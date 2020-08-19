ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини проти COVID-19
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав рівномірно розподілити у світі вакцину від коронавірусу. Він просить уникнути націоналізму в цьому питанні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє The Hill.
"Нам потрібно запобігти націоналізму з приводу вакцини. Насправді, зі стратегічної і глобальної точки зору в інтересах кожної країни ділитися небезкінечними запасами. Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - повідомив Гебреєсус.
Він додав, що ВООЗ працює над планом рівномірного розподілу вакцини на той випадок, якщо вакцина виявиться ефективною і безпечною.
Перша фаза плану передбачає розподіл вакцини пропорційно серед країн, які брали участь у її створенні. Друга фаза має торкнутися країн, яким загрожує найбільша епідеміологічна небезпека.
Гебреєсус зазначив, що спершу вакцину мають отримати медпрацівники і люди від 65 років.
Нагадаємо, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу.
11 серпня президент Росії Володимир Путін оголосив, що РФ першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу. Вона була створена центром імені Гамалії та отримала назву "Супутник V".
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Так что воз делит шкуру неубитого медведя. Мне лично эта вакцина под названием 'рассея обогнала хоть в чем-то Штаты' не нужна и даром. Подождём лучше вакцину от более надежных авторов
Є лікарі у приватних медзакладах.
Ще варто почути, що скажуть юристи.
В Україні вже прийнято закон про мусове щеплення від ковіду ?
І чекаю колективних позовів після закінчення дурдому.
Підпишуся під тими, які стосуються мене.
Вони будуть. На різні теми. В усякому разі, дуже на це сподіваюся.
У нас у різних місцях уже були маніфестації протесту.
Тобто - не всі є стадом баранів.
Напомню, компания Монсанта на данный момент производит гербициды и яды в промышленных количествах, активно скупает сх земли во всех странах, занимается производством посевного материала, активно работает с ГМО.
Пока всех не отвакцинируют, не успокоятся. А где гарантии, что вакцины эти - не мины замедленного действия??? Где независимые медицинские экспертизы (не от ВОЗа и Била Гейтса)??? Их нет, как и гарантий. ..
но
По Сеньке - шапка!
Бог подаст!