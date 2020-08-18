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Минобразования разослало рекомендации по противодействию буллингу в школах

Минобразования разослало рекомендации по противодействию буллингу в школах

Для противодействия буллингу среди участников образовательного процесса в школе, Минобразования рекомендует практические шаги внедрения концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" в учебных заведениях в 2020/2021 учебном году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что рекомендации отправлены в департаменты образования областных и местных администраций и размещены на сайте министерства.

В 2017-2019 годах в пилотных учебных заведениях Донецкой и Луганской областей состоялось моделирование концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" при поддержке ЮНИСЕФ. Учебные заведения - участники моделирования Концепции продемонстрировали значительный прогресс по созданию безопасной и инклюзивной образовательной среды.

Концепция содержит онлайн-инструмент "Экспресс-оценка" для осуществления мониторинга актуального состояния безопасной образовательной среды и получения информации об уровне безопасности.

Также для повышения готовности учителей к созданию такой образовательной среды заведениям последипломного педагогического образования рекомендуют включить в программы повышения квалификации учителей учебные модули по вопросам безопасности.

"Так, эффективным инструментом предотвращения насилия и буллинга (травли) в учебных заведениях является профилактика. Следует создать в школе атмосферу совместного уважения и ответственного отношения друг к другу во время межличностного взаимодействия участников образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рекомендации по подготовке к новому учебному году в условиях пандемии будут пересмотрены после конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ, - Ляшко

Автор: 

школа (3024) Минобразования (1740) буллинг (68)


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Всё правильно. Только учителям дозволено дубасить школьников линейками, указками, классными журналами.
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18.08.2020 16:36 Ответить
Всё это фигня. Только создание школ для трудных детей обезопасит остальных учеников.
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18.08.2020 16:38 Ответить
Минобразования разослало рекомендации по противодействию буллингу в школах - Цензор.НЕТ 4400
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18.08.2020 16:38 Ответить
Справа певно в підриві моральних підвалин всього суспільства.
Люди не рахуються з тими, хто поруч, що комусь може бути боляче, прикро, неприємно.
Ні. Кожний живе задля себе.
І дітей так виховує - нелюдами.
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18.08.2020 16:41 Ответить
буллингу / Мендель заразна: буллинг и харассмент, - Мендель 05.10.19 20:23
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18.08.2020 16:55 Ответить
пля - а что нет человеческих слов?
буллинг, *******, первалюнинг - срань для самоосознания своей значимости придумывает фигню всякую...
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18.08.2020 17:01 Ответить
А ще грабіжників неполіткоректно називати грабіжниками. Тепер вони, - благородні лутери (looters), які займаються лутінгом (looting).
Бачте, як гарно звучить масове пограбування і мародерство, - лутінг.
Енто же савсєм другоє дєло!
Міносвіти розіслало рекомендації з протидії булінгу в школах - Цензор.НЕТ 2467
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18.08.2020 17:50 Ответить
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18.08.2020 18:10 Ответить
Нужно начинать с учителей !!!
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19.08.2020 00:50 Ответить
 
 