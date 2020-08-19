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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19

ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса. Он просит избежать национализма в этом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Hill.

"Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сообщил Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины на тот случай, если вакцина окажется эффективна и безопасна.

Первая фаза плана предполагает распределение вакцины пропорционально среди стран, участвовавших в ее создании. Вторая фаза должна коснуться стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Движущая сила" распространения COVID-19 - люди в возрасте 20-40 лет, не знающие, что они инфицированы, - ВОЗ

Гебрейесус отметил, что в первую очередь вакцину должны получить медработники и люди старше 65 лет.

Напомним, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она была создана центром имени Гамалеи и получила название "Спутник V".

вакцина (3815) ВОЗ (780) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
воз пнх вместе с птн...
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19.08.2020 07:17 Ответить
+3
Рашкина вакцина не прошла третий этап испытаний и не является безопасной вакциной с изученным эффектом. То есть вакцинированный при встрече с большой дозой вируса вполне может получить осложнение в виде наоборот ещё более жесткого влияния на организм.

Так что воз делит шкуру неубитого медведя. Мне лично эта вакцина под названием 'рассея обогнала хоть в чем-то Штаты' не нужна и даром. Подождём лучше вакцину от более надежных авторов
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19.08.2020 07:27 Ответить
+2
Делят шкуру еще не убитого медведя..😃
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19.08.2020 07:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ніхто не буде виробляти вакцину собі у збиток.
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19.08.2020 07:11 Ответить
воз пнх вместе с птн...
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19.08.2020 07:17 Ответить
Лаконично и правильно
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19.08.2020 07:28 Ответить
Рашкина вакцина не прошла третий этап испытаний и не является безопасной вакциной с изученным эффектом. То есть вакцинированный при встрече с большой дозой вируса вполне может получить осложнение в виде наоборот ещё более жесткого влияния на организм.

Так что воз делит шкуру неубитого медведя. Мне лично эта вакцина под названием 'рассея обогнала хоть в чем-то Штаты' не нужна и даром. Подождём лучше вакцину от более надежных авторов
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19.08.2020 07:27 Ответить
В связи с дефицитом препаратов для приведение в исполнение смертных приговоров в США рассматривают вопрос о закупке большой партии российской вакцины от коронавируса.
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19.08.2020 07:53 Ответить
А якщо медики і люди 65+ відмовлятимуться, то що робитимете ?
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19.08.2020 07:31 Ответить
Бюджетников не допустят к работе без прививок.
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19.08.2020 07:59 Ответить
??? 65 - це пенсійний вік.
Є лікарі у приватних медзакладах.

Ще варто почути, що скажуть юристи.
В Україні вже прийнято закон про мусове щеплення від ковіду ?
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19.08.2020 08:07 Ответить
Ты не переживай. Тебя же заставили намордник носить? Точно так же и введут обязательную вакцинацию
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19.08.2020 08:08 Ответить
Я по мінімуму на кілька хвилин іноді його вдягаю, щоб зайти в магазин.
І чекаю колективних позовів після закінчення дурдому.
Підпишуся під тими, які стосуються мене.
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19.08.2020 08:11 Ответить
Вопрос же не в том сколько ты его минут или секунд в день носишь. Вопрос в том что тебя вообще в принципе заставили его носить.
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19.08.2020 08:24 Ответить
Так. Тому я й написала про колективний позов.
Вони будуть. На різні теми. В усякому разі, дуже на це сподіваюся.
У нас у різних місцях уже були маніфестації протесту.
Тобто - не всі є стадом баранів.
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19.08.2020 08:26 Ответить
Интересно мне, а против кого будет коллективный иск? Такая дребедень во всём мире т.н. цивилизованном происходит, ибо если страна "не цивилизованная", там ковида - шмовида головного мозга не наблюдается как я понял?
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19.08.2020 09:45 Ответить
Делят шкуру еще не убитого медведя..😃
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19.08.2020 07:42 Ответить
...того,кто машет балалайкой)
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19.08.2020 07:56 Ответить
Я бы не стала доверять человеку, который создал «Новичок» и пустил его в дело. Кто знает, что они намешали в той вакцине? Из России с любовью распространяется только смерть.
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19.08.2020 08:05 Ответить
Интересная у тебя логика. А транснациональной компании Монсанта ты бы стал доверять? Эта кампания, которая в своё время разработала и запустила в производство оружие массового поражения под названием агент оранж, убивший в своё время огромное число вьетнамцев и вызывающий страшные мутации у людей.

Напомню, компания Монсанта на данный момент производит гербициды и яды в промышленных количествах, активно скупает сх земли во всех странах, занимается производством посевного материала, активно работает с ГМО.
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19.08.2020 08:19 Ответить
"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - сообщил Гебрейесус.

Пока всех не отвакцинируют, не успокоятся. А где гарантии, что вакцины эти - не мины замедленного действия??? Где независимые медицинские экспертизы (не от ВОЗа и Била Гейтса)??? Их нет, как и гарантий. ..
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19.08.2020 09:25 Ответить
коммунисты не любят национализм
но
По Сеньке - шапка!
Бог подаст!
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19.08.2020 12:34 Ответить
А как быть с не равномерным населением? Китай,Литва и Штаты слишком разны по населению. Кому больше кому меньше
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19.08.2020 13:15 Ответить
 
 