ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса. Он просит избежать национализма в этом вопросе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Hill.
"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сообщил Гебрейесус.
Он добавил, что ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если вакцина окажется эффективна и безопасна.
Первая фаза плана предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.
Гебрейесус отметил, что в первую очередь вакцину должны получить медработники и люди старше 65 лет.
Напомним, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она была создана центром имени Гамалеи и получила название "Спутник V".
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Так что воз делит шкуру неубитого медведя. Мне лично эта вакцина под названием 'рассея обогнала хоть в чем-то Штаты' не нужна и даром. Подождём лучше вакцину от более надежных авторов
Є лікарі у приватних медзакладах.
Ще варто почути, що скажуть юристи.
В Україні вже прийнято закон про мусове щеплення від ковіду ?
І чекаю колективних позовів після закінчення дурдому.
Підпишуся під тими, які стосуються мене.
Вони будуть. На різні теми. В усякому разі, дуже на це сподіваюся.
У нас у різних місцях уже були маніфестації протесту.
Тобто - не всі є стадом баранів.
Напомню, компания Монсанта на данный момент производит гербициды и яды в промышленных количествах, активно скупает сх земли во всех странах, занимается производством посевного материала, активно работает с ГМО.
Пока всех не отвакцинируют, не успокоятся. А где гарантии, что вакцины эти - не мины замедленного действия??? Где независимые медицинские экспертизы (не от ВОЗа и Била Гейтса)??? Их нет, как и гарантий. ..
но
По Сеньке - шапка!
Бог подаст!