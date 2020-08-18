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Новий кардіодиспансер у Полтаві дасть змогу знизити смертність від інфарктів, - Синєгубов

Новий кардіодиспансер у Полтаві дасть змогу знизити смертність від інфарктів, - Синєгубов

Оновлений Полтавський обласний кардіологічний диспансер, де незабаром відкриють новий корпус, дасть змогу знизити до мінімуму (до 10-12%) смертність жителів регіону від інфарктів.

"Обласний кардіологічний диспансер взяв основний тягар лікування серцево-судинних хвороб у регіоні. Тут щорічно на стаціонарі отримують допомогу 5 тисяч хворих, а кількість тих, хто звернувся за амбулаторною допомогою, – набагато більша. Через малу площу кардіодиспансер не міг розширятися, суттєво оновлювати обладнання, а також був змушений орендувати приміщення для стаціонару в 5 кілометрах від основного центру. Тому для нас надзвичайно важливо було добудувати новий корпус у 2020 році", – зазначив Олег Синєгубов.

Новий корпус кардіоцентру – один із наймасштабніших і найважливіших об’єктів будівництва на Полтавщині в межах "Великого будівництва". Його зводять із нуля.

На першому поверсі будуть розміщені поліклініка та приймальне відділення. На другому – адміністративні приміщення та відділення функціональної діагностики, на третьому-п'ятому поверхах – двомісні палати на 30 ліжок із санвузлами. На шостому – операційні, блок реанімації та інтенсивної терапії. У підвалі будуть розміщені роздягальні медперсоналу, майстерні, дезкамера та технічні приміщення. У корпусі передбачено один пасажирський, три лікарняні та два технічні ліфти.

Після проведення реконструкції планується реструктуризація обласного кардіодиспансеру – створять відділення порушень серцевого ритму і некоронарогенних захворювань, повноцінне відділення реабілітації. Для жителів Полтавщини стануть доступні складні операції на серці та високоточна діагностика.

За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, у Полтавській області в структурі поширеності хвороб серед дорослого населення (18 років і старше) переважають саме хвороби системи кровообігу – 43,8%.

Автор: 

медицина (2145) Полтава (568) Синєгубов Олег (860)


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Лікарі ті самі.
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18.08.2020 17:22 Відповісти
Чем вас эти "ликари" не устраивают? Они что, пальцем или молитвами должны вас лечить, если нечем диагностировать и негде прооперировать?
Вы, уважаемый, должны САМИ о своем здоровье заботиться, а не нарекать на врачей. Если говорт, не ешть то или это, потому что вредно, а вы едите и дальше? Если все время говорят не курите-вредно, а вы продолжаете? Если никогда не занимались спортом и все время проводите с пивом у телевизора? То при чем тут врачи? Это ВАШЕ личное сердце. И ВЫ за него в ответе!
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18.08.2020 19:08 Відповісти
Я маю сам турбуватись по своє лікування і не заважати лікарям і головлікарім "працювати". Маю сам турбуватись про власну безпеку і не заважати міліції "працювати". Маю сам турбуватись про оплаення домівки і не заважати комунальщикам "працювати". Взагалі ми, козли, дуже їм всім заважаємо жити і хапати.
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19.08.2020 08:33 Відповісти
Якщо встигнуть довезти до кардіодиспансера...
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18.08.2020 17:43 Відповісти
Положили в диспансер, узнал цены на лекарства - инфаркт. Дело хорошее, но стоимость лечения по карману далеко не каждому инфарктнику.
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18.08.2020 17:50 Відповісти
Инфарктников , прежде всего, необходимо оперировать, а хирургический набор на ВСЕ операции уже много лет пациенты покупают сами. Стенты должны ставить бесплатно...Но в нашем нищем государстве, где все и всех обманывают, может и покупать придется...
И то, что тут описано никак не диспансер, а настоящий кардиоцентр с операционными и реанимацией. Если врачи квалифицированные, не имеет значения, где они территориально работают.
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18.08.2020 19:01 Відповісти
Для того чтоб снизить инфаркт установите минимальные цены на сигареты и алкоголь в 2 раза больше чем на сегодняшний день. А всё вырученные деньги на лечение инфарктов и инсультов
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18.08.2020 18:31 Відповісти
Для того, чтобы не было инфаркта, не лопайте сахар ложками, не налегайте на мучное, а занимайтесь спортом или физическими упражнениями ежедневно! Не курите! НЕ злоупотрбляйте спиртным! Имейте хороший генетеческиий фон.
В остальном, полностью поддерживаю.
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18.08.2020 19:17 Відповісти
Аби від цього залежало. Але ж агітувати за зелених наказано.
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18.08.2020 19:39 Відповісти
 
 