Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, - ВОЗ
Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19 - по крайней мере, сегодня на это рассчитывать нельзя.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Он сообщил, что побороть коронавирус могут помочь эффективно лишь меры, ограничивающие его распространение. Коллективный иммунитет, который многие медики называют главной защитой от нового вируса, Райан оценил как недостаточно надежный на сегодняшний день механизм.
"Глобальное население еще далеко не достигло того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. Мы не будем жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение", - заявил Райан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если хилый - сразу в гроб!!©
Bloomberg: у российской элиты был доступ к вакцине от коронавируса с апреля. https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&title=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&text=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&imageUrl=https%3A%2F%2Fim.kommersant.ru%2FSocialPics%2F4424327_26_0_1401193856&title=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F&description=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327&text=Bloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4424327%0ABloomberg%3A%20%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи, сообщили источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april Bloomberg . Собеседники агентства утверждают, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек. Самому Bloomberg удалось найти подтверждение этому у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.
Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации, так как не подтверждена безопасность прививки.
Bloomberg утверждает, что доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», но в компаниях от комментариев отказались. Связаться с Центром Гамалеи агентству не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из Администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Напомним, в России https://www.kommersant.ru/doc/4424268 завершаются испытания вакцины Центра Гамалеи в госпитале Бурденко и Сеченовском университете. Минобороны, которое принимало участие в испытаниях, сообщило о выявлении антител к коронавирусу.
Вірус мутує,і за всіма ознаками трохи втрачає у силі..
ТОму буде поступове наростання кількості інфікованих при зменшення смертності...
в середньому по планеті.
Це стверджує статистика..
а "друга хвиля "-це просто прихід ще й сезонного грипу..
И что прикажете теперь делать с зеленым ублюдком и его квартальной шоблой?
В завершении: "Никакого КОВИДа не было! Мы абшиблись. С кем не бываит..."
Бездарное сборище негодяев, жуирующих за счет взносов США и остальных стран. Ни одного здравого предложения, ни одного значимого для человечества дела. Трамп, пожалуй, вовсе не идиот, когда решил прекратить финансирование этих подлецов.
Лучше конечно триллион. Тогда стопудово!
Саме цікаве те що, той ВООЗ відношення не має до медицини, як і наше МОЗ. Сидять там собі клерки, яких делегували різні держави, часто не самі розвинені. Але так буде політкоректно. Зараз ними керує ефіоп, який до цього був міністром. Корупційні скандали там регулярні.
самоуправления вот что нужно. Остальное переливание из пустого в порожнее и блукание по кругу.