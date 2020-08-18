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Новости Вмешательство в выборы в США
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Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената

Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил во вторник комитет Сената по разведке.

Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в российских усилиях, направленных на вмешательство в выборы в США в 2016 году и, скорее всего, знал, что помогает разведке РФ, говорится в докладе комитета.

Согласно докладу, бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уволил инспектора Аткинсона, признавшего заслуживающей доверия жалобу о давлении администрации президента США на Украину

Вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер сказал, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.

Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Спецпрокурора уволили. 

В июле Роберт Мюллер свидетельствовал в Конгрессе. Он подтвердил, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.

В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Также читайте: Трамп просил лидеров четырех стран найти компромат на Байдена и дискредитировать Мюллера, - The Guardian

Автор: 

выборы (24766) путин владимир (31660) США (27348) Сенат США (517)


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Топ комментарии
+7
сегодня в Сирии, около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора, где проводилась инспекционная проверка, были уничтожены путем подрыва фугаса:
- кацапомразь и оккупант генерал-майор Гладких МО РФ, советник при президенте Ассаде, ранее занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае,
- командующий нацобороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными(воевал на стороне Ассада),
- трое офицеров и переводчиков из свиты, получили ранения различной степени..

смерть расиянским оккупантам и их прихвостням!
Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената - Цензор.НЕТ 9227
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18.08.2020 19:39 Ответить
+3
Интересно у Байдена хорошая память
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18.08.2020 19:28 Ответить
+3
женераль всьо
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18.08.2020 19:40 Ответить
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Ну и что - ему за это ни чего не будет ...
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18.08.2020 19:25 Ответить
другими словами, провели вместо американцев выборы по своему сценарию..
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18.08.2020 19:27 Ответить
Интересно у Байдена хорошая память
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18.08.2020 19:28 Ответить
У Байдена не тільки гарна пам*ять, але і знання цього питання і борг перед русошвайне за бруд, які вони на нього вилили разом із поліцаями з України.
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18.08.2020 19:59 Ответить
Ну з шестерками тут такое дело,-совпадение.А вот если присмотреться до медведя единоросов-то внутри козел,символ Бафомета.
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18.08.2020 19:44 Ответить
тому Трампу конче треба зустрітися із ****** до виборів
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18.08.2020 19:35 Ответить
А шож Трамп помогает Украине з вооружением?
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18.08.2020 19:39 Ответить
сегодня в Сирии, около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора, где проводилась инспекционная проверка, были уничтожены путем подрыва фугаса:
- кацапомразь и оккупант генерал-майор Гладких МО РФ, советник при президенте Ассаде, ранее занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае,
- командующий нацобороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными(воевал на стороне Ассада),
- трое офицеров и переводчиков из свиты, получили ранения различной степени..

смерть расиянским оккупантам и их прихвостням!
Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената - Цензор.НЕТ 9227
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18.08.2020 19:39 Ответить
женераль всьо
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18.08.2020 19:40 Ответить
Надеюсь госдеп прищючит ботоксную крису .
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18.08.2020 22:36 Ответить
Хто фінансує антіфу в США, яка нападає на всіх кого не встигли оболванити ЗМІ, що продалися демократичній партії ? Відповідь ясна - антіфу фінансує росія.
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18.08.2020 23:03 Ответить
 
 