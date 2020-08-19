ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса. Он просит избежать национализма в этом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Hill.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сообщил Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если вакцина окажется эффективна и безопасна.

Первая фаза плана предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.

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Гебрейесус отметил, что в первую очередь вакцину должны получить медработники и люди старше 65 лет.

Напомним, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она была создана центром имени Гамалеи и получила название "Спутник V".