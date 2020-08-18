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SOCAR поставит армии арктическое дизтопливо по цене "Роттердам+$126/т"

SOCAR поставит армии арктическое дизтопливо по цене

Министерство обороны определило компании "Сокар Украина" и "Альянс Энерго Трейд" победителями тендера на закупку 39 161 т дизельного топлива арктических марок.

Об этом сообщает интернет-издание enkorr.


Компания "Сокар Украина" одержала победу в двух лотах на поставку 10 300 тонн и 10 600 тонн, предложив цену 23 056 грн/тонн. Еще в двух лотах общим объемом 18 261 тонн выиграла "Альянс Энерго Трейд" с ресурсом по 23 085 грн/тонн.
По состоянию на дату торгов, средняя цена дизтоплива в Северо-Западной Европе (Fob Rotterdam и CIF NWE), к которым привязаны цены контрактов украинских НПЗ, составляла $375/т.


Без учета акцизного налога и НДС, Минобороны планирует приобрести топливо по $501/т. Следовательно, премия по контрактам на поставку топлива для Вооруженных сил может составить $126/т.
Столь высокая наценка к цене в портах Северо-Западной Европы объясняется тем, что Минобороны закупает топливо с отсрочкой платежа на 30 дней и с учетом стоимости доставки. Также издание отмечает, что премия на качество арктической марки, которую закупает Минобороны, составляет $50/т к цене обычной марке топлива.
Помимо победителей в торгах участвовали компании "Люкс Краина", "ОККО Контракт" и "Укртатнафта".


Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе "Укрзализныця" законтрактовала 12000 тонн дизтоплива по цене "Роттердам+$27/т".
Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине также для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину. С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" предложил населению газ по цене хаб в Германии (NCG) плюс 1,95 евро/МВт.час, что соответствует стоимости доставки газа в Украину.


Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Автор: 

дизтопливо (66) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+24
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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18.08.2020 13:56 Ответить
+11
Ротердам+
и 126 баксов для зели
от же вава и барыга
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18.08.2020 13:46 Ответить
+10
ЗЕленый марадеры барыжничующие на крови. Да, ЗеДятлы и другие садовогриценковские опзжшные голосящие юлькофилы лошары.
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18.08.2020 13:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ротердам+
и 126 баксов для зели
от же вава и барыга
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18.08.2020 13:46 Ответить
ой красавці). 23,06 за кіло або 19,4 за літр. це при тому , що сокар має власну нафту (азерська компаниія) і ціна ДП - роздрібна - на укрнафті 21 грн.
Зєля нє лох
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18.08.2020 14:07 Ответить
ротердам + приріс цифірками ?
добре з бюджету потягнуть.
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18.08.2020 13:48 Ответить
А судити їх скоро будуть?
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18.08.2020 13:48 Ответить
КОго? За них проголосовал нарид. Они выполняют свои предвыборные обязательства "пох;й" и "я вам ничего не должен". За что судить? Они выразители воли большинства. Хочет большинство сидеть по уши в говне - никто не в праве им запретить. Это демократия.
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18.08.2020 14:02 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



"Ну вот почему "зеленые" сейчас молча проглатывают весь ужас, который во сто крат сильнее того, в чем обвиняли Порошенко?!"
Отвечу: Поднятые на выборы всеми ТВ каналами, орущими о зраде, и всеми IT технологиями, массы снова впали в спячку.
Им пофиг: вышли/посрали/залезли в ракушку
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18.08.2020 14:08 Ответить
Ну так ТВ каналы сейчас "в глубине сибирских руд" хранят гордое молчание, а массы едят то, что им впихивают с экранов. Хотя мы и потешались над кацапами, но на деле их переплюнули, при этом процесс занял меньше времени, всего-то 5 лет.
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18.08.2020 14:34 Ответить
Зависит исключительно от степени дебильности избирателей. Не белорусских, не казахских, а наших, тутошных, украинских...
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18.08.2020 14:03 Ответить
Зеленський при владі, а ротердам + і далі існує.
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18.08.2020 13:51 Ответить
Ми збираємось завойовувати арктику?
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18.08.2020 13:52 Ответить
ну хз, Вава собирался чтото бамбить, как вариант этот объект находится за полярным кругом.
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18.08.2020 13:56 Ответить
не. мы её будем просто бомбить.
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 2011
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18.08.2020 14:01 Ответить
а зачем нам арктическое топливо? у нас зимой +5
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18.08.2020 13:54 Ответить
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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18.08.2020 13:56 Ответить
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 7051
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18.08.2020 14:09 Ответить
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 1521
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18.08.2020 14:10 Ответить
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 4433
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18.08.2020 14:11 Ответить
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 9764
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18.08.2020 14:12 Ответить
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1295670027690168321 39 мин

а тепер уявіть собі, як це вдарило по самому СБУ - коли рік готуєш операцію, а потім розумієш, що тебе здають русні.
не можу уявити, як себе почували люди, що провернули цю операцію.
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18.08.2020 14:13 Ответить
ЗЕленый марадеры барыжничующие на крови. Да, ЗеДятлы и другие садовогриценковские опзжшные голосящие юлькофилы лошары.
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18.08.2020 13:56 Ответить
дочитать до конца тяжело
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18.08.2020 13:58 Ответить
Арктическое топливо? Украина планирует отбивать у рашки архипелаг Новая земля?
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18.08.2020 13:57 Ответить
Шпицберген. Раньше на Шпицберген набирали шахтёров в офисе в Донецке. Шпицберген це Україна.
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18.08.2020 14:07 Ответить
Шпицберген тоже. Чтоб два раза не бегать
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18.08.2020 14:15 Ответить
А навіщо таке паливо армії?
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18.08.2020 13:59 Ответить
После лета обычно приходят холода...
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18.08.2020 14:05 Ответить
А солярки от Лукашенко больше не будет и дешевых МАЗов и запчастей для танков и дешевой белорусской оптики тоже . В Беларуси куйловский бунт и забастовка, да и Зеля не признаёт Луку президентом. Нам ведь жена болгера ближе, чем Лука, который был реальным союзником , а не на словах.
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18.08.2020 14:16 Ответить
а чому ж саме там кловун шаурму в рота пхав, от тепер і ясно!
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 9256
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18.08.2020 14:25 Ответить
Арктическое дизтопливо - глупость, нет такого топлива. Есть общеизвестные специальные добавки, позволяющие самую обычную солярку заливать при минус 40 и ниже.
Кто-то кого-то разводит на бабки.
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18.08.2020 14:29 Ответить
Не совсем так. Отличие арктического и зимнего топлива есть и дело не только в присадках. Очистка топлива другая. И топливо такое есть, даже по ГОСТу отличается от зимнего.
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18.08.2020 14:43 Ответить
На кой нам арктическое?. У нас -40С ?
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18.08.2020 15:01 Ответить
Наверное потому, что у нас есть полярная станция?
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18.08.2020 15:16 Ответить
Практично 30% маржі за місяць післяплати. Хоча я не думаю що, вони здатні поставити одразу таку кількість дизельного пального одразу. Тож, скоріше всього даються гроші, а паливо буде потім.
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18.08.2020 14:36 Ответить
Арктическое топливо очень актуально в августе!
Главное начать, а там и на мальдивы наапает!
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18.08.2020 14:54 Ответить
И таки да - SOCAR это общемировой поставщик топлива, по самым низким ценам!
Вся Украина пасется на дешевом SOCAR
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18.08.2020 14:58 Ответить
Я охреневаю. Есть понятие дитопливо "Л" (летнее), дизтопливо "З" (зимнее). Основное отличие - добавка жидкости "И" (препятствеут кристаллообразованию воды в фильтрах).
Вот зелохам по ушам ездят.
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18.08.2020 14:59 Ответить
Арктическое дизельное топливо: Температура застывания −55 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо - по сути утяжелённый керосин..
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18.08.2020 15:21 Ответить
Ирада. на кой вести расчет на - 55 по Цельсию? На северном полюсе Украины - Черниговская вроде такого не замечали.
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18.08.2020 15:50 Ответить
Это топливо для нашей полярной станции. Ну нет там проводов с материка. Работают только дизель-генераторы.
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18.08.2020 16:26 Ответить
Ловкость рук и никакого мошенничества. Этот Альянс не производит а просто берет дизельку в больших объемах с Кременчугского НПЗ по смешной цене и перепродает армии читай государству по конячей цене. В результате на НПЗ жопа нет средств, сокращение рабочих под маркой оптимизации. Которая проводится несколькими приглашенными порулить ,,заробитчан,, Прибалтики с огромными зарплатами. Нет вообще вредного стажа по заводу, одними цветочками наверно пахнет.
Интересно Укртатнафта он же Кременчугский Нпз учавствовал в торгах, почему же сам производитель этого арктик Диз.топлива оказался за бортом ? Из-за неприлично низкой реальной цены? Нет как заработать нужным людишкам ?
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18.08.2020 15:11 Ответить
А зачем украинской армии арктическое топливо? Мы что, за северный полюс собрались воевать? Или за южный?
Я думал у нас в приоритете Донбас и Крым, но, видать, ошибся.
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18.08.2020 16:06 Ответить
ротердам + зебил
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18.08.2020 16:10 Ответить
 
 