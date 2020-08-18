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В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода

В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода

Министерство энергетики считает предложенную НКРЭКУ методологию стимулирующего регулирования требующей доработки и призывает прислушаться к позиции участников рынка.

Министерство рекомендует Регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC для определения нормы дохода по европейскому подходу. От корректной методологии тарифа зависит качество услуги по распределению электроэнергии, уменьшение стоимости присоединений к электросетям и приватизация принадлежащих государственных операторов систем распределения (облэнерго), сообщает Зеркало недели.

Министерство энергетики подчеркивает, что при существующей модели тарифообразования объемы финансирования работ по обновлению сетей по инвестиционным программам охватывают незначительный процент от потребности. Предложенную же НКРЭКУ методологию в Министерстве энергетики считают требующей доработки.

"Если оценивать сумму необходимых инвестиций в распределительные сети с точки зрения перспективы, то согласно пятилетним  планам развития электрических сетей для реализации всех мероприятий, необходимо привлечь в среднем в год около 11 млрд грн. В то же время за последние 3 года инвестиции в распределительные сети согласно выполненным ОСР инвестпрограммам составляют 4 млрд грн в год ", - отмечают в министерстве.

В Минэнерго считают, что тарифная методология НКРЭКУ должна быть такой, которая даст возможность операторам систем распределения достичь снижения уровня Said к среднему по стране - 220 минут и снижения потерь электрической энергии в электрических сетях до 7-7,5%. Также в Минэнерго отмечают, что от стимулирующего регулирования зависят перспективное уменьшение стоимости присоединений к электросетям операторов систем распределения, приватизация принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения.

"Предлагаем прислушаться к предложениям всех заинтересованных сторон по проекту постановления с целью решения накопившихся годами проблем распределительных компаний с целью обеспечения качественного бесперебойного электроснабжения потребителей Украины", - подчеркнули в министерстве.

Поскольку введение RAB-тарифа должно стать эффективным механизмом привлечения новых инвестиций, в Министерстве отмечают, что рекомендуют регулятору принять стимулирующее регулирование с применением показателя WACC с целью соблюдения общепринятой в европейских странах практики.

Напомним, ранее эксперты рынка - Европейская Бизнес Ассоциация, Общественный союз "Умные электросети Украины", Всеукраинская энергетическая Ассамблея, Экспертный совет при министерстве энергетики Украины - дали оценку, что для привлечения инвестиций в отрасль и обновления электросетей, стимулирующее тарифообразование должно быть принято по европейской методологии - единая база активов и ставка доходности на уровне WACC, что составляет около 17% для отрасли электроэнергетики в Украине.

Автор: 

RAB (34) Минэнерго (368)


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Топ комментарии
+2
В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 7780
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18.08.2020 14:23 Ответить
+2
73%
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18.08.2020 14:33 Ответить
+2
тот бубочка, продолжил преступное дело поросенко, который начал масштабный грабеж украинцев, превратив, за 5 лет, украинцев из бедных - в нищих..
бубочка зеленский - обещало убрать олигархов от власти, но стало таким же, как мародерище поросенко - лжецом и подонком..
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18.08.2020 14:49 Ответить
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В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 7780
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18.08.2020 14:23 Ответить
Кортежі нах, держдачі нах і всі діла.
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18.08.2020 14:24 Ответить
за вас переживаю!
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18.08.2020 14:31 Ответить
боярки хряпни і йди спать.
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18.08.2020 14:39 Ответить
мені не цікавий твій досвід
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18.08.2020 14:45 Ответить
У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу - Цензор.НЕТ 564Тримай малорос підзаборний
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18.08.2020 15:08 Ответить
ти не смішний, ти тупориле створіння. і не дивно, бо твій призедент таке саме чмо як і ти.
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18.08.2020 15:29 Ответить
То хто не відрізняє кінострічку від реального життя? Казкові, такі казкові!)))
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18.08.2020 14:31 Ответить
73%
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18.08.2020 14:33 Ответить
То ти голосував за Слугу народу? Поздоровляю!)))
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18.08.2020 14:35 Ответить
оце тебе вгатило!
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18.08.2020 14:41 Ответить
их таких 73% .....
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18.08.2020 14:33 Ответить
нехай ідуть лісом з rabом
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18.08.2020 14:26 Ответить
у мразей у власти - одна методология - это грабеж народа за счет повышения тарифов..
дуремары зеленские -это слуги олигархов и враги народа - вы для начала, пересмотрите зарплаты народу в пользу европейского подхода, а потом меняйте тарифы..
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18.08.2020 14:27 Ответить
ты ЗЛОЙ !
бубочка обещал что все будет у всех нужно только подождать а то эти папередники палки в колеса ему вставляют !!!!
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18.08.2020 14:32 Ответить
тот бубочка, продолжил преступное дело поросенко, который начал масштабный грабеж украинцев, превратив, за 5 лет, украинцев из бедных - в нищих..
бубочка зеленский - обещало убрать олигархов от власти, но стало таким же, как мародерище поросенко - лжецом и подонком..
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18.08.2020 14:49 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!

Просто потому что ЛОХИ!!
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18.08.2020 14:28 Ответить
В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 1788
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18.08.2020 14:31 Ответить
Але дивним чином палають сідниці у 8 відсоткових лузерів!)))
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18.08.2020 14:34 Ответить
Скоро закончит работу так и не начатое Великое Строительство Величайшего *********** Галактики Зеленского !!!

***
В Минэнерго призвали НКРЭКУ пересмотреть методологию RAB-тарифа в пользу европейского подхода - Цензор.НЕТ 1213

https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1294521617398272001/photo/1
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18.08.2020 14:30 Ответить
Зеленського є кому і є за що похвалити: реформи ЗСУ зупинено !

У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу - Цензор.НЕТ 2535
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18.08.2020 14:35 Ответить
ай нэ нэ нэ нэ рабские тарифы, ромалэ.
как только их протолкнут реформаторы сразу власти зелоенского наступит кирдык.
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18.08.2020 14:37 Ответить
И дарасы! Грабителей надо уничтожать так как сами они не остановятся! У Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу - Цензор.НЕТ 6189
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18.08.2020 14:54 Ответить
 
 