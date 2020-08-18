В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода

Министерство энергетики считает предложенную НКРЭКУ методологию стимулирующего регулирования требующей доработки и призывает прислушаться к позиции участников рынка.

Министерство рекомендует Регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC для определения нормы дохода по европейскому подходу. От корректной методологии тарифа зависит качество услуги по распределению электроэнергии, уменьшение стоимости присоединений к электросетям и приватизация принадлежащих государственных операторов систем распределения (облэнерго), сообщает Зеркало недели.

Министерство энергетики подчеркивает, что при существующей модели тарифообразования объемы финансирования работ по обновлению сетей по инвестиционным программам охватывают незначительный процент от потребности. Предложенную же НКРЭКУ методологию в Министерстве энергетики считают требующей доработки.

"Если оценивать сумму необходимых инвестиций в распределительные сети с точки зрения перспективы, то согласно пятилетним планам развития электрических сетей для реализации всех мероприятий, необходимо привлечь в среднем в год около 11 млрд грн. В то же время за последние 3 года инвестиции в распределительные сети согласно выполненным ОСР инвестпрограммам составляют 4 млрд грн в год ", - отмечают в министерстве.

В Минэнерго считают, что тарифная методология НКРЭКУ должна быть такой, которая даст возможность операторам систем распределения достичь снижения уровня Said к среднему по стране - 220 минут и снижения потерь электрической энергии в электрических сетях до 7-7,5%. Также в Минэнерго отмечают, что от стимулирующего регулирования зависят перспективное уменьшение стоимости присоединений к электросетям операторов систем распределения, приватизация принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения.

"Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон по проекту постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного бесперебойного электроснабжения потребителей Украины", - подчеркнули в министерстве.

Поскольку введение RAB-тарифа должно стать эффективным механизмом привлечения новых инвестиций, в Министерстве отмечают, что рекомендуют регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC с целью соблюдения общепринятой в европейских странах практики.

Напомним, ранее эксперты рынка - Европейская Бизнес Ассоциация, Общественный союз "Умные электросети Украины", Всеукраинская энергетическая Ассамблея, Экспертный совет при министерстве энергетики Украины - дали оценку, что для привлечения инвестиций в отрасль и обновления электросетей, стимулирующее тарифообразование должно быть принято по европейской методологии - единая база активов и ставка доходности на уровне WACC, что составляет около 17% для отрасли электроэнергетики в Украине.