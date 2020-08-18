Міносвіти розіслало рекомендації з протидії булінгу в школах
Щоб протидіяти будь-яким конфліктам (булінгу) серед учасників освітнього процесу в школі, МОН рекомендує практичні кроки впровадження концепції "Безпечна і дружня до дитини школа" у закладах освіти в 2020/2021 навчальному році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Зазначається, що рекомендації відправлені в департаменти освіти обласних і місцевих адміністрацій та розміщені на сайті МОН.
Так, у 2017-2019 роках у пілотних закладах освіти Донецької та Луганської областей відбулось моделювання концепції "Безпечна і дружня до дитини школа" (далі – Концепція) за підтримки ЮНІСЕФ. Заклади освіти – учасники моделювання Концепції продемонстрували значний прогрес щодо створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища.
Концепція містить онлайн-інструмент "Експрес-оцінювання" для здійснення моніторингу актуального стану безпечного освітнього середовища та отримання інформації про рівень безпеки.
Також для підвищення готовності вчителів до створення такого освітнього середовища закладам післядипломної педагогічної освіти рекомендовано включити до програм підвищення кваліфікації вчителів навчальні модулі з питань безпеки.
"Так, найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) в закладах освіти є профілактика. Варто створити у школі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.
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Ні. Кожний живе задля себе.
І дітей так виховує - нелюдами.
буллинг, *******, первалюнинг - срань для самоосознания своей значимости придумывает фигню всякую...
Бачте, як гарно звучить масове пограбування і мародерство, - лутінг.
Енто же савсєм другоє дєло!