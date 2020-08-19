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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини проти COVID-19

ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини проти COVID-19

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав рівномірно розподілити у світі вакцину від коронавірусу. Він просить уникнути націоналізму в цьому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє The Hill.

"Нам потрібно запобігти націоналізму з приводу вакцини. Насправді, зі стратегічної і глобальної точки зору в інтересах кожної країни ділитися небезкінечними запасами. Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть у безпеці", - повідомив Гебреєсус.

Він додав, що ВООЗ працює над планом рівномірного розподілу вакцини на той випадок, якщо вакцина виявиться ефективною і безпечною.

Перша фаза плану передбачає розподіл вакцини пропорційно серед країн, які брали участь у її створенні. Друга фаза має торкнутися країн, яким загрожує найбільша епідеміологічна небезпека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу

Гебреєсус зазначив, що спершу вакцину мають отримати медпрацівники і люди від 65 років.

Нагадаємо, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу.

11 серпня президент Росії Володимир Путін оголосив, що РФ першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу. Вона була створена центром імені Гамалії та отримала назву "Супутник V".

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (773) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
воз пнх вместе с птн...
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19.08.2020 07:17 Відповісти
+3
Рашкина вакцина не прошла третий этап испытаний и не является безопасной вакциной с изученным эффектом. То есть вакцинированный при встрече с большой дозой вируса вполне может получить осложнение в виде наоборот ещё более жесткого влияния на организм.

Так что воз делит шкуру неубитого медведя. Мне лично эта вакцина под названием 'рассея обогнала хоть в чем-то Штаты' не нужна и даром. Подождём лучше вакцину от более надежных авторов
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19.08.2020 07:27 Відповісти
+2
Делят шкуру еще не убитого медведя..😃
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19.08.2020 07:42 Відповісти
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Ніхто не буде виробляти вакцину собі у збиток.
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19.08.2020 07:11 Відповісти
воз пнх вместе с птн...
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19.08.2020 07:17 Відповісти
Лаконично и правильно
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19.08.2020 07:28 Відповісти
Рашкина вакцина не прошла третий этап испытаний и не является безопасной вакциной с изученным эффектом. То есть вакцинированный при встрече с большой дозой вируса вполне может получить осложнение в виде наоборот ещё более жесткого влияния на организм.

Так что воз делит шкуру неубитого медведя. Мне лично эта вакцина под названием 'рассея обогнала хоть в чем-то Штаты' не нужна и даром. Подождём лучше вакцину от более надежных авторов
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19.08.2020 07:27 Відповісти
В связи с дефицитом препаратов для приведение в исполнение смертных приговоров в США рассматривают вопрос о закупке большой партии российской вакцины от коронавируса.
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19.08.2020 07:53 Відповісти
А якщо медики і люди 65+ відмовлятимуться, то що робитимете ?
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19.08.2020 07:31 Відповісти
Бюджетников не допустят к работе без прививок.
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19.08.2020 07:59 Відповісти
??? 65 - це пенсійний вік.
Є лікарі у приватних медзакладах.

Ще варто почути, що скажуть юристи.
В Україні вже прийнято закон про мусове щеплення від ковіду ?
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19.08.2020 08:07 Відповісти
Ты не переживай. Тебя же заставили намордник носить? Точно так же и введут обязательную вакцинацию
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19.08.2020 08:08 Відповісти
Я по мінімуму на кілька хвилин іноді його вдягаю, щоб зайти в магазин.
І чекаю колективних позовів після закінчення дурдому.
Підпишуся під тими, які стосуються мене.
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19.08.2020 08:11 Відповісти
Вопрос же не в том сколько ты его минут или секунд в день носишь. Вопрос в том что тебя вообще в принципе заставили его носить.
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19.08.2020 08:24 Відповісти
Так. Тому я й написала про колективний позов.
Вони будуть. На різні теми. В усякому разі, дуже на це сподіваюся.
У нас у різних місцях уже були маніфестації протесту.
Тобто - не всі є стадом баранів.
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19.08.2020 08:26 Відповісти
Интересно мне, а против кого будет коллективный иск? Такая дребедень во всём мире т.н. цивилизованном происходит, ибо если страна "не цивилизованная", там ковида - шмовида головного мозга не наблюдается как я понял?
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19.08.2020 09:45 Відповісти
Делят шкуру еще не убитого медведя..😃
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19.08.2020 07:42 Відповісти
...того,кто машет балалайкой)
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19.08.2020 07:56 Відповісти
Я бы не стала доверять человеку, который создал «Новичок» и пустил его в дело. Кто знает, что они намешали в той вакцине? Из России с любовью распространяется только смерть.
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19.08.2020 08:05 Відповісти
Интересная у тебя логика. А транснациональной компании Монсанта ты бы стал доверять? Эта кампания, которая в своё время разработала и запустила в производство оружие массового поражения под названием агент оранж, убивший в своё время огромное число вьетнамцев и вызывающий страшные мутации у людей.

Напомню, компания Монсанта на данный момент производит гербициды и яды в промышленных количествах, активно скупает сх земли во всех странах, занимается производством посевного материала, активно работает с ГМО.
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19.08.2020 08:19 Відповісти
"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сообщил Гебрейесус.

Пока всех не отвакцинируют, не успокоятся. А где гарантии, что вакцины эти - не мины замедленного действия??? Где независимые медицинские экспертизы (не от ВОЗа и Била Гейтса)??? Их нет, как и гарантий. ..
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19.08.2020 09:25 Відповісти
коммунисты не любят национализм
но
По Сеньке - шапка!
Бог подаст!
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19.08.2020 12:34 Відповісти
А как быть с не равномерным населением? Китай,Литва и Штаты слишком разны по населению. Кому больше кому меньше
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19.08.2020 13:15 Відповісти
 
 