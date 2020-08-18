Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил во вторник комитет Сената по разведке.

Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в российских усилиях, направленных на вмешательство в выборы в США в 2016 году и, скорее всего, знал, что помогает разведке РФ, говорится в докладе комитета.

Согласно докладу, бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.

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Вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер сказал, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.

Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Спецпрокурора уволили.

В июле Роберт Мюллер свидетельствовал в Конгрессе. Он подтвердил, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.

В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

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