Завтра дополнительно пересмотрят уровни эпидопасности в Украине, - Ляшко

Завтра будут дополнительно пересмотрены уровни эпидемиологической опасности.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, в четверг, будут дополнительно пересмотрены уровни эпидемиологической опасности на основании количества инфицированных за последние 14 дней", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача Украины, карантинные зоны в общей сложности будут как минимум в 13 регионах.

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