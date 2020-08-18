Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената
Президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил во вторник комитет Сената по разведке.
Сайт WikiLeaks играл одну из ключевых ролей в российских усилиях, направленных на вмешательство в выборы в США в 2016 году и, скорее всего, знал, что помогает разведке РФ, говорится в докладе комитета.
Согласно докладу, бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.
Вице-председатель комитета, демократ Марк Уорнер сказал, что доклад указал на "невероятные" контакты между командой Трампа и российскими агентами.
Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора Роберт Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Спецпрокурора уволили.
В июле Роберт Мюллер свидетельствовал в Конгрессе. Он подтвердил, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года.
В ноябре Минюст США обнародовал инфорацию, что руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.
Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.
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- кацапомразь и оккупант генерал-майор Гладких МО РФ, советник при президенте Ассаде, ранее занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Забайкальском крае,
- командующий нацобороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчинёнными(воевал на стороне Ассада),
- трое офицеров и переводчиков из свиты, получили ранения различной степени..
смерть расиянским оккупантам и их прихвостням!