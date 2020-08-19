Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, - ВООЗ

Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, що викликав пандемію COVID-19 - принаймні сьогодні на це розраховувати не можна.

Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Він повідомив, що побороти коронавірус можуть допомогти ефективно лише заходи, що обмежують його поширення. Колективний імунітет, який багато медиків називають головним захистом від нового вірусу, Раян оцінив як недостатньо надійний на сьогодні механізм.

"Глобальне населення ще далеко не досягло того рівня імунітету, який дозволяє зупинити це захворювання. Ми не будемо жити в надії, що колективний імунітет стане нашим порятунком. Зараз це не рішення", - заявив Раян.

Також читайте: ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини проти COVID-19