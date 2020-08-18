Минобразования разослало рекомендации по противодействию буллингу в школах

Для противодействия буллингу среди участников образовательного процесса в школе, Минобразования рекомендует практические шаги внедрения концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" в учебных заведениях в 2020/2021 учебном году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что рекомендации отправлены в департаменты образования областных и местных администраций и размещены на сайте министерства.

В 2017-2019 годах в пилотных учебных заведениях Донецкой и Луганской областей состоялось моделирование концепции "Безопасная и дружественная к ребенку школа" при поддержке ЮНИСЕФ. Учебные заведения - участники моделирования Концепции продемонстрировали значительный прогресс по созданию безопасной и инклюзивной образовательной среды.

Концепция содержит онлайн-инструмент "Экспресс-оценка" для осуществления мониторинга актуального состояния безопасной образовательной среды и получения информации об уровне безопасности.

Также для повышения готовности учителей к созданию такой образовательной среды заведениям последипломного педагогического образования рекомендуют включить в программы повышения квалификации учителей учебные модули по вопросам безопасности.

"Так, эффективным инструментом предотвращения насилия и буллинга (травли) в учебных заведениях является профилактика. Следует создать в школе атмосферу совместного уважения и ответственного отношения друг к другу во время межличностного взаимодействия участников образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рекомендации по подготовке к новому учебному году в условиях пандемии будут пересмотрены после конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ, - Ляшко