорта, в котором спортсмены будут иметь все возможности стать будущими олимпийскими чемпионами. Первый шаг сделан - депутаты областного совета поддержали нашу инициативу и выделили 650 тыс. грн на разработку проектно-сметной документации соответствующего объекта в областном центре ".

В здании планируется разместить в частности универсальный тренировочный зал для игры в волейбол, футзал, баскетбол, гандбол, бадминтон. Также обустроят раздевалки, помещения для тренеров, кафе, буфеты и медицинский пункт, минибассейнов, залы для единоборств, вольной борьбе и боксу, конференц-зал на 100 человек и тренажерный зал.

Трибуны вместят до полутора тысяч зрителей.

Дворец спорта планируют построить в Полтаве в новом микрорайоне Лазурный. Полтавской городским советом уже решен вопрос по определению места строительства объекта и дано разрешение на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 4 га в районе ул. Лазурной.

Автор: 

спорт (2444) Синегубов Олег (561) Полтавская область (1206)


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зєбидло краде на всьому. пір во врємя чуми.
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18.08.2020 13:01 Ответить
Мало їм в Польтаві тренажерки!
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18.08.2020 13:05 Ответить
Самое важное и пипец как необходимое. Спорт! А я думал, что экономикой и коррупцией нужно заниматься, стимулировать мелкий и средний бизнес. Оказывается в Украине уже все хорошо и можно заняться вбухиванием денег в спортивные сооружения.
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18.08.2020 13:09 Ответить
Я уже полтора года не могу добиться чтобы отремонтировали советскую открытую баскетбольную площадку в Соломенском районе Киева, а тут оказывается ОГОГО КАКИЕ ПЛАНЫ!!!
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18.08.2020 13:40 Ответить
 
 