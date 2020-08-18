На Полтавщині планують побудувати перший Палац спорту, - Синєгубов

Полтавська область в 2021 році розраховує отримати державну субвенцію на будівництво першого спорткомплексу в рамках нової відповідної ініціативи Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляється на сайті Полтавської ОДА, передають Українські новини.

В Україні починається державний проєкт зі створення в кожній області об'єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену або спортсменам з цього регіону.

"Сьогодні на Полтавщині немає місця для проведення масштабних спортивних змагань та комплексного тренування. Тому ми плануємо побудувати сучасний спортивний комплекс для ігрових видів спорту та різних єдиноборств, - зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. - Полтавська область потребує сучасного багатофункціонального Палацу спорту, в якому спортсмени матимуть всі можливості стати майбутніми олімпійськими чемпіонами. Перший крок зроблено - депутати обласної ради підтримали нашу ініціативу і виділили 650 тис. грн на розробку проєктно-кошторисної документації відповідного об'єкта в обласному центрі".

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У будівлі планується розмістити зокрема універсальний тренувальний зал для гри у волейбол, футзал, баскетбол, гандбол, бадмінтон. Також облаштують роздягальні, приміщення для тренерів, кафе, буфети і медичний пункт, мінібасейнів, зали для єдиноборств, вільної боротьби та боксу, конференц-зал на 100 осіб і тренажерний зал.

Трибуни вмістять до півтори тисячі глядачів.

Палац спорту планують побудувати в Полтаві в новому мікрорайоні Лазурний. Полтавською міською радою вже вирішене питання щодо визначення місця будівництва об'єкта і дано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 4 га в районі вул. Лазурної.