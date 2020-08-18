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Міносвіти розіслало рекомендації з протидії булінгу в школах

Міносвіти розіслало рекомендації з протидії булінгу в школах

Щоб протидіяти будь-яким конфліктам (булінгу) серед учасників освітнього процесу в школі, МОН рекомендує практичні кроки впровадження концепції "Безпечна і дружня до дитини школа" у закладах освіти в 2020/2021 навчальному році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зазначається, що рекомендації відправлені в департаменти освіти обласних і місцевих адміністрацій та розміщені на сайті МОН.

Так, у 2017-2019 роках у пілотних закладах освіти Донецької та Луганської областей відбулось моделювання концепції "Безпечна і дружня до дитини школа" (далі – Концепція) за підтримки ЮНІСЕФ. Заклади освіти – учасники моделювання Концепції продемонстрували значний прогрес щодо створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища.

Концепція містить онлайн-інструмент "Експрес-оцінювання" для здійснення моніторингу актуального стану безпечного освітнього середовища та отримання інформації про рівень безпеки.

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Також для підвищення готовності вчителів до створення такого освітнього середовища закладам післядипломної педагогічної освіти рекомендовано включити до програм підвищення кваліфікації вчителів навчальні модулі з питань безпеки.

"Так, найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) в закладах освіти є профілактика. Варто створити у школі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.

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школа (2229) Міносвіти (1422) булінг (65)


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Всё правильно. Только учителям дозволено дубасить школьников линейками, указками, классными журналами.
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18.08.2020 16:36 Відповісти
Всё это фигня. Только создание школ для трудных детей обезопасит остальных учеников.
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18.08.2020 16:38 Відповісти
Минобразования разослало рекомендации по противодействию буллингу в школах - Цензор.НЕТ 4400
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18.08.2020 16:38 Відповісти
Справа певно в підриві моральних підвалин всього суспільства.
Люди не рахуються з тими, хто поруч, що комусь може бути боляче, прикро, неприємно.
Ні. Кожний живе задля себе.
І дітей так виховує - нелюдами.
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18.08.2020 16:41 Відповісти
буллингу / Мендель заразна: буллинг и харассмент, - Мендель 05.10.19 20:23
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18.08.2020 16:55 Відповісти
пля - а что нет человеческих слов?
буллинг, *******, первалюнинг - срань для самоосознания своей значимости придумывает фигню всякую...
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18.08.2020 17:01 Відповісти
А ще грабіжників неполіткоректно називати грабіжниками. Тепер вони, - благородні лутери (looters), які займаються лутінгом (looting).
Бачте, як гарно звучить масове пограбування і мародерство, - лутінг.
Енто же савсєм другоє дєло!
Міносвіти розіслало рекомендації з протидії булінгу в школах - Цензор.НЕТ 2467
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18.08.2020 17:50 Відповісти
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18.08.2020 18:10 Відповісти
Нужно начинать с учителей !!!
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19.08.2020 00:50 Відповісти
 
 