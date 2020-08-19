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Новости Коронавирус и карантин
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Завтра дополнительно пересмотрят уровни эпидопасности в Украине, - Ляшко

Завтра дополнительно пересмотрят уровни эпидопасности в Украине, - Ляшко

Завтра будут дополнительно пересмотрены уровни эпидемиологической опасности.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, в четверг, будут дополнительно пересмотрены уровни эпидемиологической опасности на основании количества инфицированных за последние 14 дней", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача Украины, карантинные зоны в общей сложности будут как минимум в 13 регионах.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.
Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.
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19.08.2020 11:57 Ответить
Це з відкіля ОТАКЕ взялося? Сон, чи у пророка п*яне забуття?
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19.08.2020 12:10 Ответить
И что? Тебя уже райцентры посылают нах с дебыльными зонами и вечным карантином. Ты - пустое место. Твои методы полностью провалились
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19.08.2020 11:58 Ответить
Завтра уже наступит 2-я волна.
Не удивлюсь если еще и школы до Нового года закроют.
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19.08.2020 12:00 Ответить
Их и не откроют. Нах...ра ****** у руля люди умеющие думать. 73% уже дебилы. Осталось добить оставшиеся 27.
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19.08.2020 12:31 Ответить
триває "перша хвиля" з поступовим наростанням.. Цього тижня виходимо на 2000...


РОзпі..яйство"свободолюбивого Наріду" НЕ ПРОП"ЄШ !
"Друга хвиля -це коли "накладеться " сезонний грип..
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19.08.2020 14:57 Ответить
Да, надо менять стандарты на другие, а то ещё мало больных, а ТАКОЙ шухер!
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19.08.2020 12:07 Ответить
слышь, вавкин, пей зеленку, чтобы вавки заживали.
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19.08.2020 12:27 Ответить
УХ ТЫ! зеленку? спасибо!
но ты не сказал как её пил, - до обеда или после?
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19.08.2020 12:36 Ответить
 
 