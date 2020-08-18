Новый кардиодиспансер в Полтаве позволит снизить смертность от инфарктов, – Синегубов

Обновленный Полтавский областной кардиологический диспансер, где вскоре откроют новый корпус, позволит снизить до 10-12% смертность жителей региона от инфарктов.

"Областной кардиологический диспансер взял основную нагрузку лечения сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. Здесь ежегодно в стационаре получают помощь 5 тыс. больных, а количество обратившихся за амбулаторной помощью – гораздо больше. Из-за малой площади кардиодиспансер не мог расширяться, существенно обновлять оборудование, а также был вынужден арендовать помещение для стационара в 5 км от диспансера. Поэтому для нас чрезвычайно важно достроить новый корпус в 2020 году", – отметил Олег Синегубов.

Новый корпус кардиоцентра – один из самых масштабных и важных объектов строительства на Полтавщине в рамках "Большого строительства". Его возводят с нуля.

На первом этаже будут размещены поликлинику и приемное отделение. На втором – административные помещения и отделение функциональной диагностики, на третьем-пятом этажах – двухместные палаты на 30 коек с санузлами. На шестом – операционные, блок реанимации и интенсивной терапии. В подвале будут размещены раздевалки медперсонала, мастерские, дезкамера и технические помещения. В корпусе предусмотрен один пассажирский, три больничных и два технических лифта.

После проведения реконструкции планируется реструктуризация областного кардиодиспансера – создадут отделение нарушений сердечного ритма и некоронарогенных заболеваний, полноценное отделение реабилитации. Для жителей Полтавщины станут доступны сложные операции на сердце и высокоточная диагностика.

По данным Департамента здравоохранения, в Полтавской области в структуре распространенности болезней среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают именно болезни системы кровообращения – 43,8%.