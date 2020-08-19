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Новини Коронавірус і карантин
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Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, - ВООЗ

Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, - ВООЗ

Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, що викликав пандемію COVID-19 - принаймні сьогодні на це розраховувати не можна.

Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Він повідомив, що побороти коронавірус можуть допомогти ефективно лише заходи, що обмежують його поширення. Колективний імунітет, який багато медиків називають головним захистом від нового вірусу, Раян оцінив як недостатньо надійний на сьогодні механізм.

"Глобальне населення ще далеко не досягло того рівня імунітету, який дозволяє зупинити це захворювання. Ми не будемо жити в надії, що колективний імунітет стане нашим порятунком. Зараз це не рішення", - заявив Раян.

Також читайте: ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини проти COVID-19

Автор: 

ВООЗ (773) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Отсутствие финансирования поможет побороть ВОЗ.
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19.08.2020 11:33 Відповісти
+8
кожна мавпа знає краще !
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19.08.2020 11:31 Відповісти
+5
в одному погоджусь з дурантинофілами -БАЙКИ ПРО "ДРУГУ ХВИЛЮ "Ковід-2019 восени -повна ..УЙНЯ.


Вірус мутує,і за всіма ознаками трохи втрачає у силі..
ТОму буде поступове наростання кількості інфікованих при зменшення смертності...
в середньому по планеті.
Це стверджує статистика..


а "друга хвиля "-це просто прихід ще й сезонного грипу..
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19.08.2020 11:43 Відповісти
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Может!!
Если хилый - сразу в гроб!!©
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19.08.2020 11:26 Відповісти
«20.07.2020, 06:01
Bloomberg: у российской элиты был доступ к вакцине от коронавируса с апреля. https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&title=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&text=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4424327_26_0_1401193856&title=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&text=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327%0ABloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи, сообщили источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april Bloomberg . Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждение этому у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.

Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.
Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», но в компаниях от комментариев отказались. Связаться с Центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из Администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Напомним, в России https://www.kommersant.ru/doc/4424268 завершаются испытания вакцины Центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.
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19.08.2020 11:39 Відповісти
У єтих вакцина была изначально. Так как разрабатывалась в комлекте с биологическим оружием. В Ухане оно оказалось по "обмену опытом" с Новосибирской лабораторией.
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19.08.2020 13:07 Відповісти
Дашовыгаварите такое. А мы все пол года старались выработать коллективный иммунитет как тут многие мечтали. А оказалось ето как выработать коллективный иммунитет к туберкулезу.
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19.08.2020 11:26 Відповісти
Ты не путаешь микобактерии которыми является туберкулез с вирусом? Ах, да... такие как ты просто не понимают ничего в медицыне..
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19.08.2020 12:19 Відповісти
Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3701
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19.08.2020 11:27 Відповісти
только вакцина - 2 х 50 вечнозеленых в сезон!!!
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19.08.2020 11:28 Відповісти
кожна мавпа знає краще !
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19.08.2020 11:31 Відповісти
Только ежегодная вакцинация, только хардкор.
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19.08.2020 11:32 Відповісти
И ртути побольше, и абортивного материала побольше, чтобы вакцинка была сладенькой.
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19.08.2020 11:33 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april Russian Elite Given Experimental Covid-19 Vaccine Since April .
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19.08.2020 11:41 Відповісти
і шо?
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19.08.2020 12:03 Відповісти
Какой ртути, чудо ты необразованное?
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19.08.2020 12:20 Відповісти
Сладенькой безопасной ртути, какой же ещё?
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19.08.2020 12:27 Відповісти
Чувак! Я понимаю, что ты прогуливал в школе химию, но давай ты попробуешь назвать конкретное соединение ртути и дозировку которую используют в вакцинах. Ага?
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20.08.2020 09:38 Відповісти
Отсутствие финансирования поможет побороть ВОЗ.
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19.08.2020 11:33 Відповісти
Коллективный, это колхозный што ли!? Если у соседа есть,тоту меня тоже, автоматический? Да ну ...***!
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19.08.2020 11:42 Відповісти
в одному погоджусь з дурантинофілами -БАЙКИ ПРО "ДРУГУ ХВИЛЮ "Ковід-2019 восени -повна ..УЙНЯ.


Вірус мутує,і за всіма ознаками трохи втрачає у силі..
ТОму буде поступове наростання кількості інфікованих при зменшення смертності...
в середньому по планеті.
Це стверджує статистика..


а "друга хвиля "-це просто прихід ще й сезонного грипу..
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19.08.2020 11:43 Відповісти
четырёх сезонных... обещают... вот там коллехтивный аннуитет разбушуется...
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19.08.2020 11:49 Відповісти
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19.08.2020 15:09 Відповісти
как страшно жить! )))
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19.08.2020 11:48 Відповісти
количество смертей в мире ,которое меньше нежели в прошлом"докоронавирусном" годе указывает ,что человеческий колективный имутет даже не в курсе .что такая хрень в ВОЗовских фантазиях бродит
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19.08.2020 11:50 Відповісти
Даже в Украине общее количество умерших (по всем причинам) в 2020 году меньше, чем в 2019 году. Зато 500 000 человек остались без работы, тысячи фирм уже не начнут работу.
И что прикажете теперь делать с зеленым ублюдком и его квартальной шоблой?
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19.08.2020 11:56 Відповісти
А откуда у вас статистика за 2020 год? И чем вызвано сокращение смертности? Карантином? Будет седеть теперь постоянно?
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19.08.2020 12:05 Відповісти
https://ukranews.com/news/713750-smertnost-v-ukraine-gosstat-obnarodoval-dannye-za-yanvar-aprel-2020 Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца - это официально, а неофициально у меня хорошие знакомые - 1.главврач областной больницы, 2. Старшая медицинская сестра в областных центрах, да и статистика прошлого года никуда не делась.
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19.08.2020 12:21 Відповісти
да нет у них статистики, они начитались сайтов с фейками которые плодят наши северные "братья" и верят в этот бред.
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19.08.2020 12:21 Відповісти
Сайт с фейками "Цензор.НЕТ": https://censor.net/news/3214498/gosstat_rasskazal_o_demograficheskoyi_situatsii_v_ukraine_za_yanvariyun_2020_goda_umerli_na_17_tys_chel
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19.08.2020 12:42 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-52105009 советую прочитать статью и не нести чушь. Бот ты безфамильный.
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19.08.2020 12:24 Відповісти
russian/features- указывает на бота прорашистского,который и разносит чушь сея панику и страх,что есть делом лукавым(по отношению к народу Украины - читай расейским)))
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20.08.2020 14:25 Відповісти
Мда... вы батенька - тупой...
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20.08.2020 14:41 Відповісти
Мда ,,,тупых рашистских "замполитов" хамство выдает
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20.08.2020 17:07 Відповісти
Да нет, тупой как раз ты. Проблема в том, что подобные тебе не способны анализировать информацию на других языках и приходится искать ссылки на русском. А если бы у тебя было хоть капельку мозгов, ты мог бы проверить информацию которую я предоставил, а не обвинять меня в том, что я бот, тролль или засланный агент фсб )) Вот, почитай https://www.istat.it/it/archivio/240401 может осилишь итальянский.
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21.08.2020 10:26 Відповісти
vai piano piano,sempre avanti , verso russia...
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21.08.2020 15:35 Відповісти
Сначала: "Всех на Карантин!" Позже: "Карантин хуже, чем работа без останови экономики!"
В завершении: "Никакого КОВИДа не было! Мы абшиблись. С кем не бываит..."
Бездарное сборище негодяев, жуирующих за счет взносов США и остальных стран. Ни одного здравого предложения, ни одного значимого для человечества дела. Трамп, пожалуй, вовсе не идиот, когда решил прекратить финансирование этих подлецов.
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19.08.2020 11:54 Відповісти
Трамп им уже не платит. Гейтс платит, но как частное лицо.
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19.08.2020 12:06 Відповісти
Всё, мы все умрём !
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19.08.2020 11:58 Відповісти
Но - что точно - не от коронавируса. И это придает силы.
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19.08.2020 12:22 Відповісти
Только сотни миллиардов долларов выделенные в ВОЗ смогут победить эту чуму...
Лучше конечно триллион. Тогда стопудово!
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19.08.2020 12:23 Відповісти
та то понятно,шо 0,3 переболевшего населения земли погоды не сделает.нужны возможные лекарства и вакцинация.а до их появления-меры предосторожности.
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19.08.2020 12:24 Відповісти
А шведы против.
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19.08.2020 12:51 Відповісти
А шведы против.
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19.08.2020 12:52 Відповісти
страшна пошесть у тих шведів. Вимерли десятки мільйонів. Трупи досі по вулицях лежать.
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19.08.2020 13:51 Відповісти
а говорили раньше другое. Вы уж там определитесь
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19.08.2020 13:03 Відповісти
Гроші їм треба. Тому й мелять казна що.
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19.08.2020 13:50 Відповісти
Судя по коментам ковид прежде всего поражает мозг.
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19.08.2020 13:19 Відповісти
Ну, тоді ВООЗ перехворів на КОВІД раніше ніж про нього оголосили.
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19.08.2020 13:49 Відповісти
100%
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20.08.2020 14:28 Відповісти
Дайте вже грошей тому Раяну, він за ті гроші придумає, як природу чи Бога обійти.
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19.08.2020 13:48 Відповісти
З початку вони казали що, вірус передається тільки від летючих мишей до людини. Потім кричали про сотні мільйонів жертв. Ще пізніше про те, як виробиться імунітет. Тепер вже, імінітету замало. Треба мабуть таміфлю закупляти.
Саме цікаве те що, той ВООЗ відношення не має до медицини, як і наше МОЗ. Сидять там собі клерки, яких делегували різні держави, часто не самі розвинені. Але так буде політкоректно. Зараз ними керує ефіоп, який до цього був міністром. Корупційні скандали там регулярні.
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19.08.2020 13:58 Відповісти
все прогнило до самого верха . И если воз с барыгами за одно то пора возврпщатся к старому доброму самоуправлению и будувать все знов. Обсуждение проектов новой системы
самоуправления вот что нужно. Остальное переливание из пустого в порожнее и блукание по кругу.
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19.08.2020 15:01 Відповісти
Нові побрехеньки щодня ...
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19.08.2020 15:54 Відповісти
 
 