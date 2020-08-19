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Новини Коронавірус і карантин
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Завтра додатково переглянуть рівні епіднебезпеки в Україні, - Ляшко

Завтра додатково переглянуть рівні епіднебезпеки в Україні, - Ляшко

Завтра будуть додатково переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, в четвер, будуть додатково переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки на підставі кількості інфікованих за останні 14 днів", - зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря України, карантинні зони в цілому будуть як мінімум в 13 регіонах.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.
Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.
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19.08.2020 11:57 Відповісти
Це з відкіля ОТАКЕ взялося? Сон, чи у пророка п*яне забуття?
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19.08.2020 12:10 Відповісти
И что? Тебя уже райцентры посылают нах с дебыльными зонами и вечным карантином. Ты - пустое место. Твои методы полностью провалились
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19.08.2020 11:58 Відповісти
Завтра уже наступит 2-я волна.
Не удивлюсь если еще и школы до Нового года закроют.
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19.08.2020 12:00 Відповісти
Их и не откроют. Нах...ра ****** у руля люди умеющие думать. 73% уже дебилы. Осталось добить оставшиеся 27.
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19.08.2020 12:31 Відповісти
триває "перша хвиля" з поступовим наростанням.. Цього тижня виходимо на 2000...


РОзпі..яйство"свободолюбивого Наріду" НЕ ПРОП"ЄШ !
"Друга хвиля -це коли "накладеться " сезонний грип..
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19.08.2020 14:57 Відповісти
Да, надо менять стандарты на другие, а то ещё мало больных, а ТАКОЙ шухер!
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19.08.2020 12:07 Відповісти
слышь, вавкин, пей зеленку, чтобы вавки заживали.
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19.08.2020 12:27 Відповісти
УХ ТЫ! зеленку? спасибо!
но ты не сказал как её пил, - до обеда или после?
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19.08.2020 12:36 Відповісти
 
 