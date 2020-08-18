SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т"

Міністерство оборони визначило компанії "Сокар Україна" та "Альянс Енерго Трейд" переможцями тендеру на закупівлю 39 161 т дизельного палива арктичних марок.

Про це повідомляє інтернет-видання enkorr.

Компанія "Сокар Україна" здобула перемогу в двох лотах на поставку 10 300 т і 10 600 т, запропонувавши ціну 23 056 грн/т. Ще в двох лотах загальним обсягом 18 261 т виграв "Альянс Енерго Трейд" з ресурсом по 23 085 грн/т.

Станом на дату торгів середня ціна дизпалива в Північно-Західній Європі (Fob Rotterdam і CIF NWE), до яких прив'язані ціни контрактів українських НПЗ, становила $375/т.

Без урахування акцизного податку та ПДВ Міноборони планує придбати паливо по $501/т. Отже, премія за контрактами на поставку палива для Збройних сил може становити $126/т.

Настільки висока націнка до ціни в портах Північно-Західної Європи пояснюється тим, що Міноборони закуповує паливо з відстрочкою платежу на 30 днів і з урахуванням вартості доставки. Також видання зазначає, що премія на якість арктичної марки, яку закуповує Міноборони, становить $50/т до ціни звичайної марки палива.

Крім переможців, у торгах брали участь компанії "Люкс Країна", "ОККО Контракт" і "Укртатнафта".

Раніше повідомлялося, що минулого тижня "Укрзалізниця" законтрактувала 12 000 тонн дизпалива за ціною "Роттердам+$27/т".

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін у європейських біржових майданчиках використовується в Україні також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т. зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF у Нідерландах плюс доставка в Україну. З 1 серпня 2020 року зі скасуванням ПСО, НАК "Нафтогаз України" запропонував населенню газ за ціною хаб у Німеччині (NCG) плюс 1,95 євро/МВт.год, що відповідає вартості доставки газу в Україну.

Також у 2016-2019 рр. діяла формула "Роттердам+" для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів. Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.