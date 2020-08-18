SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т"
Міністерство оборони визначило компанії "Сокар Україна" та "Альянс Енерго Трейд" переможцями тендеру на закупівлю 39 161 т дизельного палива арктичних марок.
Про це повідомляє інтернет-видання enkorr.
Компанія "Сокар Україна" здобула перемогу в двох лотах на поставку 10 300 т і 10 600 т, запропонувавши ціну 23 056 грн/т. Ще в двох лотах загальним обсягом 18 261 т виграв "Альянс Енерго Трейд" з ресурсом по 23 085 грн/т.
Станом на дату торгів середня ціна дизпалива в Північно-Західній Європі (Fob Rotterdam і CIF NWE), до яких прив'язані ціни контрактів українських НПЗ, становила $375/т.
Без урахування акцизного податку та ПДВ Міноборони планує придбати паливо по $501/т. Отже, премія за контрактами на поставку палива для Збройних сил може становити $126/т.
Настільки висока націнка до ціни в портах Північно-Західної Європи пояснюється тим, що Міноборони закуповує паливо з відстрочкою платежу на 30 днів і з урахуванням вартості доставки. Також видання зазначає, що премія на якість арктичної марки, яку закуповує Міноборони, становить $50/т до ціни звичайної марки палива.
Крім переможців, у торгах брали участь компанії "Люкс Країна", "ОККО Контракт" і "Укртатнафта".
Раніше повідомлялося, що минулого тижня "Укрзалізниця" законтрактувала 12 000 тонн дизпалива за ціною "Роттердам+$27/т".
Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін у європейських біржових майданчиках використовується в Україні також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т. зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF у Нідерландах плюс доставка в Україну. З 1 серпня 2020 року зі скасуванням ПСО, НАК "Нафтогаз України" запропонував населенню газ за ціною хаб у Німеччині (NCG) плюс 1,95 євро/МВт.год, що відповідає вартості доставки газу в Україну.
Також у 2016-2019 рр. діяла формула "Роттердам+" для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів. Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.
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и 126 баксов для зели
от же вава и барыга
Зєля нє лох
добре з бюджету потягнуть.
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"Ну вот почему "зеленые" сейчас молча проглатывают весь ужас, который во сто крат сильнее того, в чем обвиняли Порошенко?!"
Отвечу: Поднятые на выборы всеми ТВ каналами, орущими о зраде, и всеми IT технологиями, массы снова впали в спячку.
Им пофиг: вышли/посрали/залезли в ракушку
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1295670027690168321 39 мин
а тепер уявіть собі, як це вдарило по самому СБУ - коли рік готуєш операцію, а потім розумієш, що тебе здають русні.
не можу уявити, як себе почували люди, що провернули цю операцію.
Кто-то кого-то разводит на бабки.
Главное начать, а там и на мальдивы наапает!
Вся Украина пасется на дешевом SOCAR
Вот зелохам по ушам ездят.
Интересно Укртатнафта он же Кременчугский Нпз учавствовал в торгах, почему же сам производитель этого арктик Диз.топлива оказался за бортом ? Из-за неприлично низкой реальной цены? Нет как заработать нужным людишкам ?
Я думал у нас в приоритете Донбас и Крым, но, видать, ошибся.