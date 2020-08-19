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Завтра додатково переглянуть рівні епіднебезпеки в Україні, - Ляшко
Завтра будуть додатково переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки.
Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, в четвер, будуть додатково переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки на підставі кількості інфікованих за останні 14 днів", - зазначив Ляшко.
За словами головного санлікаря України, карантинні зони в цілому будуть як мінімум в 13 регіонах.
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