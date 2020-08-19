Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, - ВОЗ

Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19 - по крайней мере, сегодня на это рассчитывать нельзя.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Он сообщил, что побороть коронавирус могут помочь эффективно лишь меры, ограничивающие его распространение. Коллективный иммунитет, который многие медики называют главной защитой от нового вируса, Райан оценил как недостаточно надежный на сегодняшний день механизм.

"Глобальное население еще далеко не достигло того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. Мы не будем жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение", - заявил Райан.

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