Минобразования разослало рекомендации по противодействию буллингу в школах
Для противодействия буллингу среди участников образовательного процесса в школе, Минобразования рекомендует практические шаги внедрения концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" в учебных заведениях в 2020/2021 учебном году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Отмечается, что рекомендации отправлены в департаменты образования областных и местных администраций и размещены на сайте министерства.
В 2017-2019 годах в пилотных учебных заведениях Донецкой и Луганской областей состоялось моделирование концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" при поддержке ЮНИСЕФ. Учебные заведения - участники моделирования Концепции продемонстрировали значительный прогресс по созданию безопасной и инклюзивной образовательной среды.
Концепция содержит онлайн-инструмент "Экспресс-оценка" для осуществления мониторинга актуального состояния безопасной образовательной среды и получения информации об уровне безопасности.
Также для повышения готовности учителей к созданию такой образовательной среды заведениям последипломного педагогического образования рекомендуют включить в программы повышения квалификации учителей учебные модули по вопросам безопасности.
"Так, эффективным инструментом предотвращения насилия и буллинга (травли) в учебных заведениях является профилактика. Следует создать в школе атмосферу совместного уважения и ответственного отношения друг к другу во время межличностного взаимодействия участников образовательного процесса", - говорится в сообщении.
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Люди не рахуються з тими, хто поруч, що комусь може бути боляче, прикро, неприємно.
Ні. Кожний живе задля себе.
І дітей так виховує - нелюдами.
буллинг, *******, первалюнинг - срань для самоосознания своей значимости придумывает фигню всякую...
Бачте, як гарно звучить масове пограбування і мародерство, - лутінг.
Енто же савсєм другоє дєло!