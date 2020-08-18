Міносвіти розіслало рекомендації з протидії булінгу в школах

Щоб протидіяти будь-яким конфліктам (булінгу) серед учасників освітнього процесу в школі, МОН рекомендує практичні кроки впровадження концепції "Безпечна і дружня до дитини школа" у закладах освіти в 2020/2021 навчальному році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що рекомендації відправлені в департаменти освіти обласних і місцевих адміністрацій та розміщені на сайті МОН.

Так, у 2017-2019 роках у пілотних закладах освіти Донецької та Луганської областей відбулось моделювання концепції "Безпечна і дружня до дитини школа" (далі – Концепція) за підтримки ЮНІСЕФ. Заклади освіти – учасники моделювання Концепції продемонстрували значний прогрес щодо створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища.

Концепція містить онлайн-інструмент "Експрес-оцінювання" для здійснення моніторингу актуального стану безпечного освітнього середовища та отримання інформації про рівень безпеки.

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Також для підвищення готовності вчителів до створення такого освітнього середовища закладам післядипломної педагогічної освіти рекомендовано включити до програм підвищення кваліфікації вчителів навчальні модулі з питань безпеки.

"Так, найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) в закладах освіти є профілактика. Варто створити у школі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.

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