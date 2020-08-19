ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини проти COVID-19

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав рівномірно розподілити у світі вакцину від коронавірусу. Він просить уникнути націоналізму в цьому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє The Hill.

"Нам потрібно запобігти націоналізму з приводу вакцини. Насправді, зі стратегічної і глобальної точки зору в інтересах кожної країни ділитися небезкінечними запасами. Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - повідомив Гебреєсус.

Він додав, що ВООЗ працює над планом рівномірного розподілу вакцини на той випадок, якщо вакцина виявиться ефективною і безпечною.

Перша фаза плану передбачає розподіл вакцини пропорційно серед країн, які брали участь у її створенні. Друга фаза має торкнутися країн, яким загрожує найбільша епідеміологічна небезпека.

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Гебреєсус зазначив, що спершу вакцину мають отримати медпрацівники і люди від 65 років.

Нагадаємо, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу.

11 серпня президент Росії Володимир Путін оголосив, що РФ першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу. Вона була створена центром імені Гамалії та отримала назву "Супутник V".