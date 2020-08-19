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Полиция задержала в Киеве мужчину, стрелявшего в патрульный автомобиль

Полиция задержала в Киеве мужчину, стрелявшего в патрульный автомобиль

В Соломенском районе Киева 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Киева, инцидент произошел утром 19 августа. Полицейские задержали злоумышленника.

Инцидент произошел, когда патрульный автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская". Мужчина внезапно подошел к дороге и выстрелил по автомобилю. У задержанного изъяли похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами.

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - отметили в полиции.

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Автор: 

Киев (25800) Нацполиция (16610) стрельба (3274) патрульная полиция (1815)


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и блокнот с подозрительными контактами Источник: https://censor.net/n3214682\\\\\\\\

Путин, прием., код "Х*йло1377" тчк., щас постреляю в патрульку, готовь 10к. "зелени" и костюм с надливом с билетом в Одессу.(из записи в блокноте)
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19.08.2020 13:24 Ответить
от же шь дурное - не донес малому детский пистолет с пластиковыми пистонами...
теперь будет платить за развороченный выстрелом передний бампер полиц машины
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19.08.2020 13:34 Ответить
и жена про любовниц из блокнота узнает
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19.08.2020 13:35 Ответить
За описаними ознаками цілком відповідає вродженному синдрому "кацапізм головного мозгу".
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19.08.2020 13:38 Ответить
В детей стреляют - их отпускают.
А в ментов низзя?
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19.08.2020 13:43 Ответить
Хороший мусор дохлый мусор
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19.08.2020 14:01 Ответить
Это был белорусский активист. Просто он с поха перепутал где находится
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19.08.2020 14:23 Ответить
Должен же быть закон , - Один и для Всех, а не выборочно . Вот тогда и осудить его на Два пожизненных Срока , а так , завтра отпустят.
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19.08.2020 14:23 Ответить
....кризис жанра! все приплыли!) новости пошли которые сверх важные, я сегодня раз 6-7 общался с полицейскими. 3 были идентичны особам разыскивающим интерполом. 5 говорил не на государством языке. 5 визуально! в состоянии алкогольного опьянения. 1 смеялся безповодно. 6-7 задавали вопросы провокативного характера о ситуации в Чили.........Цензор! а-у!)
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20.08.2020 00:08 Ответить
 
 