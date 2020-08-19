Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, - ВООЗ
Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, що викликав пандемію COVID-19 - принаймні сьогодні на це розраховувати не можна.
Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Він повідомив, що побороти коронавірус можуть допомогти ефективно лише заходи, що обмежують його поширення. Колективний імунітет, який багато медиків називають головним захистом від нового вірусу, Раян оцінив як недостатньо надійний на сьогодні механізм.
"Глобальне населення ще далеко не досягло того рівня імунітету, який дозволяє зупинити це захворювання. Ми не будемо жити в надії, що колективний імунітет стане нашим порятунком. Зараз це не рішення", - заявив Раян.
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Bloomberg: у российской элиты был доступ к вакцине от коронавируса с апреля. https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&title=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&text=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4424327_26_0_1401193856&title=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&text=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327%0ABloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи, сообщили источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april Bloomberg . Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждение этому у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.
Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.
Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», но в компаниях от комментариев отказались. Связаться с Центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из Администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Напомним, в России https://www.kommersant.ru/doc/4424268 завершаются испытания вакцины Центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.
Вірус мутує,і за всіма ознаками трохи втрачає у силі..
ТОму буде поступове наростання кількості інфікованих при зменшення смертності...
в середньому по планеті.
Це стверджує статистика..
а "друга хвиля "-це просто прихід ще й сезонного грипу..
И что прикажете теперь делать с зеленым ублюдком и его квартальной шоблой?
В завершении: "Никакого КОВИДа не было! Мы абшиблись. С кем не бываит..."
Бездарное сборище негодяев, жуирующих за счет взносов США и остальных стран. Ни одного здравого предложения, ни одного значимого для человечества дела. Трамп, пожалуй, вовсе не идиот, когда решил прекратить финансирование этих подлецов.
Лучше конечно триллион. Тогда стопудово!
Саме цікаве те що, той ВООЗ відношення не має до медицини, як і наше МОЗ. Сидять там собі клерки, яких делегували різні держави, часто не самі розвинені. Але так буде політкоректно. Зараз ними керує ефіоп, який до цього був міністром. Корупційні скандали там регулярні.
самоуправления вот что нужно. Остальное переливание из пустого в порожнее и блукание по кругу.