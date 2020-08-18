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Новини
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SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т"

SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною

Міністерство оборони визначило компанії "Сокар Україна" та "Альянс Енерго Трейд" переможцями тендеру на закупівлю 39 161 т дизельного палива арктичних марок.

Про це повідомляє інтернет-видання enkorr.

Компанія "Сокар Україна" здобула перемогу в двох лотах на поставку 10 300 т і 10 600 т, запропонувавши ціну 23 056 грн/т. Ще в двох лотах загальним обсягом 18 261 т виграв "Альянс Енерго Трейд" з ресурсом по 23 085 грн/т.

Станом на дату торгів середня ціна дизпалива в Північно-Західній Європі (Fob Rotterdam і CIF NWE), до яких прив'язані ціни контрактів українських НПЗ, становила $375/т.

Без урахування акцизного податку та ПДВ Міноборони планує придбати паливо по $501/т. Отже, премія за контрактами на поставку палива для Збройних сил може становити $126/т.

Настільки висока націнка до ціни в портах Північно-Західної Європи пояснюється тим, що Міноборони закуповує паливо з відстрочкою платежу на 30 днів і з урахуванням вартості доставки. Також видання зазначає, що премія на якість арктичної марки, яку закуповує Міноборони, становить $50/т до ціни звичайної марки палива.

Крім переможців, у торгах брали участь компанії "Люкс Країна", "ОККО Контракт" і "Укртатнафта".

Раніше повідомлялося, що минулого тижня "Укрзалізниця" законтрактувала 12 000 тонн дизпалива за ціною "Роттердам+$27/т".

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін у європейських біржових майданчиках використовується в Україні також для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року це була т. зв. формула "Амстердам плюс" - ціна на хабі ТТF у Нідерландах плюс доставка в Україну. З 1 серпня 2020 року зі скасуванням ПСО, НАК "Нафтогаз України" запропонував населенню газ за ціною хаб у Німеччині (NCG) плюс 1,95 євро/МВт.год, що відповідає вартості доставки газу в Україну.

Також у 2016-2019 рр. діяла формула "Роттердам+" для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів. Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.

Автор: 

дизпаливо (1338) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+24
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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18.08.2020 13:56 Відповісти
+11
Ротердам+
и 126 баксов для зели
от же вава и барыга
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18.08.2020 13:46 Відповісти
+10
ЗЕленый марадеры барыжничующие на крови. Да, ЗеДятлы и другие садовогриценковские опзжшные голосящие юлькофилы лошары.
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18.08.2020 13:56 Відповісти
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Ротердам+
и 126 баксов для зели
от же вава и барыга
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18.08.2020 13:46 Відповісти
ой красавці). 23,06 за кіло або 19,4 за літр. це при тому , що сокар має власну нафту (азерська компаниія) і ціна ДП - роздрібна - на укрнафті 21 грн.
Зєля нє лох
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18.08.2020 14:07 Відповісти
ротердам + приріс цифірками ?
добре з бюджету потягнуть.
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18.08.2020 13:48 Відповісти
А судити їх скоро будуть?
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18.08.2020 13:48 Відповісти
КОго? За них проголосовал нарид. Они выполняют свои предвыборные обязательства "пох;й" и "я вам ничего не должен". За что судить? Они выразители воли большинства. Хочет большинство сидеть по уши в говне - никто не в праве им запретить. Это демократия.
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18.08.2020 14:02 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



"Ну вот почему "зеленые" сейчас молча проглатывают весь ужас, который во сто крат сильнее того, в чем обвиняли Порошенко?!"
Отвечу: Поднятые на выборы всеми ТВ каналами, орущими о зраде, и всеми IT технологиями, массы снова впали в спячку.
Им пофиг: вышли/посрали/залезли в ракушку
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18.08.2020 14:08 Відповісти
Ну так ТВ каналы сейчас "в глубине сибирских руд" хранят гордое молчание, а массы едят то, что им впихивают с экранов. Хотя мы и потешались над кацапами, но на деле их переплюнули, при этом процесс занял меньше времени, всего-то 5 лет.
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18.08.2020 14:34 Відповісти
Зависит исключительно от степени дебильности избирателей. Не белорусских, не казахских, а наших, тутошных, украинских...
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18.08.2020 14:03 Відповісти
Зеленський при владі, а ротердам + і далі існує.
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18.08.2020 13:51 Відповісти
Ми збираємось завойовувати арктику?
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18.08.2020 13:52 Відповісти
ну хз, Вава собирался чтото бамбить, как вариант этот объект находится за полярным кругом.
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18.08.2020 13:56 Відповісти
не. мы её будем просто бомбить.
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 2011
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18.08.2020 14:01 Відповісти
а зачем нам арктическое топливо? у нас зимой +5
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18.08.2020 13:54 Відповісти
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+ ...
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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18.08.2020 13:56 Відповісти
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 7051
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18.08.2020 14:09 Відповісти
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 1521
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18.08.2020 14:10 Відповісти
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 4433
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18.08.2020 14:11 Відповісти
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 9764
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18.08.2020 14:12 Відповісти
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1295670027690168321 39 мин

а тепер уявіть собі, як це вдарило по самому СБУ - коли рік готуєш операцію, а потім розумієш, що тебе здають русні.
не можу уявити, як себе почували люди, що провернули цю операцію.
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18.08.2020 14:13 Відповісти
ЗЕленый марадеры барыжничующие на крови. Да, ЗеДятлы и другие садовогриценковские опзжшные голосящие юлькофилы лошары.
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18.08.2020 13:56 Відповісти
дочитать до конца тяжело
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18.08.2020 13:58 Відповісти
Арктическое топливо? Украина планирует отбивать у рашки архипелаг Новая земля?
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18.08.2020 13:57 Відповісти
Шпицберген. Раньше на Шпицберген набирали шахтёров в офисе в Донецке. Шпицберген це Україна.
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18.08.2020 14:07 Відповісти
Шпицберген тоже. Чтоб два раза не бегать
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18.08.2020 14:15 Відповісти
А навіщо таке паливо армії?
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18.08.2020 13:59 Відповісти
После лета обычно приходят холода...
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18.08.2020 14:05 Відповісти
А солярки от Лукашенко больше не будет и дешевых МАЗов и запчастей для танков и дешевой белорусской оптики тоже . В Беларуси куйловский бунт и забастовка, да и Зеля не признаёт Луку президентом. Нам ведь жена болгера ближе, чем Лука, который был реальным союзником , а не на словах.
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18.08.2020 14:16 Відповісти
а чому ж саме там кловун шаурму в рота пхав, от тепер і ясно!
SOCAR поставить армії арктичне дизпаливо за ціною "Роттердам+$126/т" - Цензор.НЕТ 9256
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18.08.2020 14:25 Відповісти
Арктическое дизтопливо - глупость, нет такого топлива. Есть общеизвестные специальные добавки, позволяющие самую обычную солярку заливать при минус 40 и ниже.
Кто-то кого-то разводит на бабки.
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18.08.2020 14:29 Відповісти
Не совсем так. Отличие арктического и зимнего топлива есть и дело не только в присадках. Очистка топлива другая. И топливо такое есть, даже по ГОСТу отличается от зимнего.
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18.08.2020 14:43 Відповісти
На кой нам арктическое?. У нас -40С ?
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18.08.2020 15:01 Відповісти
Наверное потому, что у нас есть полярная станция?
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18.08.2020 15:16 Відповісти
Практично 30% маржі за місяць післяплати. Хоча я не думаю що, вони здатні поставити одразу таку кількість дизельного пального одразу. Тож, скоріше всього даються гроші, а паливо буде потім.
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18.08.2020 14:36 Відповісти
Арктическое топливо очень актуально в августе!
Главное начать, а там и на мальдивы наапает!
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18.08.2020 14:54 Відповісти
И таки да - SOCAR это общемировой поставщик топлива, по самым низким ценам!
Вся Украина пасется на дешевом SOCAR
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18.08.2020 14:58 Відповісти
Я охреневаю. Есть понятие дитопливо "Л" (летнее), дизтопливо "З" (зимнее). Основное отличие - добавка жидкости "И" (препятствеут кристаллообразованию воды в фильтрах).
Вот зелохам по ушам ездят.
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18.08.2020 14:59 Відповісти
Арктическое дизельное топливо: Температура застывания −55 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо - по сути утяжелённый керосин..
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18.08.2020 15:21 Відповісти
Ирада. на кой вести расчет на - 55 по Цельсию? На северном полюсе Украины - Черниговская вроде такого не замечали.
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18.08.2020 15:50 Відповісти
Это топливо для нашей полярной станции. Ну нет там проводов с материка. Работают только дизель-генераторы.
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18.08.2020 16:26 Відповісти
Ловкость рук и никакого мошенничества. Этот Альянс не производит а просто берет дизельку в больших объемах с Кременчугского НПЗ по смешной цене и перепродает армии читай государству по конячей цене. В результате на НПЗ жопа нет средств, сокращение рабочих под маркой оптимизации. Которая проводится несколькими приглашенными порулить ,,заробитчан,, Прибалтики с огромными зарплатами. Нет вообще вредного стажа по заводу, одними цветочками наверно пахнет.
Интересно Укртатнафта он же Кременчугский Нпз учавствовал в торгах, почему же сам производитель этого арктик Диз.топлива оказался за бортом ? Из-за неприлично низкой реальной цены? Нет как заработать нужным людишкам ?
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18.08.2020 15:11 Відповісти
А зачем украинской армии арктическое топливо? Мы что, за северный полюс собрались воевать? Или за южный?
Я думал у нас в приоритете Донбас и Крым, но, видать, ошибся.
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18.08.2020 16:06 Відповісти
ротердам + зебил
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18.08.2020 16:10 Відповісти
 
 