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Новый кардиодиспансер в Полтаве позволит снизить смертность от инфарктов, – Синегубов

Новый кардиодиспансер в Полтаве позволит снизить смертность от инфарктов, – Синегубов

Обновленный Полтавский областной кардиологический диспансер, где вскоре откроют новый корпус, позволит снизить до 10-12% смертность жителей региона от инфарктов.

"Областной кардиологический диспансер взял основную нагрузку лечения сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. Здесь ежегодно в стационаре получают помощь 5 тыс. больных, а количество обратившихся за амбулаторной помощью – гораздо больше. Из-за малой площади кардиодиспансер не мог расширяться, существенно обновлять оборудование, а также был вынужден арендовать помещение для стационара в 5 км от диспансера. Поэтому для нас чрезвычайно важно достроить новый корпус в 2020 году", – отметил Олег Синегубов.

Новый корпус кардиоцентра – один из самых масштабных и важных объектов строительства на Полтавщине в рамках "Большого строительства". Его возводят с нуля.

На первом этаже будут размещены поликлинику и приемное отделение. На втором – административные помещения и отделение функциональной диагностики, на третьем-пятом этажах – двухместные палаты на 30 коек с санузлами. На шестом – операционные, блок реанимации и интенсивной терапии. В подвале будут размещены раздевалки медперсонала, мастерские, дезкамера и технические помещения. В корпусе предусмотрен один пассажирский, три больничных и два технических лифта.

После проведения реконструкции планируется реструктуризация областного кардиодиспансера – создадут отделение нарушений сердечного ритма и некоронарогенных заболеваний, полноценное отделение реабилитации. Для жителей Полтавщины станут доступны сложные операции на сердце и высокоточная диагностика.

По данным Департамента здравоохранения, в Полтавской области в структуре распространенности болезней среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают именно болезни системы кровообращения – 43,8%.

Автор: 

медицина (2529) Тахтаулове (776) Синегубов Олег (561)


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Лікарі ті самі.
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18.08.2020 17:22 Ответить
Чем вас эти "ликари" не устраивают? Они что, пальцем или молитвами должны вас лечить, если нечем диагностировать и негде прооперировать?
Вы, уважаемый, должны САМИ о своем здоровье заботиться, а не нарекать на врачей. Если говорт, не ешть то или это, потому что вредно, а вы едите и дальше? Если все время говорят не курите-вредно, а вы продолжаете? Если никогда не занимались спортом и все время проводите с пивом у телевизора? То при чем тут врачи? Это ВАШЕ личное сердце. И ВЫ за него в ответе!
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18.08.2020 19:08 Ответить
Я маю сам турбуватись по своє лікування і не заважати лікарям і головлікарім "працювати". Маю сам турбуватись про власну безпеку і не заважати міліції "працювати". Маю сам турбуватись про оплаення домівки і не заважати комунальщикам "працювати". Взагалі ми, козли, дуже їм всім заважаємо жити і хапати.
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19.08.2020 08:33 Ответить
Якщо встигнуть довезти до кардіодиспансера...
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18.08.2020 17:43 Ответить
Положили в диспансер, узнал цены на лекарства - инфаркт. Дело хорошее, но стоимость лечения по карману далеко не каждому инфарктнику.
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18.08.2020 17:50 Ответить
Инфарктников , прежде всего, необходимо оперировать, а хирургический набор на ВСЕ операции уже много лет пациенты покупают сами. Стенты должны ставить бесплатно...Но в нашем нищем государстве, где все и всех обманывают, может и покупать придется...
И то, что тут описано никак не диспансер, а настоящий кардиоцентр с операционными и реанимацией. Если врачи квалифицированные, не имеет значения, где они территориально работают.
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18.08.2020 19:01 Ответить
Для того чтоб снизить инфаркт установите минимальные цены на сигареты и алкоголь в 2 раза больше чем на сегодняшний день. А всё вырученные деньги на лечение инфарктов и инсультов
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18.08.2020 18:31 Ответить
Для того, чтобы не было инфаркта, не лопайте сахар ложками, не налегайте на мучное, а занимайтесь спортом или физическими упражнениями ежедневно! Не курите! НЕ злоупотрбляйте спиртным! Имейте хороший генетеческиий фон.
В остальном, полностью поддерживаю.
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18.08.2020 19:17 Ответить
Аби від цього залежало. Але ж агітувати за зелених наказано.
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18.08.2020 19:39 Ответить
 
 