Новий кардіодиспансер у Полтаві дасть змогу знизити смертність від інфарктів, - Синєгубов
Оновлений Полтавський обласний кардіологічний диспансер, де незабаром відкриють новий корпус, дасть змогу знизити до мінімуму (до 10-12%) смертність жителів регіону від інфарктів.
"Обласний кардіологічний диспансер взяв основний тягар лікування серцево-судинних хвороб у регіоні. Тут щорічно на стаціонарі отримують допомогу 5 тисяч хворих, а кількість тих, хто звернувся за амбулаторною допомогою, – набагато більша. Через малу площу кардіодиспансер не міг розширятися, суттєво оновлювати обладнання, а також був змушений орендувати приміщення для стаціонару в 5 кілометрах від основного центру. Тому для нас надзвичайно важливо було добудувати новий корпус у 2020 році", – зазначив Олег Синєгубов.
Новий корпус кардіоцентру – один із наймасштабніших і найважливіших об’єктів будівництва на Полтавщині в межах "Великого будівництва". Його зводять із нуля.
На першому поверсі будуть розміщені поліклініка та приймальне відділення. На другому – адміністративні приміщення та відділення функціональної діагностики, на третьому-п'ятому поверхах – двомісні палати на 30 ліжок із санвузлами. На шостому – операційні, блок реанімації та інтенсивної терапії. У підвалі будуть розміщені роздягальні медперсоналу, майстерні, дезкамера та технічні приміщення. У корпусі передбачено один пасажирський, три лікарняні та два технічні ліфти.
Після проведення реконструкції планується реструктуризація обласного кардіодиспансеру – створять відділення порушень серцевого ритму і некоронарогенних захворювань, повноцінне відділення реабілітації. Для жителів Полтавщини стануть доступні складні операції на серці та високоточна діагностика.
За даними Департаменту охорони здоров’я ОДА, у Полтавській області в структурі поширеності хвороб серед дорослого населення (18 років і старше) переважають саме хвороби системи кровообігу – 43,8%.
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Вы, уважаемый, должны САМИ о своем здоровье заботиться, а не нарекать на врачей. Если говорт, не ешть то или это, потому что вредно, а вы едите и дальше? Если все время говорят не курите-вредно, а вы продолжаете? Если никогда не занимались спортом и все время проводите с пивом у телевизора? То при чем тут врачи? Это ВАШЕ личное сердце. И ВЫ за него в ответе!
И то, что тут описано никак не диспансер, а настоящий кардиоцентр с операционными и реанимацией. Если врачи квалифицированные, не имеет значения, где они территориально работают.
В остальном, полностью поддерживаю.